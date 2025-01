Liderando o caminho: marcos de sustentabilidade global da LiuGong de 2024 e para o futuro

LIUZHOU, China, 2 de janeiro de 2025 /PRNewswire/ -- De práticas pioneiras a colaborações impactantes, a LiuGong (000528.SZ) tem demonstrado de modo consistente sua dedicação para alcançar um futuro sustentável. Recentemente, a LiuGong comemorou o primeiro aniversário da Green Alliance, marcando um ano de esforços significativos de sustentabilidade e reafirmando seu compromisso com o desenvolvimento sustentável contínuo.

Avanço da sustentabilidade com a Green Alliance

Marcos de sustentabilidade global da LiuGong em 2024 Marcos de sustentabilidade global da LiuGong em 2024 (PRNewsfoto/LiuGong)

No final de 2023, a LiuGong deu um passo significativo em direção à sustentabilidade ao formar a Green Alliance com seus principais clientes, distribuidores e várias organizações sem fins lucrativos. Essa iniciativa tem como objetivo alocar uma parte da receita anual de vendas dos produtos elétricos da LiuGong para projetos filantrópicos na África, reforçando seu compromisso com a responsabilidade social.

Em maio de 2024, a Green Alliance obteve uma conquista importante com o lançamento de um projeto beneficente de poços de água na África do Sul. Esse projeto introduziu a primeira máquina elétrica de terraplenagem da África. Em agosto, a LiuGong concluiu a primeira fase do projeto em Mabeskraal, na África do Sul. Um poço de 150 metros de profundidade equipado com uma bomba movida a energia solar agora fornece água limpa para mais de 25.000 famílias.

Além da Green Alliance, o compromisso da LiuGong com a sustentabilidade é evidente em suas iniciativas relacionadas a outros aspectos.

Pioneirismo em manufatura ecológica inteligente com iniciativa de eletrificação

A LiuGong avançou na pesquisa e desenvolvimento da tecnologia de equipamentos elétricos e na eletrificação de produtos. Um instituto de pesquisa exclusivo fornece suporte técnico e promove a industrialização de componentes, o que cria um ecossistema industrial. Até o momento, a linha de produtos elétricos da LiuGong abrange 11 categorias com diversas opções de energia, promovendo um ecossistema ecológico. Com mais de 6.500 unidades vendidas em todo o mundo, essa linha reduziu as emissões de carbono em 330.000 toneladas, o equivalente ao plantio de mais de 18 milhões de árvores. Ao longo de 2023, a LiuGong promoveu a eletrificação global, com mais de 10% de suas vendas internacionais mensais sendo de produtos elétricos, reduzindo significativamente a pegada de carbono e inspirando investimentos em um futuro sustentável.

A empresa também está acelerando o desenvolvimento independente de componentes essenciais, com a conclusão da primeira fase de uma fábrica de baterias e a inauguração de várias instalações de reabastecimento de energia. As conquistas significativas em tecnologia inteligente incluem a implantação de máquinas autônomas de carregamento e de compactação em minas e rodovias, alcançando precisão no cumprimento de prazos e na gestão, reduzindo com eficácia os custos e aumentando a eficiência.

Aprimoramento da gestão ambiental com ações proativas

A LiuGong tem como objetivo a poluição zero e a reciclagem máxima de recursos. Em 2023, a empresa investiu 41,61 milhões de yuans na gestão do ciclo de vida de produtos, com foco na conservação de energia e na redução de emissões. As águas residuais e as emissões de escape atenderam aos padrões de conformidade, e os resíduos perigosos foram gerenciados de maneira eficaz, sem nenhum incidente de poluição relatado.

Ao longo do ano, 27 projetos visaram compostos orgânicos voláteis (Volatile Organic Compounds, VOCs), fumaça de solda e outros, reduzindo as emissões e a poluição. O uso de energia foi otimizado por meio de iniciativas de políticas e fotovoltaicas, com a expectativa de que a energia solar local gere 52 milhões de kWh por ano, reduzindo as emissões. O treinamento dos funcionários e a defesa de uma cultura ecológica contribuem ainda mais para uma LiuGong ecologicamente correta.

Criação de uma cadeia de fornecimento ecológica com colaborações estratégicas

O objetivo da LiuGong é criar um sistema eficiente por meio de várias iniciativas. A aquisição ecológica é um dos principais focos, por meio da integração de práticas ecologicamente corretas, desde a análise da demanda até a aceitação do produto, como a priorização de produtos e serviços com eficiência energética, a substituição de embalagens de madeira e papelão por ferramentas reutilizáveis e muito mais.

A gestão de fornecedores é sólida, com auditorias e avaliações de aspectos financeiros, de capacidade, de qualidade e de ESG, promovendo a cooperação de longo prazo. A digitalização por meio da plataforma SRM economiza 4,3 toneladas de papel por ano. Uma plataforma de nuvem colaborativa facilita a interação em tempo real com mais de 1.500 fornecedores, aumentando a eficiência da cadeia industrial e avançando a cadeia de fornecimento da LiuGong.

No próximo ano, a LiuGong está preparada para manter seu compromisso contínuo de integrar a sustentabilidade em suas práticas comerciais. Enquanto isso, a Green Alliance avançará em sua missão com a construção de um segundo poço de água em Gâmbia, reforçando sua dedicação à sustentabilidade global.

