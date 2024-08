Presidente de Gana prestigia a cerimônia de entrega de equipamentos da LiuGong

ACCRA, Gana, 2 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- Em 31 de julho (horário local), um grande lote de equipamentos da LiuGong (000528.SZ) foi oficialmente entregue ao governo de Gana para apoiar o Programa de Melhoria das Estradas Distritais (DRIP) no âmbito do plano de desenvolvimento econômico local. O governo de Gana organizou uma grande cerimônia de lançamento do projeto na Praça da Independência, em Accra. O evento contou com a presença de aproximadamente 3.000 pessoas, incluindo o presidente de Gana, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, o Sr. Li Yaohong, conselheiro comercial da Embaixada da China em Gana, funcionários de vários departamentos do governo de Gana, o presidente e CEO da LiuGong, Zeng Guang'an, e o vice-presidente sênior Luo Guobing.

Discurso do Sr. Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, Presidente de Gana

"Gana está em um estágio crucial de rápido desenvolvimento. Para decolar economicamente, é essencial resolver primeiro a questão fundamental da construção de infraestrutura. A aquisição pelo governo de mil unidades de equipamentos da LiuGong é de grande importância para a melhoria das condições de transporte em nossas áreas rurais e para o aumento dos meios de subsistência locais."

Discurso de Zeng Guang'an, presidente e CEO da LiuGong

"A LiuGong vem atuando na África desde a década de 1990 através de programas de ajuda do governo chinês. Hoje, a LiuGong fornece equipamentos e presta serviços a vários clientes e a grandes projetos em todo o continente, com mais de 30.000 unidades em uso atualmente. Ao mesmo tempo, a LiuGong está comprometida com o bem-estar dos cidadãos e com a sustentabilidade social. No ano passado, lançamos a Iniciativa Green Alliance para apoiar projetos de bem-estar social na África. Este ano, nosso projeto começou na África do Sul e deve ser expandido para outros países, com o objetivo de fornecer água limpa aos habitantes e estabelecer as bases para uma vida saudável e sustentável para a população africana."

A LiuGong forneceu mil unidades de uma linha completa de máquinas de construção para o projeto DRIP. Essas máquinas serão distribuídas para 261 condados em Gana e contribuirão para o desenvolvimento econômico e social local. Além disso, a LiuGong montou uma central de atendimento e um depósito de peças de reposição em Gana e estabeleceu 16 centros de serviços regionais em todo o país, oferecendo serviços profissionais 24 horas por dia, 7 dias por semana. Esses centros de serviços se destinam a responder rapidamente às necessidades do cliente e garantir a operação eficiente do equipamento. A LiuGong também pretende colaborar com universidades locais para cultivar talentos em maquinário de engenharia, promovendo ainda mais as operações na África.

No dia anterior ao evento, o presidente e CEO da LiuGong, Zeng Guang'an, o vice-presidente sênior Luo Guobing e outros executivos seniores foram recebidos pelo presidente de Gana, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo. Os dois lados conversaram detidamente sobre o desenvolvimento dos negócios da LiuGong em Gana e vislumbraram futuras colaborações promissoras. Esse encontro solidificou ainda mais a estreita relação de cooperação entre a LiuGong e o governo de Gana.

No futuro, a LiuGong seguirá aumentando os investimentos no mercado africano, estabelecendo subsidiárias e escritórios em países importantes, aprofundando as relações com parceiros locais e estabelecendo uma rede de distribuição abrangente para contribuir de forma mais expressiva para o processo de modernização da África.

