الرئيس الغاني يحتفل بنجاح تسليم معدات شركة LiuGong

أكرا، غانا، 2 أغسطس 2024 /PRNewswire/ -- في 31 يوليو (بالتوقيت المحلي)، تسلمت الحكومة الغانية رسميًا دفعة كبيرة من معدات LiuGong (000528.SZ) لدعم برنامج تحسين الطرق المحلية (DRIP)، والذي يعتبر جزءًا رئيسيًا من خطة التنمية الاقتصادية المحلية. وقد أقامت الحكومة الغانية حفل إطلاق ضخم أقيم في ميدان Independence Square بالعاصمة الغانية أكرا. وشهد الحفل حضورًا لافتًا تجاوز 3000 شخص، بمن فيهم فخامة الرئيس الغاني Nana Addo Dankwa Akufo-Addo، والمستشار التجاري للسفارة الصينية في غانا السيد Li Yaohong، ومسؤولين من مختلف إدارات الحكومة الغانية، إلى جانب السيد Zeng Guang'an، رئيس مجلس إدارة شركة LiuGong والرئيس التنفيذي لها، وكذلك السيد Luo Guobing، النائب الأول لرئيس الشركة.

قال فخامة الرئيس الغاني Nana Addo Dankwa Akufo-Addo في خطابه:

"تمر الدولة الغانية بمرحلة حاسمة من التطور السريع. ولتحقيق الانطلاقة الاقتصادية، من الضروري أولاً معالجة مشكلة البنية التحتية الأساسية. إن شراء الحكومة لألف وحدة من معدات شركة LiuGong له دلالة عميقة في تحسين ظروف النقل في مناطقنا الريفية وتعزيز سبل العيش المحلية".

ومن جانبه، قال السيد Zeng Guang'an، رئيس مجلس إدارة شركة LiuGong والرئيس التنفيذي CEO لها، في خطابه:

"تواجدت شركة LiuGong في أفريقيا منذ تسعينيات القرن الماضي من خلال برامج المساعدات الحكومية الصينية. واليوم، توفر LiuGong المعدات والخدمات للعديد من العملاء والمشاريع الكبرى في جميع أنحاء القارة، مع أكثر من 30.000 مُعدة قيد الاستخدام حاليًا. علاوة على ذلك، تلتزم LiuGong بالرفاهية العامة والاستدامة الاجتماعية. وفي العام الماضي، أطلقنا مبادرة التحالف الأخضر لدعم المشاريع الخيرية في أفريقيا. هذا العام، بدأ مشروعنا في جنوب إفريقيا ونخطط لتوسيعه إلى دول أخرى، بهدف توفير المياه النظيفة للسكان المحليين ووضع الأساس لحياة صحية ومستدامة للشعوب الأفريقية".

قدمت شركة LiuGong ألف وحدة من مجموعة كاملة من آلات البناء لدعم مشروع برنامج تحسين الطرق المحلية DRIP في غانا. وسيتم توزيع هذه الآلات على 261 مقاطعة غانية للمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية. بالإضافة إلى ذلك، أنشأت LiuGong مركز اتصال ومستودع لقطع الغيار في غانا، وأقامت 16 مركز خدمة إقليمي على مستوى البلاد، تقدم خدمات احترافية على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع 24/7. تهدف مراكز الخدمة هذه إلى الاستجابة السريعة لاحتياجات العملاء وضمان التشغيل الفعال للمعدات. كما تخطط LiuGong للتعاون مع الجامعات المحلية لتنمية المواهب في مجال هندسة الآلات، الأمر الذي يعزز العمليات المحلية في إفريقيا.

وفي اليوم السابق للحفل، استقبل معالى الرئيس الغاني Nana Addo Dankwa Akufo-Addo كلاً من رئيس مجلس إدارة شركة LiuGong والرئيس التنفيذي CEO لها السيد Zeng Guang'an، والنائب الأول لرئيس الشركة السيد Luo Guobing، وغيرهم من كبار المسؤولين التنفيذيين. وأجرى الطرفان مناقشات عميقة حول تطوير أعمال شركة LiuGong في غانا واستشرفوا تعاونات مستقبلية واعدة. وقد عزز هذا الاجتماع العلاقات التعاونية الوثيقة بين شركة LiuGong والحكومة الغانية.

ستواصل شركة LiuGong في المستقبل زيادة استثماراتها في الأسواق الأفريقية، من خلال إنشاء فروع ومكاتب لها في الدول الرئيسية، وتعزيز العلاقات مع الشركاء المحليين، وبناء شبكة توزيع شاملة للمساهمة بشكل أكبر في عملية تطوير وتنمية الدول الأفريقية.







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