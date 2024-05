Thrive with GBA | Greater Bay Area veranstaltete eine Konferenz in Paris zur Förderung der Beziehungen zu französischen Unternehmen

GUANGZHOU, China, 28. Mai 2024 /PRNewswire/ -- Nachrichtenbericht von GDToday

Am 24. Mai (Ortszeit) fand in Paris die von Guangdong, der SVR Hongkong und der SVR Macao organisierte Konferenz über die wirtschaftliche und handelspolitische Zusammenarbeit zwischen dem Großraum Guangdong-Hongkong-Macao und Europa (Frankreich) statt.

Mehr als 400 Vertreter der französischen Industrie und des Handels nahmen an der Konferenz teil.

„Dies ist eine sehr wichtige Veranstaltung, die den Kontakt zu verschiedenen Unternehmen, auch neuen Unternehmen, herstellt", sagte Gilles-Henry Garault, Vizepräsident und Präsident der Internationalen Kommission, Gesellschaft zur Förderung der Industrie in Frankreich. Er wies darauf hin, dass die GBA zu einem der ersten Wirtschaftszentren der Welt werden kann.



Gegenwärtig haben sich etwa ein Drittel der französischen Unternehmen in China in Guangdong niedergelassen, darunter EDF Energy, Danone und Sanofi. Nach Ansicht von Garault ist die GBA die erste Wahl für ausländische Unternehmen, um in China Fuß zu fassen.

Nach den von der Guangdong Sub-Administration of General Administration of Customs of China veröffentlichten Daten erreichte das Handelsvolumen zwischen Frankreich und der Provinz Guangdong im ersten Quartal dieses Jahres 24,86 Milliarden RMB, was einem Anstieg von 11,1 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

„Seit ich 2003 Geschäftsführer von Airbus China wurde, war ich mehrmals in der GBA", sagte Norbert Ducrot, Präsident von Wavelandes, „ich habe festgestellt, dass die GBA eine fantastische Region mit einer riesigen Bevölkerung und einem großen Markt ist. Dieses Jahr ist sehr wichtig, weil es der 60. Jahrestag der diplomatischen Beziehungen zwischen China und Frankreich ist."

Anfang Mai gaben sowohl China als auch Frankreich eine gemeinsame Erklärung zur Verbesserung der globalen Zusammenarbeit im Bereich der künstlichen Intelligenz ab.

Laut einer von der Weltorganisation für geistiges Eigentum, derWorld Intellectual Property Organization, veröffentlichten Rangliste steht der Wissenschafts- und Technologiecluster Shenzhen-Hongkong-Guangzhou seit vier Jahren auf dem zweiten Platz.

Ducrot wies darauf hin, dass die GBA sowohl für Frankreich als auch für China der beste Ort sei, um Projekte in den Bereichen Soft- und Hardware, Elektronik und künstliche Intelligenz zu starten, da diese Region über entwickelte Technologieunternehmen und reichhaltige Ressourcen an Talenten verfüge.

„Die Konferenz spiegelt die bemerkenswerte Leistung der wirtschaftlichen Entwicklung in China wider", sagte Roger Sebbagh, Sonderberater des französischen Präsidenten. Er wies darauf hin, dass er in Zukunft eine Rolle als Brückenbauer zwischen Frankreich und China spielen möchte.

Seiner Meinung nach ist die Zusammenarbeit zwischen Frankreich und China eine Kooperation, von der beide Seiten profitieren, und er ist überzeugt, dass die Zusammenarbeit einen positiven Einfluss auf andere Länder haben und deren Entwicklung fördern wird.

Vorläufigen Statistiken zufolge wurden auf dieser Konferenz 36 bilaterale Investitions- und Handelskooperationsprojekte zwischen Frankreich (und Europa) und Guangdong, Hongkong und Macao mit einem Gesamtwert von 3,22 Milliarden US-Dollar vereinbart. Davon wird Frankreich (und Europa) 1,59 Milliarden US-Dollar in die GBA investieren, während die GBA 1,47 Milliarden US-Dollar in Frankreich (und Europa) investieren wird.

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2422054/1.mp4