Processador Alpha com AI da LG transforma cada cena da sua TV

Na InnoFest 2026, LG destaca como processadores Alpha com AI ajustam imagem e som de forma autônoma, garantindo máxima imersão sem configurações manuais

SÃO PAULO, 16 de março de 2026 /PRNewswire/ -- A era de interromper o entretenimento para navegar por complexos menus de configuração de imagem chegou ao fim. Durante o LG InnoFest 2026 LATAM, em Cancún, a LG Electronics demonstrou a evolução do seu portfólio de Home Entertainment, impulsionado pelos poderosos processadores α (Alpha) 11 AI e α9 Gen8 AI. Embarcados nas novas linhas OLED evo e QNED, esses chips materializam o conceito de "Inteligência Afetiva", transformando as televisões em dispositivos que compreendem as nuances do ambiente para entregar a experiência visual e sonora perfeita, de forma totalmente autônoma.

TV

O segredo dessa inovação reside na capacidade do processador de atuar quase como um olho humano. Através do recurso avançado AI Picture Pro, a tela analisa continuamente não apenas o tipo de conteúdo que está sendo reproduzido — seja uma partida de futebol eletrizante ou um filme com cenas escuras —, mas também as condições de luz da própria sala. A AI detecta em tempo real a transição da luz natural que entra pela janela durante o dia para a escuridão de uma sessão de cinema noturna, adaptando-se instantaneamente a cada cenário.

Com essa inteligência embarcada, modelos como a LG OLED evo AI G5 utilizam recursos como o Brightness Booster Max para enfrentar ambientes altamente iluminados, elevando o brilho sem deixar as cores lavadas e realçando detalhes nas áreas de sombra. Já durante a noite, a AI atua em conjunto com tecnologias como o Dolby Vision IQ para suavizar a emissão de luz, calibrando os contrastes para exibir pretos profundos e evitar a fadiga visual excessiva, tudo isso operando de forma invisível nos bastidores.

"O verdadeiro poder da AI não está apenas em entregar a imagem mais nítida do mercado, mas em fazer isso sem exigir qualquer esforço do espectador", detalha Diego Oliveira, gerente de televisores na LG Electronics Brasil. "Com os processadores Alpha, a nossa TV entende o contexto do usuário e reage com empatia. Ela sabe exatamente quando compensar o brilho do sol da tarde ou quando criar uma atmosfera confortável para a noite. O nosso objetivo é que as famílias apenas liguem o aparelho, relaxem e aproveitem o momento com a máxima qualidade, enquanto a nossa tecnologia cuida de todos os detalhes técnicos."

Para conhecer essas e outras soluções da LG Electronics e ficar por dentro das principais novidades da marca, visite o Site Oficial e a Sala de Imprensa.

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma líder global em tecnologia e eletrônicos de consumo, com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional superior a 75 mil pessoas. A companhia reorganizou suas operações em quatro divisões de negócios: Home Appliance Solution (HS), Media Entertainment Solution (MS), Vehicle Solution (VS) e Eco Solution (ES), redefinindo seus papéis e identidades para acelerar sua visão de futuro até 2030. Em 2024, as quatro divisões combinadas geraram uma receita global de mais de 87,74 trilhões de KRW (US$ 64,32 bilhões). A LG é reconhecida mundialmente por suas soluções inovadoras em TVs, eletrodomésticos, ar-condicionado, monitores, componentes automotivos e soluções sustentáveis. Suas marcas premium LG SIGNATURE e a plataforma inteligente LG ThinQ reforçam o compromisso da empresa com inovação e qualidade. Para mais informações, acesse: www.LGnewsroom.com.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Presente no Brasil desde 1996, a LG Electronics oferece um amplo portfólio com mais de 350 produtos, incluindo TVs, caixas de som, painéis, monitores, som automotivo, equipamentos de informática, ar-condicionado (residencial e comercial), produtos de linha branca e soluções corporativas. Alinhada à nova estrutura global, a operação brasileira integra iniciativas das quatro divisões da LG: HS, MS, VS e ES. Nossa fábrica em Manaus produz a maior parte dos itens comercializados no País, consolidando a subsidiária brasileira como uma das cinco maiores operações da LG fora da Coreia. Com cerca de três mil colaboradores, a empresa conta com assistência técnica e call center próprios, Business Solution Center em São Paulo e duas lojas conceito (Salvador e São Paulo) além de uma fábrica de Linha Branca em Construção na região metropolitana de Curitiba, Paraná.

LIFE'S GOOD

A LG Electronics tem como propósito central o bem-estar do consumidor, oferecendo produtos que trazem soluções práticas e impacto real no conforto do dia a dia das pessoas ao redor do mundo. Esse é o verdadeiro significado de 'Life's Good'. Para levar essa filosofia além da experiência com seus produtos, a empresa lançou iniciativas como o 'Radio Optimism' — uma plataforma gratuita que transforma mensagens de carinho em músicas personalizadas, com a missão de levar otimismo e aproximar as pessoas. Essa e outras ações da campanha 'Life's Good' buscam fortalecer conexões mais profundas entre as pessoas, mostrando na prática como a inovação da LG atua para tornar a vida genuinamente melhor.

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Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2935141/LG_Electronics_Brasil.jpg

FONTE LG Electronics Brasil