Presidente dos Emirados Árabes Unidos homenageia dignitários globais pelas contribuições para o sucesso da COP28

ABU DHABI, Emirados Árabes Unidos, 22 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- O Presidente Sua Alteza Xeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan concedeu hoje a Ordem de Primeira Classe de Zayed II a vários dignitários globais em reconhecimento às suas contribuições para o sucesso da 28ª Conferência do Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas (COP28) organizada pelos EAU no final do ano passado.

A photo of First Class Order of Zayed II medal and HH Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, President of the United Arab Emirates (5th R), stands for a photograph with dignitaries during a COP28 international partner’s recognition ceremony A photo of First Class Order of Zayed II medal and HH Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, President of the United Arab Emirates (5th R), stands for a photograph with dignitaries during a COP28 international partner’s recognition ceremony

Durante a cerimónia realizada em Abu Dhabi, Sua Alteza expressou a sua gratidão a todos os destinatários pelos seus esforços sinceros que contribuíram para o sucesso da COP28 e resultaram no histórico Consenso dos EAU que se tornou um quadro fundamental para a acção climática global e a sustentabilidade.

Sua Alteza enfatizou que o legado de sustentabilidade estabelecido pelo Pai Fundador dos EAU, o falecido Xeque Zayed bin Sultan Al Nahyan, é uma pedra angular dos esforços dos EAU para apoiar a sustentabilidade, promover uma acção climática eficaz e garantir um desenvolvimento económico e social equitativo para uma melhor futuro para a humanidade.

Ele elogiou o espírito de cooperação demonstrado pelo mundo durante a COP28 e a unidade das nações na abordagem de um dos desafios globais mais prementes. Sua Alteza reiterou o compromisso dos EAU em reforçar a cooperação internacional e o seu papel construtivo no avanço da acção climática para encontrar soluções práticas para os desafios climáticos, aproveitando as conquistas da COP28.

A cerimônia contou com a presença de H.H. Xeque Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan; Xeque Mohammed bin Hamad bin Tahnoun Al Nahyan, Conselheiro para Assuntos Especiais do Tribunal Presidencial; Dr. Sultan bin Ahmed Al Jaber, Ministro da Indústria e Tecnologia Avançada e Presidente da COP28; Xeque Abdulla bin Mohammed Al Hamed, Presidente do Gabinete Nacional de Comunicação Social (NMO), e vários funcionários.

O evento também homenageou o falecido Prof. Saleemul Huq, membro do Comitê Consultivo da Presidência da COP28. Sua Alteza Xeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan entregou o prêmio à esposa, ao filho e à filha do Prof. Huq em reconhecimento aos seus distintos esforços e contribuições para a operacionalização do Fundo de Perdas e Danos. Prof.

Os homenageados da Ordem de Primeira Classe de Zayed II foram:

Dan Jørgensen, Ministro da Cooperação para o Desenvolvimento e da Política Climática Global, Dinamarca, fez parte da dupla ministerial Global Stocktake, que contribuiu para consultas com grupos e partes de negociação.

Yasmine Fouad , Ministra do Meio Ambiente do Egito, foi uma defensora veemente dos Emirados Árabes Unidos e da Presidência da COP28 , bem como parte da dupla ministerial das finanças, que contribuiu para consultas com grupos e partes de negociação.

Emirados Muawieh Radaideh , Ministro do Meio Ambiente da Jordânia, foi um respeitado membro do Comitê Consultivo da Presidência da COP28 que defendeu a COP28 entre as partes.

Alioune Ndoye , ex-Ministro do Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Transição Ecológica, Senegal , e Presidente do Grupo de Negociação dos Países Menos Desenvolvidos, apoiou a obtenção de contribuições e apoio entre os países mais vulneráveis ao clima nos resultados do Consenso dos Emirados Árabes Unidos.

Emirados Ruslan Edelgeriev , Enviado Presidencial Especial para o Clima, Rússia, forneceu apoio fundamental para gerar consenso sobre o Balanço Global e os resultados negociados.

O Embaixador Pedro Luis Pedroso Cuesta , antigo Presidente do G77 e da China , Cuba , foi um forte apoiante da COP28 e desempenhou um papel fundamental na unificação do G77 e da China em torno do projecto de resultados negociados da COP28 , especialmente o Balanço Global.

