PV01 geeft eerste digitale obligatie uit aan beleggers in Blue-Chip Stablecoin

B2C2, Keyrock en BlockTower Capital kopen een obligatie van $ 5 miljoen in USDC uitgegeven in overeenstemming met de Bermuda Digital Asset Business Act.

HAMILTON, Bermuda, 17 april 2024 /PRNewswire/ -- PV01 (www.pv0.one) kondigt de eerste verkoop aan van een digital native obligatie op de publieke Ethereum blockchain naar Engels recht, de gouden standaard van de wereldwijde obligatiemarkt.

De obligatie, die op 8 april werd uitgegeven en een week later met succes werd afgelost, werd gedekt door een Amerikaans schatkistpapier en leverde een rendement op van 5,10%. De obligatie wordt vertegenwoordigd door een overdraagbaar token en kan ook worden gebruikt als onderpand. Door Coinbase te gebruiken om USDC te converteren, kan er bliksemsnel op dezelfde dag worden belegd in Amerikaanse schatkistcertificaten. Afgewikkeld op de blockchain, beweegt het in seconden, veel sneller dan traditionele obligaties.

Na vorig jaar $ 9 miljoen te hebben opgehaald voor de ontwikkeling van de schuldkapitaalmarkten, heeft PV01 zijn 'proof of concept' voltooid door met succes een digitale uitgifte van $ 5 miljoen te structureren en te leiden vanuit een speciaal instrument, met investeerders zoals B2C2, Keyrock en BlockTower. De opbrengst werd gebruikt voor de aankoop van een Amerikaans schatkistpapier en werd omgeruild voor een overeenkomstig ERC-20 obligatietoken, dat één-op-één gedekt wordt door de staatsobligatie. De hele levenscyclus van dit digitaal native actief vond plaats op de keten van uitgifte tot vereffening, verhandeling, overdracht en aflossing, zonder dat er een centrale effectenbewaarinstelling nodig was. Hiermee is de eerste stap gezet in de missie van PV01 om de allereerste on-chain schuldmarkt te ontwikkelen.

"De obligaties van PV01 vertegenwoordigen een cruciale innovatie in financiële loodgieterij," aldus Thomas Restout, CEO van B2C2. "De mogelijkheid om de eigendom van obligaties on-chain volledig te veranderen, biedt de mogelijkheid om snel bewegend en veilig onderpand te gebruiken ter ondersteuning van handelsactiviteiten met beurzen en tegenpartijen."

"De fusie van de veiligheid en betrouwbaarheid van traditionele obligaties met de onveranderlijkheid en transparantie die inherent zijn aan blockchaintechnologie heeft geleid tot een werkelijk baanbrekend en superieur financieel instrument," aldus Kevin de Patoul, CEO van Keyrock. "We zijn verheugd om samen te werken met PV01 en vereerd om een van de pioniers te zijn in de tokenisatie van obligaties. Dit initiatief sluit naadloos aan bij Keyrock's overkoepelende missie om alle vormen van waarde te tokeniseren en zo een nieuw tijdperk van financiële innovatie in te luiden."

Het streven van PV01 naar de ontwikkeling van een betrouwbaar platform van institutionele kwaliteit dat de vastrentende markt on-chain brengt, wordt weerspiegeld in zowel de toonaangevende reputatie van Bermuda als de voorkeursjurisdictie voor bedrijven met digitale activa, als de gecombineerde juridische expertise van Hogan Lovells en Walkers Global die hielp bij het mogelijk maken van de eerste digitale obligatie die is uitgegeven op een publieke blockchain naar Engels recht.

Over PV01:

PV01 is een toonaangevende wereldwijd aanbieder van blockchainfinanciering, opgericht in 2023 door B2C2-oprichters Max Boonen en Flavio Molendini. Het bedrijf treedt op als arranger en broker-dealer voor emittenten van digitale obligaties en beheert het structurerings-, book-building- en verkoopproces aan gekwalificeerde niet-Amerikaanse institutionele beleggers via een niet-custodiaal platform. PV01 heeft $ 9 miljoen aan startkapitaal opgehaald bij Tioga Capital, BlockTower en Ryze Labs. Meer informatie op www.pv0.one

