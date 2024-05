Le président des Émirats arabes unis honore des dignitaires mondiaux pour leur contribution au succès de la COP28

ABU DHABI, Émirats arabes unis, 22 mai 2024 /PRNewswire/ -- Le président Son Altesse le cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan a décerné aujourd'hui l'ordre de première classe de Zayed II à plusieurs dignitaires mondiaux en reconnaissance de leurs contributions au succès de la 28e Conférence des parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur le changement climatique (COP28) organisée par les Émirats arabes unis à la fin de l'année dernière.

A photo of First Class Order of Zayed II medal and HH Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, President of the United Arab Emirates (5th R), stands for a photograph with dignitaries during a COP28 international partner’s recognition ceremony A photo of First Class Order of Zayed II medal and HH Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, President of the United Arab Emirates (5th R), stands for a photograph with dignitaries during a COP28 international partner’s recognition ceremony

Au cours de la cérémonie qui s'est tenue à Abu Dhabi, Son Altesse a exprimé sa gratitude à tous les lauréats pour leurs efforts sincères qui ont contribué au succès de la COP28 et ont abouti au consensus historique des Émirats arabes unis qui est devenu un cadre clé pour l'action climatique mondiale et la durabilité.

Son Altesse a souligné que l'héritage de durabilité établi par le père fondateur des Émirats arabes unis, feu le cheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, est une pierre angulaire des efforts des Émirats arabes unis pour soutenir la durabilité, promouvoir une action climatique efficace, et assurer un développement économique et social équitable pour un avenir meilleur pour l'humanité.

Il a salué l'esprit de coopération dont le monde a fait preuve lors de la COP28 et l'unité des nations pour relever l'un des défis mondiaux les plus urgents. Son Altesse a réitéré l'engagement des Émirats arabes unis à renforcer la coopération internationale et son rôle constructif dans l'avancement de l'action climatique afin de trouver des solutions pratiques aux défis climatiques en tirant parti des réalisations de la COP28.

La cérémonie a réuni S.H. Sheikh Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan ; le cheikh Mohammed bin Hamad bin Tahnoun Al Nahyan, conseiller pour les affaires spéciales à la Cour présidentielle ; le Dr. Sultan bin Ahmed Al Jaber, ministre de l'Industrie et des Technologies avancées et président de la COP28 ; Cheikh Abdulla bin Mohammed Al Hamed, président du Bureau national des médias (NMO), et un certain nombre de fonctionnaires.

L'événement a également rendu hommage au regretté professeur Saleemul Huq, membre du comité consultatif de la présidence de la COP28. Son Altesse le cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan a remis le prix à l'épouse, au fils et à la fille du professeur Huq en reconnaissance de ses efforts distingués et de ses contributions à l'opérationnalisation du Fonds pour les pertes et dommages. Prof.

Les lauréats de l'Ordre de première classe de Zayed II étaient :

Dan Jørgensen, ministre danois de la Coopération au développement et de la Politique climatique mondiale, a participé aux réunions ministérielles du Global Stocktake, qui ont contribué aux consultations avec les groupes de négociation et les parties.

Yasmine Fouad , ministre égyptien de l'Environnement, a été un ardent défenseur de la présidence des Émirats arabes unis et de la COP28 , ainsi que membre des deux ministres des Finances, qui ont contribué aux consultations avec les groupes de négociation et les parties.

, ministre égyptien de l'Environnement, a été un ardent défenseur de la présidence des Émirats arabes unis et de la , ainsi que membre des deux ministres des Finances, qui ont contribué aux consultations avec les groupes de négociation et les parties. M. Muawieh Radaideh , ministre de l'Environnement de la Jordanie, était un membre respecté du comité consultatif de la présidence de la COP28 qui a plaidé en faveur de la COP28 entre les parties.

, ministre de l'Environnement de la Jordanie, était un membre respecté du comité consultatif de la présidence de la qui a plaidé en faveur de la entre les parties. Alioune Ndoye , ancien ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique du Sénégal et président du groupe de négociation des pays les moins avancés, a contribué à recueillir des commentaires et à obtenir le soutien des pays les plus vulnérables au climat sur les résultats du consensus des Émirats arabes unis.

, ancien ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique du Sénégal et président du groupe de négociation des pays les moins avancés, a contribué à recueillir des commentaires et à obtenir le soutien des pays les plus vulnérables au climat sur les résultats du consensus des Émirats arabes unis. Ruslan Edelgeriev, envoyé spécial du président russe pour le climat, a fourni un soutien clé pour parvenir à un consensus sur le bilan mondial et les résultats négociés.

L'ambassadeur Pedro Luis Pedroso Cuesta , ancien président du G77 et de la Chine, à Cuba , a été un fervent défenseur de la COP28 et a joué un rôle essentiel dans l'unification du G77 et de la Chine autour des résultats négociés préliminaires de la COP28 , en particulier le bilan mondial.

, ancien président du G77 et de la Chine, à , a été un fervent défenseur de la et a joué un rôle essentiel dans l'unification du G77 et de la Chine autour des résultats négociés préliminaires de la , en particulier le bilan mondial. L'ambassadeur Fatumanava-o-Upolu III, le Dr. Ha'olelei Luteru, représentant permanent auprès de l'ONU, Samoa , et président de l'Alliance des petits États insulaires, a contribué à assurer la contribution et le soutien des petits États insulaires en développement dans les décisions finales, en particulier en matière d'atténuation et de pertes et dommages.

