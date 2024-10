Bersiap Lancarkan Tembakan Dahsyat! "Gunbound" Kembali Hadir dengan Menawarkan Hadiah Menarik pada Fase Praregistrasi

"Gunbound" Kembali Hadir! Bangkitkan Nostalgia.

SINGAPURA, 3 Oktober 2024 /PRNewswire/ -- GRAVITY Co., Ltd. (NasdaqGM: GRVY) ("Gravity" atau "Perusahaan"), pengembang dan penerbit online game dan mobile game, hari ini mengumumkan, anak usahanya di Singapura, Gravity Game Hub (GGH) Pte. Ltd., akan meluncurkan kembali PC Online Multi-Player Artillery Game, "Gunbound".

"Gunbound", salah satu game IP ikonis dan ternama yang menarik minat jutaan orang, hadir kembali di Asia Tenggara dan Amerika Latin.