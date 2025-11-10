El proyecto SpeedX USA entra en funcionamiento: DAMON demuestra su fortaleza en la integración de sistemas a nivel mundial

CHICAGO, 10 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Recientemente, DAMON ha puesto en marcha con éxito el sistema de clasificación automatizada SpeedX en Estados Unidos. Como primer proyecto de integración de Damon en el sector de la paquetería urgente en Norteamérica, este lanzamiento "relámpago" ha supuesto una brillante tarjeta de presentación para América con el lema: "Integración china y Velocidad china".

Como proveedor líder mundial de integración de sistemas logísticos integrales, DAMON lleva años inmerso en las operaciones de comercio electrónico y paquetería urgente, lo que le ha permitido acumular una profunda experiencia en ingeniería y en la ejecución de proyectos. Desde Estados Unidos hasta México, de Brasil a Argentina, DAMON ha entregado más de 20 proyectos llave en mano para los sectores del comercio electrónico, paquetería urgente, 3PL (logística de terceros) y alimentación, para crear una experiencia de éxito replicable y ganándose la fidelidad y los negocios de numerosos clientes líderes.

Para empoderar mejor a los clientes de toda América, la filial estadounidense de DAMON amplió rápidamente su plantilla local, reforzando sus capacidades en ventas, tecnología, gestión de proyectos y servicio posventa para ofrecer un verdadero apoyo "local para local". Mientras tanto, DAMON se asocia con empresas estadounidenses para establecer una planta de montaje local con el fin de acelerar la fabricación y puesta en marcha en el lugar de productos básicos, acortar los ciclos de entrega y llevar la fabricación inteligente china a todos los rincones del continente.

