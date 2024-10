Prepare-se para decolar! Gunbound retorna com recompensas explosivas na pré-inscrição

Gunbound está de volta! Um retorno nostálgico

SINGAPURA, 2 de outubro de 2024 /PRNewswire/ -- A GRAVITY Co., Ltd. (NasdaqGM: GRVY) ("Gravity" ou "Empresa"), desenvolvedora e editora de jogos on-line e para celular, anunciou hoje que sua subsidiária em Singapura, a Gravity Game Hub (GGH) Pte. Ltd., relançará Gunbound, um jogo de artilharia on-line para PC com múltiplos jogadores.

Gunbound, um dos jogos IP icônicos e notáveis que conquistou o coração de milhões de pessoas, vai voltar para a região do Sudeste Asiático e da América Latina.

Pré-inscrição Gunbound

Gunbound é um jogo de tiro on-line gratuito para PC, multijogador e baseado em turnos, com características próprias de jogos bidimensionais e jogos de simulação de balística. No Gunbound, os jogadores são alocados em duas equipes adversárias que se revezam atirando umas nas outras com veículos chamados "Mobiles". Gunbound é fácil de jogar, mas tem muitas opções estratégicas divertidas.

Para melhorar a acessibilidade do usuário na região do Sudeste Asiático e da América Latina, o Gunbound disponibiliza 5 idiomas diferentes: inglês, tailandês, indonésio, português do Brasil e espanhol.

Principais características do Gunbound:

Batalhas intensas em turnos

Enfrente batalhas estratégicas de tanques em que cada movimento é importante. Utilize disparos poderosos e seja mais esperto que seus adversários para sair vitorioso.

Mobiles

Selecione um Mobile que se alinhe ao seu estilo pessoal de jogo e às suas preferências estratégicas em uma ampla gama de opções.

Avatares estilosos

Personalize sua experiência de jogo com uma ampla variedade de avatares exclusivos que refletem sua personalidade e participam de combates cheios de estilo.

Múltiplos modos de jogo

Aumente a diversão com uma série de modos de jogo emocionantes.

Sistema de classificação

Enfrente jogadores de todo o mundo e suba na tabela de classificação global.

Faça sua pré-inscrição agora: Desbloqueie o retorno explosivo do Gunbound

Seja um dos primeiros a entrar no mundo cheio de ação de Gunbound! Os jogadores que fizerem a pré-inscrição terão a oportunidade única de ganhar recompensas emocionantes no jogo conforme atingirmos marcos específicos durante o lançamento do jogo.

Brazil Game Show 2024: Dê seu primeiro tiro no Gunbound

Prepare-se para uma experiência explosiva no Brazil Game Show 2024, de 10 a 13 de outubro, no Expo Center Norte, em São Paulo, onde Gunbound fará sua grande estreia. Visite o estande do Gunbound na PC018 para conferir uma prévia prática e exclusiva da versão alfa.

Seja o primeiro a experimentar a versão alfa do Gunbound e vivencie a emoção de seu renascimento. Aproveite a chance de ganhar produtos exclusivos e conhecer de perto a equipe de desenvolvimento responsável por esse jogo lendário.

Editora: Gravity Game Hub (GGH) Pte. Ltd.

Gênero: Jogo de artilharia em turnos MMO

Plataforma: Microsoft Windows (Jogo Online para PC)

Site: https://gunbound.gnjoy.asia

Facebook: https://www.facebook.com/gunboundggh

Discord: https://discord.gg/QMGCGQe5rg

Instagram: https://www.instagram.com/gunbound.ggh

Tiktok: https://www.tiktok.com/@gunbound.official

Sobre a Gravity Game Hub

Fundada em 2021, a Gravity Game Hub (GGH) Pte. Ltd. é uma editora e desenvolvedora de jogos especializada em jogos on-line e para celular. A Gravity Game Hub está comprometida em oferecer uma experiência de jogo interativa e criar uma comunidade dinâmica para todos os jogadores do Sudeste Asiático.

Sobre a Softnyx

Fundada em abril de 2001, a Softnyx passou os últimos 20 anos lançando uma gama diversificada de jogos on-line. A empresa criou um mundo de jogos exclusivo, que é desfrutado por 50 milhões de usuários em 60 países em todo o mundo.

