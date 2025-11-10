Projeto SpeedX USA entra em operação: DAMON demonstra sua força global em integração de sistemas

CHICAGO, 10 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- Recentemente, a DAMON colocou com sucesso o sistema automatizado de triagem SpeedX em operação nos Estados Unidos. Como o primeiro projeto de integração da Damon no setor de encomendas expressas na América do Norte, essa implantação "relâmpago" entregou um cartão de visitas brilhante às Américas com os dizeres: "Integração Chinesa × Velocidade Chinesa".

Como fornecedora de destaque mundial em integração completa de sistemas logísticos, a DAMON passou anos imersa nas operações de comércio eletrônico e encomendas expressas, acumulando profunda expertise em engenharia e experiência na entrega de projetos. Dos Estados Unidos ao México, do Brasil à Argentina, a DAMON entregou mais de 20 projetos turnkey para os setores de comércio eletrônico, encomendas expressas, 3PL e alimentos, criando experiências de sucesso replicáveis e conquistando negócios recorrentes de uma ampla base de clientes de renome.

Para fortalecer ainda mais os clientes nas Américas, a subsidiária norte-americana da DAMON expandiu rapidamente sua força de trabalho local, reforçando os recursos em vendas, tecnologia, gestão de projetos e atendimento pós-venda para oferecer um verdadeiro suporte "local para local". Enquanto isso, a DAMON fez parceria com empresas americanas para estabelecer uma planta de montagem local, com o objetivo de acelerar a fabricação e o comissionamento dos produtos principais no local, encurtar os ciclos de entrega e levar a manufatura inteligente chinesa a todos os cantos do continente.

