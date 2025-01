Un nouvel ensemble de données mondiales permet d'identifier la prochaine vague de femmes leaders dans le domaine de l'IA

Les données et le système de notation propres à Zeki Data ont permis d'identifier précisément les femmes qui sont à la pointe de l'innovation en matière d'IA : Plus de 300 000 femmes réparties dans plus de 90 pays et plus de 250 domaines d'expertise

LONDRES, 17 janvier 2025 /PRNewswire/ -- Zeki Data, une société britannique d'analyse et de données sur les talents, a annoncé aujourd'hui un nouveau produit de renseignement axé sur les données, Talent Multiplier, capable d'identifier précisément les femmes à la pointe de l'innovation en matière d'IA qui peuvent intéresser les organisations à des fins d'embauche, de financement ou d'investissement.

Zeki est le seul ensemble de données qui identifie les femmes invisibles, sous-représentées et sous-évaluées dans le domaine des sciences et de l'ingénierie au niveau mondial. Seuls 25 % des postes liés à l'IA et aux données dans le monde sont occupés par des femmes et l'ensemble de données exclusif de Zeki, qui dénombre plus de 300 000 femmes dans l'IA, est unique en son genre dans le monde.

« Zeki a répondu à la question ‹ où sont les femmes ? › en créant Talent Multiplier et son ensemble de données sur les femmes dans l'IA », a fait observer Margaux Bergen, directrice de l'exploitation et cofondatrice de Zeki. « Quand les femmes sont sur un pied d'égalité avec les hommes dans le développement des technologies d'avant-garde, c'est l'ensemble de la société qui en bénéficie. Les femmes vont façonner la prochaine vague de l'IA et les organisations qui embauchent, investissent et financent activement les innovatrices en IA seront celles qui domineront le marché. »

L'IA va accélérer les progrès scientifiques dans tous les domaines et, selon McKinsey & Company, pourrait augmenter les bénéfices des entreprises à hauteur de 4,4 billions USD par an. Le ciblage intelligent des investissements dans les femmes pourrait avoir un impact positif sur leur niveau d'influence dans le développement de la prochaine vague de l'IA construite sur des modèles d'IA d'avant-garde.

Talent Multiplier offre aux organisations un avantage de premier plan pour identifier les opportunités d'investissement, accélérer l'innovation et mettre en avant les meilleurs talents. D'autres informations sur les femmes dans l'IA sont disponibles dans le rapport gratuit de Zeki, Women in AI.

Zeki Data est une société d'analyse et de données sur les talents qui applique des techniques de renseignement antiterroriste pour identifier de manière positive les individus, les organisations et les pays capables de la plus grande innovation en matière d'IA. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.zekidata.com.

