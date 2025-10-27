El primer final sudamericano de la Semana de la Ruta de la Seda 2025 tiene lugar en Brasil

São Paulo y Foz do Iguaçu presentan exposiciones, moda y diálogos que celebran el intercambio cultural China-Brasil

SÃO PAULO, 26 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- La Semana de la Ruta de la Seda 2025, una iniciativa mundial que celebra el intercambio cultural a lo largo de las antiguas Rutas de la Seda, concluyó con éxito en Brasil, su primer final en Sudamérica. Los eventos de clausura en São Paulo y Foz do Iguaçu incluyeron exposiciones, demostraciones, desfiles de moda y diálogos que destacaron la vitalidad duradera de la seda y la asociación cultural entre China y Brasil.

Brazilian kids learning how to weave during the exhibition Visitors taking photos at the Chinese fashion section

En São Paulo, el programa se centró en la exposición "La seda conecta montañas y mares: de China a Brasil", la demostración "Más allá de los campos de moreras: patrimonio cultural inmaterial de la sericultura china" y un simposio académico chino-brasileño sobre museos y patrimonio sostenible. La inauguración en el Museo de la Inmigración reunió a funcionarios y representantes de museos de ambos países. Antes de la inauguración, los niños locales participaron en talleres prácticos de estampado en abanico dorado y tejido en telar dirigidos por el Museo Nacional de la Seda de China, que vinculan al público joven con las tradiciones artesanales chinas.

Iniciada por la Administración Nacional del Patrimonio Cultural de China y el Gobierno Provincial de Zhejiang, la Semana de la Ruta de la Seda se ha convertido en una plataforma clave para el diálogo cultural y la cooperación museística. Brasil, como país invitado de honor de 2025, fue el anfitrión del capítulo final del evento, que mostró el legado vivo de la seda.

Comisariada conjuntamente por el Museo Nacional de la Seda de China y el Museo de la Inmigración, "La seda conecta montañas y mares" forma parte de la iniciativa "Puentes de civilización" de China, que explora cómo la seda vincula continentes y culturas. La exposición se extiende hasta marzo de 2026.

En Foz do Iguaçu, "Esplendores de la seda: arte chino de la seda", organizado por los departamentos de cultura y reliquias de Zhejiang, exhibió obras de seda que combinan la tradición y el diseño moderno. Durante el evento, el Museo Nacional de la Seda de China y la ciudad firmaron un acuerdo de tres años para establecer una "Galería de ultramar de CNSM", avanzando en la colaboración cultural.

Lo más destacado fue la "Cita de Moda Sino-Brasil: Diseño de Innovación del Patrimonio de la Ruta de la Seda", inspirada en los auspiciosos patrones de la Ruta de la Seda. Coorganizado por el Museo Nacional de la Seda de China, la Universidad de Ciencia y Tecnología de Zhejiang, el Consulado de Brasil en Shanghai, el gobierno de Foz do Iguaçu y Clothes Tell Tales de CCTV, fue co-diseñado por diseñadores chinos y brasileños y modelado por brasileños en la icónica Triple Frontera, que simboliza la creatividad, la amistad y la belleza compartida de las Rutas de la Seda. La final de Brasil honró el patrimonio compartido y una visión de sostenibilidad cultural, mostrando cómo la seda conecta civilizaciones a través de montañas y mares.

