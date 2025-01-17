下一批人工智能領域的傑出女性於全新全球數據集中誕生

「Zeki透過推出Talent Multiplier及其女性人工智能數據集，回答了『女性在哪裡？』這一問題，」Zeki營運總監兼聯合創辦人Margaux Bergen表示。「當女性在前沿技術的發展中擁有平等地位，整個社會都能從中受益。女性將引領下一波人工智能浪潮，而積極聘用、投資及資助女性人工智能創新者的組織將引領市場。」

人工智能將加速各領域的科學進步，根據麥肯錫公司（McKinsey & Company）預測，將有可能每年為企業帶來4.4兆美元的利潤增長。以情報驅動的女性投資目標設定能夠積極影響她們在下一波以前沿人工智能模型為基礎的人工智能發展中的影響力。

Talent Multiplier讓企業取得先行者優勢（first mover advantage），使企業能夠洞悉投資機會、加速創新並發掘頂尖人才。Zeki關於女性在人工智能領域的更多洞察見解可在免費報告《人工智能領域的女性》（Women in AI）中查閱。

Zeki Data是一家人才數據與分析公司，運用反恐情報技術，精準識別具備最大人工智能創新潛力的個人、組織和國家。欲了解詳情，請瀏覽www.zekidata.com。

SOURCE Zeki