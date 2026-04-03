Precision Aviation Group amplía la red de centros de reparación autorizados de Safran Electrical & Power a cinco instalaciones globales

ATLANTA, 3 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Precision Aviation Group (PAG), proveedor líder mundial de servicios posventa aeroespaciales y de aviación, anunció hoy que EFIX y PAG Australia se han agregado a la red de centros de reparación autorizados (ARC) de Safran Electrical & Power, para ampliar aún más las capacidades de reparación autorizadas de los fabricantes de equipos originales (OEM) globales de PAG.

Empleado de PAG sostiene una pieza de avión (PRNewsfoto/Precision Aviation Group, Inc.)

Con la incorporación de EFIX y PAG Australia, PAG ahora opera cinco centros de reparación autorizados dentro de la red Safran Electrical & Power ARC para sus generadores de corriente continua y unidades de control del generador, lo que refuerza el compromiso de la empresa de proporcionar soporte de mantenimiento, reparación y renovación (MRO) de alta calidad y aprobado por OEM en regiones globales clave.

Las cinco empresas PAG autorizadas dentro de la red Safran Electrical & Power ARC son:

Precision Aviation Group (PAG) – Atlanta, Georgia, EE. UU.

– Atlanta, Georgia, EE. UU. PAI Canadá – Columbia Británica, Canadá

– Columbia Británica, Canadá Tuner Aviation – Glasgow, Escocia

– Glasgow, Escocia EFIX – Brasil

– Brasil PAI Australia – Queensland, Australia

"Esta expansión refleja la inversión continua que estamos realizando en toda la organización de nuestros servicios de componentes para cumplir con los estándares OEM y, al mismo tiempo, apoyar a los clientes donde operan", señaló Jordan Webber, vicepresidente de Servicios de Componentes de Precision Aviation Group. "Agregar a EFIX y PAG Australia a la red ARC de Safran Electrical & Power nos permite extender las capacidades de reparación y distribución confiables y autorizadas a nuevas regiones, al tiempo que mantenemos la calidad, consistencia y confiabilidad que nuestros clientes esperan".

Safran Electrical & Power es un líder mundial en sistemas eléctricos de aeronaves, y su red de centros de reparación autorizados está diseñada para garantizar estándares consistentes de calidad, cumplimiento y rendimiento en todos los proveedores de servicios aprobados.

Incluir a EFIX y PAG Australia permite a PAG ofrecer una cobertura regional más amplia en América del Sur y la región Asia-Pacífico, al reducir los tiempos de respuesta y mantener los más altos estándares de seguridad y confiabilidad.

Acerca de Precision Aviation Group (PAG)

Precision Aviation Group (PAG) es proveedor líder de servicios de mantenimiento, reparación y renovación (MRO, por sus siglas en inglés) y de cadena de suministro de valor agregado para las industrias aeroespacial y de defensa. PAG cuenta con 26 estaciones de reparación, 28 ubicaciones en todo el mundo, 1.280 empleados y más de 1,2 millones de pies cuadrados de instalaciones de producción y distribución y ofrece servicios integrales de MRO en más de 200.000 líneas de productos. PAG apoya a los operadores en los mercados de aviación aérea, comercial y general (BGA, por sus siglas en inglés), militar y de ala rotatoria mediante su modelo de negocio de mantenimiento, reparación y renovación con soporte de inventario (ISMRO®).

www.precisionaviationgroup.com

Acerca de Safran

Safran es un grupo internacional de alta tecnología, que opera en los mercados de aviación (propulsión, equipos e interiores), defensa y espacial. Su objetivo principal es contribuir a un mundo más seguro y sostenible, donde el transporte aéreo sea más respetuoso con el medio ambiente, cómodo y accesible. Safran tiene presencia global, 100.000 empleados y ventas de 27.300 millones de euros en 2024, y ocupa, de forma individual o en asociación, posiciones de liderazgo mundial o regional en sus principales mercados. Safran cotiza en la bolsa Euronext Paris y forma parte de los índices CAC 40 y Euro Stoxx 50.

Safran Electrical & Power es uno de los líderes mundiales en sistemas eléctricos para aeronaves. La empresa es un actor clave en la electrificación de equipos y en el sector de la propulsión eléctrica e híbrida. Cuenta con más de 15.500 empleados en 13 países diferentes.

Para más información: www.safran-group.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2949283/Precision_Aviation_Group__PAG_employee_holds_an_aircraft_part.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1515200/5898998/Precision_Aviation_Group_Logo.jpg

FUENTE Precision Aviation Group, Inc.