O Embaixador Fatumanava-o-Upolu III Dr. Pa'olelei Luteru , Representante Permanente na ONU, Samoa , e Presidente da Aliança dos Pequenos Estados Insulares , ajudou a garantir a contribuição e o apoio dos pequenos Estados insulares em desenvolvimento nas decisões finais, particularmente sobre mitigação e perdas e danos.

Pa'olelei Luteru Insulares insulares Mark Carney , Enviado Especial da ONU para a Acção Climática, foi um parceiro de apoio aos EAU , particularmente no que diz respeito à entrega dos principais resultados da Agenda de Acção Presidencial em matéria de financiamento climático e energia.

EAU Jennifer Jordan-Saifi , CEO da Sustainable Markets Initiative , foi uma firme defensora da COP28 e facilitou o envolvimento de líderes governamentais seniores .

CEO Sustainable Markets Initiative seniores Kate Hampton , CEO da Children's Investment Fund Foundation , foi membro do Comitê Consultivo da Presidência da COP28 e forneceu conselhos valiosos antes e durante a COP28 .

CEO Children's Investment Fund Foundation Badr Jafar , CEO da Crescent Enterprises , foi um membro dedicado do Comitê Consultivo da Presidência da COP28 e Representante Especial para Negócios e Filantropia que mobilizou o envolvimento de múltiplas partes no Fórum Climático de Negócios e Filantropia para promover metas líquidas zero e positivas para a natureza.

CEO Crescent Enterprises Ajay Banga , presidente do Grupo Banco Mundial, foi um firme defensor dos EAU na preparação para a conferência climática, especialmente no avanço dos resultados financeiros climáticos e na reforma do sistema financeiro internacional.

EAU Larry Fink , cofundador , presidente e CEO da BlackRock , foi um valioso membro do Comitê Consultivo da Presidência da COP28 que aconselhou a COP28 antes e depois da conferência.

cofundador CEO BlackRock Vera Songwe , Presidente e Fundadora do Mecanismo de Liquidez e Sustentabilidade, como figura de destaque em macroeconomia e questões de dívida, foi fundamental para ajudar a COP28 a concretizar o Quadro Global de Financiamento Climático e os resultados do financiamento climático.

Hindou Ibrahim , Presidente da Associação das Mulheres e Povos Indígenas do Chade , foi um membro empenhado do Comité Consultivo da Presidência da COP28 .

Chade O Prof. Carlos Lopes , Presidente do Conselho da Fundação Africana para o Clima, foi um membro valioso do Comité Consultivo da Presidência da COP28 , que prestou o seu estimado apoio e orientação à COP28 .

, Presidente do Conselho da Fundação Africana para o Clima, foi um membro valioso do Comité Consultivo da Presidência da , que prestou o seu estimado apoio e orientação à . Agnes Kalibata , presidente da Aliança para uma Revolução Verde na África, forneceu sua valiosa experiência na transformação de sistemas alimentares e apoiou a entrega da Declaração COP28 dos Emirados Árabes Unidos sobre Agricultura Sustentável, Sistemas Alimentares Resilientes e Ação Climática.

Kalibata Emirados Resilientes Fatih Birol , Diretor Executivo da Agência Internacional de Energia, foi um parceiro de apoio à COP28 e mobilizou a cooperação global e co-convocou quatro diálogos energéticos de alto nível na preparação para a COP28 .

O Prof. Saleemul Huq , um defensor apaixonado da abordagem dos desafios climáticos que afetam os mais vulneráveis do mundo, foi homenageado postumamente . Ele faleceu aos 71 anos em outubro de 2023, com sua esposa, Kashana , e filho e filha recebendo o prêmio de Sua Alteza o Presidente.

postumamente Kashana Olafur Ragnar Grimsson , ex-presidente da Islândia, forneceu orientação política e aconselhamento como membro do Comité Consultivo da Presidência da COP28 .

John Kerry , ex-enviado presidencial dos EUA para o clima, foi um parceiro ativo e leal dos Emirados Árabes Unidos antes e durante a COP28 , aprimorando a cooperação global e defendendo a COP28 .

