Próxima onda de mulheres líderes em IA identificada no novo conjunto de dados global

O sistema exclusivo de dados e pontuação da Zeki Data identificou com precisão as mulheres que estão na vanguarda da inovação em IA. Mais de 300.000 mulheres em mais de 90 países e mais de 250 setores de especialização.

LONDRES, 17 de janeiro de 2025 /PRNewswire/ -- A Zeki Data, empresa de dados e análises de talentos com sede no Reino Unido, anunciou hoje um novo produto de insights de dados, o Talent Multiplier, capaz de identificar com precisão as mulheres que estão na vanguarda das inovações em IA que as organizações desejam contratar, financiar ou investir.

As mulheres ocupam apenas 25% das funções de IA e dados em todo o mundo e representam menos de 30% dos cientistas em todo o globo. Logotipo da Zeki

O Zeki é o único dataset que identifica talentos ocultos, sub-representados e subvalorizados de mulheres em ciência e engenharia em todo o mundo. Apenas 25% das funções de IA e dados em todo o mundo são ocupadas por mulheres. O dataset proprietário da Zeki, com mais de 300.000 mulheres em IA, é o único dataset desse tipo no mundo.

"A Zeki respondeu à pergunta: "Onde estão as mulheres?" com a criação do Talent Multiplier e seu dataset Women in AI", observou Margaux Bergen, COO e cofundadora da Zeki. "Toda a sociedade se beneficia quando as mulheres estão em igualdade no desenvolvimento de tecnologias de ponta. As mulheres irão definir a próxima onda de IA, e as organizações que contratam, investem e financiam mulheres inovadoras em IA ativamente vão liderar o mercado".

A IA acelerará o avanço científico em todos os campos e, de acordo com a McKinsey & Company, tem potencial para aumentar os lucros corporativos em US$ 4,4 trilhões por ano. O direcionamento orientado por inteligência de investimentos em mulheres pode impactar positivamente seu nível de influência no desenvolvimento da próxima onda de IA baseada em modelos de IA de ponta.

O Talent Multiplier proporciona uma vantagem pioneira às organizações, para identificar oportunidades de investimento, acelerar a inovação e talentos de primeira linha. Outros insights da Zeki sobre mulheres em IA estão disponíveis em seu relatório gratuito sobre Mulheres em IA (Women in AI).

A Zeki Data é uma empresa de dados e análises de talentos que aplica técnicas de inteligência de combate ao terrorismo para identificar positivamente indivíduos, organizações e países capazes da maior inovação em IA. Saiba mais em www.zekidata.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2600300/Gender_Discrepancy_Across_Roles.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2367388/5121228/Zeki_Research.jpg

FONTE Zeki