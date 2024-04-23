COP28 主席榮獲世界能源理事會首屆「全球能源轉型影響獎」

首屆「全球能源轉型影響獎」表揚在推動能源轉型的遠見領導，以及根據歷史悠久的《阿聯酋共識》來團結世界

COP28 總裁 Sultan Al Jaber 博士在獲獎致辭中，稱該獎項表揚阿聯酋領袖的願景和承諾，並突顯他們在推動負責任能源轉型和實現《阿聯酋共識》中，擔當角色。

總裁 博士在獲獎致辭中，稱該獎項表揚阿聯酋領袖的願景和承諾，並突顯他們在推動負責任能源轉型和實現《阿聯酋共識》中，擔當角色。 世界能源理事會秘書長兼行政總裁 Angela Wilkinson 博士向 Al Jaber 博士頒發該獎項時，表示：「他的個人承諾和堅持，為世界能源樹立以正義和彈性來加速減碳的新方向，並對社會和環境產生持久和積極的影響。」

阿聯酋阿布扎比2024年4月23日 /美通社/ -- COP28 會長 Sultan Al Jaber 博士獲世界能源理事會頒發獎項，表揚他帶頭推動歷史悠久的《阿聯酋共識》而促進能源轉型。

在今天舉行的世界能源理事會的「百年紀念晚宴」中，Al Jaber 博士榮獲「全球能源轉型影響獎」，這是首屆「世界能源領導獎」四項獎項之一。該獎項表揚他在《阿聯酋共識》方面的工作，以及在多個能源界別，建立多個淨零能源轉型聯盟。

總統在接受演講和表示：「該獎項真的表揚阿聯酋領袖，在促進負責任能源轉型方面的願景和承諾。他們在氣候變化方面團結世界，並有助實現《阿聯酋共識》。」

世界能源理事會秘書長兼行政總裁 Angela Wilkinson 博士表示：「我們很高興向 Sultan Ahmed Al-Jaber 博士殿下，頒發首屆『全球能源轉型影響獎』。他致力實現具歷史意義的 COP28 協議，這也稱為《阿聯酋共識》外，並參與多個能源界別和發起淨零能源轉型聯盟，而這也是他另一個成就。他的個人承諾和堅持，為世界能源樹立以正義和彈性來加速減碳的新方向，並對社會和環境產生持久和積極的影響。」

自 COP28 以來，《阿聯酋共識》已成為全球氣候行動的決定性參考點。在如何保持 1.5°C 在可及範圍內、同時轉化多項協議為有形成果，以及確保全球實施上，該共識為多個國家提供明確指導方針。

Al Jaber 博士向多位代表致辭時，表示：「這項突破性協議，成為氣候外交的真正歷史時刻」，它提出一系列「首個」，包括各方承諾以公平、有序和公平的方式，在能源系統中逐步淘汰化石燃料。這也成為首個鼓勵行業參與的「氣候變化大會」(COP)，尤其是石油與天然氣業。

總統表示：「在地緣政治緊張局勢的時候，COP28 樹立包容的新標準。我們為了共同利益而推動世界超越自身利益，並在科學指導下，為保持我們 1.5°C 的北星在可及範圍內，訂立明確方向。我們現在需要展現同樣團結，轉化前所未有的協議為前所未有的行動。」

Al Jaber 博士表示：「阿聯酋一直站在這種成長的前線。事實上，若你從這裡航行到北海，便會遇到阿聯酋透過 Masdar 投資的白色風車牆。如 London Array、Dudgeon、Dogger Bank Wind Farm 和 Baltic Eagle Offshore Wind Farm 等項目，正在幫助歐洲成為世界風力發電界領袖。」

他指出：「儘管如此，碳氫化合物仍然佔現時能源組合 80%，而隨着能源需求將於未來二十年內增長近四分之一，世界將需要替換每日相等於超過 2.7 億桶石油、天然氣和煤炭。

這同時是個巨大政治、社會、經濟、科技和工程的挑戰。而且，每位持份者均擔當重要角色。」

總統再次呼籲各國在即將的國家自主決定貢獻 (NDC) 中，採取全面經濟減排目標，以及各行各業在現行能源系統供應和需求方面，攜手減碳。

SOURCE COP28