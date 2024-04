PV01 emite o primeiro título digital para investidores de primeira linha em stablecoin

B2C2, Keyrock e BlockTower Capital compram um título de US$ 5 milhões denominado em USDC e emitido de acordo com a Lei de Negócios de Ativos Digitais das Bermudas.

HAMILTON, Bermudas, 16 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- A PV01 (www.pv0.one) anuncia a primeira venda de um título nativo digital na blockchain pública da Ethereum sob a lei inglesa, o padrão ouro do mercado global de títulos.

Emitido em 8 de abril e resgatado com sucesso uma semana depois, o título foi respaldado por uma nota do Tesouro dos EUA e obteve um rendimento de 5,10%. Representado por um token transferível, o título também pode ser usado como garantia. Usando a Coinbase para converter USDC, ele possibilita investimentos ultrarrápidos no mesmo dia em títulos do Tesouro dos EUA. Liquidado na blockchain, ele se move em segundos, muito mais rápido do que os títulos tradicionais.

Após levantar US$ 9 milhões no ano passado para evoluir os mercados de capital de dívida, a PV01 concluiu sua prova de conceito ao estruturar e liderar com sucesso uma emissão digital de US$ 5 milhões de um veículo dedicado, com investidores incluindo B2C2, Keyrock e BlockTower. Os recursos foram usados para adquirir uma Letra do Tesouro dos EUA e trocados por um token de título ERC-20 correspondente, lastreado um a um pelo título do governo. Todo o ciclo de vida desse ativo digitalmente nativo ocorreu na cadeia, da emissão ao resgate, sem a necessidade de um depositário central de segurança. Isso conclui a primeira etapa da missão da PV01 de desenvolver o primeiro mercado de dívida em cadeia do gênero.

"Os títulos da PV01 representam uma inovação crucial no sistema financeiro", disse Thomas Restout, CEO da B2C2. "A capacidade de alterar totalmente a propriedade dos títulos on-chain é uma oportunidade de usar garantias seguras e de rápida movimentação para apoiar a atividade de negociação com bolsas e contrapartes."

"A fusão da segurança e da confiabilidade dos títulos tradicionais com a imutabilidade e a transparência inerentes à tecnologia blockchain deu origem a um instrumento financeiro verdadeiramente inovador e superior, disse Kevin de Patoul, CEO da Keyrock. "Estamos entusiasmados em colaborar com a PV01 e honrados por estarmos entre os pioneiros na tokenização de títulos. Essa iniciativa se alinha perfeitamente com a missão abrangente da Keyrock de tokenizar todas as formas de valor, dando início a uma nova era de inovação financeira."

O compromisso da PV01 com o desenvolvimento de uma plataforma confiável de nível institucional que traz o mercado de renda fixa para a cadeia se reflete tanto na reputação de liderança das Bermudas como a jurisdição preferida para empresas de ativos digitais quanto na experiência jurídica combinada da Hogan Lovells e da Walkers Global, que ajudou a facilitar o primeiro título nativo digital emitido em uma blockchain pública sob a lei inglesa.

Sobre a PV01:

A PV01 é uma provedora líder global de finanças em blockchain fundada em 2023 pelos fundadores da B2C2, Max Boonen e Flavio Molendini. A empresa atua como organizadora e corretora para emissores de títulos digitais, e gerencia o processo de estruturação, construção de carteira e vendas para investidores institucionais não americanos qualificados por meio de uma plataforma não custodial. A PV01 levantou US$ 9 milhões em financiamento inicial da Tioga Capital, BlockTower e Ryze Labs. Saiba mais em www.pv0.one

Contato para a a mídia: Tim Reed

Your Partners, LTD

[email protected]

FONTE PV01