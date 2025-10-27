La première finale sud-américaine de la 2025 Silk Road Week a lieu au Brésil

São Paulo et Foz do Iguaçu présentent des expositions, de la mode et des dialogues célébrant les échanges culturels entre la Chine et le Brésil

SÃO PAULO, 27 octobre 2025 /PRNewswire/ -- La 2025 Silk Road Week, une initiative mondiale célébrant les échanges culturels le long des anciennes Routes de la Soie, s'est achevée avec succès au Brésil - sa toute première finale en Amérique du Sud. Les événements de clôture à São Paulo et à Foz do Iguaçu ont donné lieu à des expositions, des démonstrations, des défilés de mode et des dialogues soulignant la vitalité durable de la soie et le partenariat culturel entre la Chine et le Brésil.

Brazilian kids learning how to weave during the exhibition Visitors taking photos at the Chinese fashion section

À São Paulo, le programme était centré sur l'exposition "La soie relie les montagnes et les mers" : De la Chine au Brésil", la démonstration "Au-delà des champs de mûriers : China Sericulture Intangible Cultural Heritages", et un symposium universitaire sino-brésilien sur les musées et le patrimoine durable. L'inauguration au Musée de l'immigration a réuni des officiels et des représentants des musées des deux pays. Avant l'ouverture, des enfants de la région ont participé à des ateliers pratiques d'impression d'éventails dorés et de tissage sur métier à tisser, animés par le China National Silk Museum, afin de familiariser le jeune public avec les traditions artisanales chinoises.

Lancée par l'Administration nationale du patrimoine culturel de Chine et le gouvernement provincial du Zhejiang, la Silk Road Week est devenue une plate-forme essentielle pour le dialogue culturel et la coopération entre les musées. Le Brésil, en tant que pays invité d'honneur en 2025, a accueilli le dernier chapitre de l'événement, mettant en valeur l'héritage vivant de la soie.

Organisée conjointement par le hina National Silk Museum et le Musée de l'immigration, l'exposition "La soie relie les montagnes et les mers" s'inscrit dans le cadre de l'initiative chinoise "Les ponts de la civilisation", qui explore la manière dont la soie a relié les continents et les cultures. L'exposition se poursuivra jusqu'en mars 2026.

À Foz do Iguaçu, "Splendeurs de la soie" : L'art de la soie chinoise", organisé par les départements de la culture et des reliques du Zhejiang, a présenté des œuvres en soie mêlant tradition et design moderne. Au cours de l'événement, le Musée national de la soie de Chine et la ville ont signé un accord de trois ans pour établir une "galerie d'outre-mer du CNSM", afin de faire progresser la collaboration culturelle.

Le "Rendez-vous sino-brésilien de la mode" a constitué un moment fort : Silk Road Heritage Innovation Design", inspiré par les motifs de la route de la soie. Organisée conjointement par le China National Silk Museum, l'Université Sci-Tech de Zhejiang, le Consulat du Brésil à Shanghai, le gouvernement de Foz do Iguaçu et l'émission Clothes Tell Tales de CCTV, elle a été conçue par des designers chinois et brésiliens et portée par des Brésiliens sur le site emblématique de la Triple Frontière, symbolisant la créativité, l'amitié et la beauté partagée des Routes de la Soie. La finale brésilienne a mis à l'honneur un héritage commun et une vision de la durabilité culturelle, en montrant comment la soie relie les civilisations par-delà les montagnes et les mers.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2805465/1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2805466/2.jpg