, et président de l'Alliance des petits États insulaires, a contribué à assurer la contribution et le soutien des petits États insulaires en développement dans les décisions finales, en particulier en matière d'atténuation et de pertes et dommages. Mark Carney , envoyé spécial des Nations Unies pour l'action climatique, a été un partenaire de soutien des Émirats arabes unis, en particulier en ce qui concerne la réalisation des principaux résultats du programme d'action présidentiel en matière de financement climatique et d'énergie.

, envoyé spécial des Nations Unies pour l'action climatique, a été un partenaire de soutien des Émirats arabes unis, en particulier en ce qui concerne la réalisation des principaux résultats du programme d'action présidentiel en matière de financement climatique et d'énergie. Jennifer Jordan-Saifi , PDG de la Sustainable Markets Initiative, était une ardente défenseuse de la COP28 et a facilité l'engagement des hauts responsables gouvernementaux.

, PDG de la Sustainable Markets Initiative, était une ardente défenseuse de la et a facilité l'engagement des hauts responsables gouvernementaux. Kate Hampton , PDG de la Children's Investment Fund Foundation, était membre du comité consultatif de la présidence de la COP28 et a fourni de précieux conseils en prévision et pendant la COP28 .

, PDG de la Children's Investment Fund Foundation, était membre du comité consultatif de la présidence de la et a fourni de précieux conseils en prévision et pendant la . Badr Jafar, PDG de Crescent Enterprises, était un membre dévoué du comité consultatif de la présidence de la COP28 et représentant spécial pour les entreprises et la philanthropie qui a mobilisé l'engagement multipartite au Business & Philanthropy Climate Forum pour faire progresser les objectifs de zéro émission nette et de nature positive.

et représentant spécial pour les entreprises et la philanthropie qui a mobilisé l'engagement multipartite au Business & Philanthropy Climate Forum pour faire progresser les objectifs de zéro émission nette et de nature positive. Ajay Banga , président du Groupe de la Banque mondiale, a été un ardent défenseur des Émirats arabes unis en prévision de la conférence sur le climat, en particulier en ce qui concerne l'avancement des résultats du financement climatique et la réforme du système financier international.

, président du Groupe de la Banque mondiale, a été un ardent défenseur des Émirats arabes unis en prévision de la conférence sur le climat, en particulier en ce qui concerne l'avancement des résultats du financement climatique et la réforme du système financier international. Larry Fink , cofondateur, président et PDG de BlackRock, a été un précieux membre du comité consultatif de la présidence de la COP28 qui a fourni des conseils à la COP28 avant la conférence et au-delà.

, cofondateur, président et PDG de BlackRock, a été un précieux membre du comité consultatif de la présidence de la qui a fourni des conseils à la avant la conférence et au-delà. M. Vera Songwe , président et fondateur de la Facilité de liquidité et de durabilité, en tant que figure de premier plan dans le domaine de la macroéconomie et de la dette, a contribué à aider la COP28 à atteindre les objectifs du Cadre mondial de financement climatique et du financement climatique.

, président et fondateur de la Facilité de liquidité et de durabilité, en tant que figure de premier plan dans le domaine de la macroéconomie et de la dette, a contribué à aider la à atteindre les objectifs du Cadre mondial de financement climatique et du financement climatique. Hindou Ibrahim, présidente de l'Association for Indigenous Women and Peoples of Chad , était un membre engagé du comité consultatif de la présidence de la COP28 .

, était un membre engagé du comité consultatif de la présidence de la . Le professeur Carlos Lopes , président du conseil d'administration de la Fondation africaine pour le climat, était un membre estimé du comité consultatif de la présidence de la COP28 qui a apporté son soutien et ses conseils estimés à la COP28 .

, président du conseil d'administration de la Fondation africaine pour le climat, était un membre estimé du comité consultatif de la présidence de la qui a apporté son soutien et ses conseils estimés à la . Agnes Kalibata, présidente de l'Alliance pour une révolution verte en Afrique, a apporté sa précieuse expertise sur la transformation des systèmes alimentaires et a soutenu la mise en œuvre de la déclaration des Émirats arabes unis sur la COP28 concernant l'agriculture durable, les systèmes alimentaires résilients et l'action climatique.

concernant l'agriculture durable, les systèmes alimentaires résilients et l'action climatique. Fatih Birol , directeur exécutif de l'Agence internationale de l'énergie, a été un partenaire de soutien de la COP28 , a mobilisé la coopération mondiale et a co-organisé quatre dialogues de haut niveau sur l'énergie en prévision de la COP28 .

, directeur exécutif de l'Agence internationale de l'énergie, a été un partenaire de soutien de la , a mobilisé la coopération mondiale et a co-organisé quatre dialogues de haut niveau sur l'énergie en prévision de la . Le professeur Saleemul Huq, un défenseur passionné de la lutte contre les défis climatiques qui touchent les personnes les plus vulnérables du monde, a été honoré à titre posthume. Il est décédé à 71 ans en octobre 2023, son épouse, Kashana, son fils et sa fille ayant accepté le prix de Son Altesse le Président.

Olafur Ragnar Grimsson , ancien président d'Islande, a fourni des conseils et des orientations politiques en tant que membre du comité consultatif de la présidence de la COP28 .

, ancien président d'Islande, a fourni des conseils et des orientations politiques en tant que membre du comité consultatif de la présidence de la . John Kerry , ancien envoyé du président américain pour le climat, a été un partenaire actif et loyal des Émirats arabes unis avant et pendant la COP28 en renforçant la coopération mondiale et en plaidant pour la COP28 .