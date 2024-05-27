粵港澳大灣區在巴黎舉行經貿合作交流會，加強與法國公司的合作

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GDToday

27 5月, 2024, 21:26 CST

廣州2024年5月27日 /美通社/ -- 來自今日廣東國際傳播中心的新聞報道：

當地時間5月24日，廣東省人民政府聯合香港、澳門特別行政區政府，在巴黎舉辦粵港澳大灣區—歐洲（法國）經貿合作交流會。

超過400位法國工商界代表參會。

法國工業促進會副主席兼國際委員會主席Gilles-Henry Garault表示：「此次會議意義十分重大，能夠讓更多法國企業加深對粵港澳大灣區的瞭解。」他指出，大灣區可以成為全球重要的經濟中心之一。

目前法國在華企業數量中，約有1/3選擇落戶廣東，包括法國電力公司、達能和賽諾菲等。在Garault看來，粵港澳大灣區是外國企業進入中國的首選地。

據海關總署廣東分署數據，今年一季度，廣東對法國進出口總額達248.6億元，比去年同期增長11.1%。

Wavelandes主席Norbert Ducrot表示：「自2003年擔任空客中國CEO以來，我曾多次到訪粵港澳大灣區。我發現，粵港澳大灣區是一個擁有眾多人口和龐大市場的絕佳地區。今年是中法建交60週年，所以顯得尤為重要。」

5月初，中法兩國發佈聯合聲明，表示將加強人工智能全球治理合作。

根據世界知識產權組織發佈的排名，「深圳-香港-廣州」科技集群過去4年一直位居全球第二。

Ducrot表示，粵港澳大灣區擁有眾多科技企業和豐富的人才資源，是中法兩國發展軟硬件、電子設備以及人工智能等產業的最佳區域。

法國總統特別顧問Roger Sebbagh表示：「此次交流會反映了中國在經濟建設上取得的非凡成績。」他希望自己能夠充分發揮橋樑作用，拉近中法兩國的關係。

他認為，中法合作是雙贏，將給其他國家帶來積極影響並促進其發展。

據初步統計，粵港澳三地在本次經貿合作交流會上與法國（歐洲）達成雙向投資及貿易合作項目36個，金額32.2億美元。其中，法國（歐洲）在粵港澳大灣區投資15.9億美元，粵港澳大灣區在法國（歐洲）投資14.7億美元。

SOURCE GDToday

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