Primeira Final Sul-Americana da Semana da Rota da Seda 2025 acontece no Brasil

São Paulo e Foz do Iguaçu exibem exposições, moda e diálogos celebrando o intercâmbio cultural China-Brasil

SÃO PAULO, 27 de outubro de 2025 /PRNewswire/ -- A Semana da Rota da Seda de 2025, uma iniciativa global que celebra o intercâmbio cultural ao longo das antigas Rotas da Seda, foi concluída com sucesso no Brasil — seu primeiro final na América do Sul. Os eventos de encerramento em São Paulo e Foz do Iguaçu contaram com exposições, demonstrações, desfiles de moda e diálogos destacando a vitalidade duradoura da seda e a parceria cultural China-Brasil.

Brazilian kids learning how to weave during the exhibition Visitors taking photos at the Chinese fashion section

Em São Paulo, a programação centrou-se na exposição "Silk Connects Mountains and Seas: From China to Brazil", na demonstração "Beyond the Mulberry Fields: China Sericulture Intangible Cultural Heritages" e no simpósio acadêmico sino-brasileiro sobre museus e patrimônio sustentável. A inauguração no Museu da Imigração reuniu autoridades e representantes de museus de ambos os países. Antes da inauguração, as crianças locais participaram de oficinas práticas de impressão em leque dourado e tecelagem de teares lideradas pelo China National Silk Museum (Museu Nacional da Seda da China), ligando o público jovem às tradições artesanais chinesas.

Iniciada pela Administração Nacional do Patrimônio Cultural da China e pelo Governo Provincial de Zhejiang, a Semana da Rota da Seda tornou-se uma plataforma fundamental para o diálogo cultural e a cooperação em museus. O Brasil, como país convidado de honra em 2025, sediou o capítulo final do evento, mostrando o legado vivo da seda.

Com curadoria conjunta do China National Silk Museum (Museu Nacional da Seda da China) e do Museum of Immigration (Museu da Imigração), "Silk Connects Mountains and Seas" (Seda Conecta Montanhas e Mares) faz parte da iniciativa "Bridges of Civilization" (Pontes da Civilização) da China, que explora como a seda conecta continentes e culturas. A exposição vai até março de 2026.

Em Foz do Iguaçu, "Splendors of Silk: Chinese Silk Art", organizado pelos departamentos de cultura e relíquias de Zhejiang, exibiu obras de seda que misturam tradição e design moderno. Durante o evento, o China National Silk Museum (Museu Nacional da Seda da China) e a cidade assinaram um acordo de três anos para estabelecer uma "Galeria Exterior do CNSM", promovendo a colaboração cultural.

Um destaque foi o "Sino-Brazil Fashion Appointment: Silk Road Heritage Innovation Design", inspirado em padrões auspiciosos da Rota da Seda. Co-organizado pelo China National Silk Museum, pela Zhejiang Sci-Tech University, pelo Consulado Brasileiro em Xangai, pelo governo de Foz do Iguaçu e pelo Clothes Tell Tales da CCTV, foi co-desenhado por designers chineses e brasileiros e modelado por brasileiros na icônica Tríplice Fronteira - simbolizando criatividade, amizade e a beleza compartilhada das Rotas da Seda. O final do Brasil homenageou o patrimônio compartilhado e uma visão de sustentabilidade cultural, mostrando como a seda conecta civilizações através de montanhas e mares.

FONTE China National Silk Museum