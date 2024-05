Prospere com a GBA | Grande Baía realizou conferência em Paris para aprofundar laços com empresas francesas

GUANGZHOU, China, 27 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- Reportagem do GDToday

Organizada por Guangdong, pela Região Administrativa Especial de Hong Kong e pela Região Administrativa Especial de Macau, a Conferência de Cooperação Econômica e Comercial da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau e Europa (França) aconteceu em Paris no dia 24 de maio (horário local).

Mais de 400 representantes dos círculos industriais e comerciais franceses participaram da conferência.

"Este é um evento muito importante, que põe em contato diferentes empresas, até mesmo novas empresas", afirmou Gilles-Henry Garault, vice-presidente e presidente da Comissão Internacional, Sociedade de Incentivo à Indústria na França. Ele indicou que a GBA pode ser um dos primeiros centros econômicos do mundo.



Atualmente, cerca de 1/3 das empresas francesas na China optaram por se estabelecer em Guangdong, incluindo a EDF Energy, a Danone e a Sanofi. Na opinião de Garault, a GBA é a primeira escolha para empresas estrangeiras entrarem na China.

De acordo com os dados publicados pela Subadministração de Guangdong da Administração Geral das Alfândegas da China, no primeiro trimestre deste ano, o volume de comércio entre a França e a província de Guangdong atingiu 24,86 bilhões de RMB, aumentando 11,1% em termos anuais.

"Já estive na GBA muitas vezes desde que me tornei CEO da Airbus China em 2003", afirmou Norbert Ducrot, presidente da Wavelandes. "Descobri que a GBA é uma região fantástica com uma enorme população e mercado. Este ano é muito importante porque é o 60º aniversário das relações diplomáticas entre a China e a França".

No início de maio, tanto a China como a França fizeram uma declaração conjunta sobre o reforço da cooperação na governança global em matéria de inteligência artificial.

De acordo com um ranking publicado pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual, o cluster de ciência e tecnologia Shenzhen-Hong Kong-Guangzhou foi listado em segundo lugar nos últimos 4 anos.

Ducrot indicou que a GBA é o melhor local para a França e a China lançarem projetos nas áreas de software e hardware, domínios eletrônicos e inteligência artificial, uma vez que essa região desenvolveu negócios tecnológicos e recursos abundantes de talentos.

"A conferência reflete o notável sucesso do desenvolvimento econômico na China", afirmou Roger Sebbagh, conselheiro especial do presidente francês. Ele indicou que gostaria de desempenhar um papel na ligação entre a França e a China no futuro.

Na sua opinião, a cooperação entre a França e a China é uma cooperação vantajosa para todos e ele acredita que a colaboração trará uma influência positiva a outros países e promoverá o seu desenvolvimento.

De acordo com estatísticas preliminares, 36 projetos bilaterais de investimento e cooperação comercial entre a França (e a Europa) e Guangdong, Hong Kong e Macau são alcançados nessa conferência, em um valor total de 3,22 bilhões de dólares americanos. Entre eles, a França (e a Europa) investirá 1,59 bilhão de dólares americanos na GBA, enquanto a GBA investirá 1,47 bilhão de dólares americanos na França (e na Europa).

Vídeo - https://mma.prnewswire.com/media/2422054/1.mp4

FONTE GDToday