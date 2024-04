Presidente da COP28 recebe o primeiro 'Prêmio de Impacto da Transição Energética Global' do Conselho Mundial de Energia

O primeiro 'Prêmio Global de Impacto da Transição Energética' reconhece a liderança visionária no avanço da transição energética e na união do mundo em torno do histórico Consenso dos Emirados Árabes Unidos

No seu discurso de aceitação, o Dr. Sultan Al Jaber, Presidente da COP28 , disse que o prémio foi um reconhecimento da visão e do compromisso da liderança dos EAU, destacando o seu papel na promoção de uma transição energética responsável e na realização do Consenso dos EAU.

Al Jaber recebeu o prêmio da Dra. Angela Wilkinson , Secretária Geral e CEO do Conselho Mundial de Energia, que disse: "Seu compromisso pessoal e persistência estabeleceram uma nova direção na energia mundial no sentido de acelerar a descarbonização com justiça e resiliência, deixando um impacto duradouro e positivo na sociedade e no meio ambiente."

ABU DHABI, Emirados Árabes Unidos, 22 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- O presidente da COP28, Dr. Sultan Al Jaber, foi reconhecido com um prêmio pelo Conselho Mundial de Energia por sua liderança no avanço da transição energética por meio da entrega do histórico Consenso dos Emirados Árabes Unidos .

O Dr. Al Jaber recebeu o "Prêmio Impacto da Transição Energética Global" – um dos quatro primeiros Prêmios de Liderança Energética Mundial – no Jantar do Centenário do Conselho, antes do Congresso Mundial de Energia de hoje. O prémio foi atribuído em homenagem ao seu trabalho no Consenso dos EAU e pelo lançamento de alianças de transição energética Net Zero em vários sectores energéticos.

"O prémio é realmente um reconhecimento da visão e do compromisso da liderança dos EAU na promoção de uma transição energética responsável", disse o Presidente no seu discurso de aceitação. "Eles reuniram o mundo em torno das alterações climáticas e foram fundamentais para alcançar o Consenso dos EAU", disse ele.

"Estamos muito satisfeitos em conceder o primeiro Prêmio Global de Impacto na Transição Energética a S.E. Dr. Sultão Ahmed Al-Jaber por alcançar um acordo histórico COP28 conhecido como Consenso dos EAU, e pelas conquistas adicionais do lançamento de alianças de transição energética Net Zero envolvendo múltiplos sectores energéticos", disse a Dra. Angela Wilkinson, Secretária Geral e CEO da World Energy Conselho. "O seu compromisso pessoal e persistência estabeleceram uma nova direção na energia mundial no sentido de acelerar a descarbonização com justiça e resiliência, deixando um impacto duradouro e positivo na sociedade e no ambiente."

Desde a COP28, o Consenso dos EAU emergiu como o ponto de referência definidor para a acção climática global, dando uma orientação clara aos países sobre como manter 1,5°C ao alcance, ao mesmo tempo que transforma acordos em resultados tangíveis e garante a implementação global.

"O acordo inovador foi um momento verdadeiramente histórico para a diplomacia climática", disse o Dr. Al Jaber aos delegados, apresentando uma série de "primeiras" – incluindo um compromisso de todas as Partes de fazerem a transição dos combustíveis fósseis nos sistemas energéticos, de uma forma justa e ordenada. e equitativa, metas com prazo determinado para triplicar a capacidade global de energia renovável e ser a primeira COP a envolver proativamente a indústria, especialmente o setor de petróleo e gás.

"Num momento de tensão geopolítica, a COP28 estabeleceu um novo padrão de inclusão", disse o Presidente. "Levamos o mundo para além do interesse próprio em prol do bem comum e definimos uma direção clara, guiados pela ciência, para manter a nossa Estrela Polar de 1,5°C ao nosso alcance. Precisamos agora de mostrar a mesma solidariedade ao transformar um acordo sem precedentes numa ação sem precedentes."

"Os EAU têm estado na vanguarda deste crescimento", disse Al Jaber. "Na verdade, se você navegar daqui para o Mar do Norte, encontrará uma parede branca de moinhos de vento nos quais os Emirados Árabes Unidos, por meio de Masdar, investiram. Projetos como o London Array, o Dudgeon, o Dogger Bank e o Baltic Eagle estão a ajudar a tornar a Europa num líder mundial em energia eólica."

Mesmo assim, os hidrocarbonetos ainda representam 80 por cento do mix energético actual, salientou, e com a procura de energia a crescer quase um quarto nas próximas duas décadas, o mundo terá de substituir o equivalente diário a mais de 270 milhões de barris de petróleo, gás e carvão.

"Este é um enorme desafio político, social, económico, tecnológico e de engenharia ao mesmo tempo", disse o Dr. Al Jaber. "E cada parte interessada tem um papel crítico a desempenhar."

O Presidente reiterou os apelos aos países para que adoptem metas abrangentes de redução de emissões em toda a economia nas suas próximas Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDC), e para que as indústrias colaborem na descarbonização tanto do lado da procura como da oferta do actual sistema energético.

