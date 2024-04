PV01 emittiert erste digitale Anleihe für Bluechip-Stablecoin-Investoren

B2C2, Keyrock und BlockTower Capital erwerben eine auf USDC lautende Anleihe in Höhe von 5 Mio. USD, die nach dem Digital Asset Business Act von Bermuda ausgegeben wird.

HAMILTON, Bermuda, 17. April 2024 /PRNewswire/ -- PV01 (www.pv0.one) gibt den ersten Verkauf einer digitalen nativen Anleihe auf der öffentlichen Ethereum-Blockchain nach englischem Recht, dem Goldstandard des globalen Anleihemarktes, bekannt.

Die am 8. April ausgegebene und eine Woche später erfolgreich zurückgezahlte Anleihe war durch einen US-Schatzwechsel besichert und brachte eine Rendite von 5,10 %. Die Anleihe wird durch einen übertragbaren Token repräsentiert und kann auch als Sicherheit verwendet werden. Die Umrechnung von USDC über Coinbase ermöglicht blitzschnelle Investitionen in US-Staatsanleihen am selben Tag. Sie werden über die Blockchain abgewickelt und bewegen sich in Sekundenschnelle, viel schneller als herkömmliche Anleihen.

Nach der Beschaffung von 9 Mio. $ im letzten Jahr, um die Fremdkapitalmärkte zu entwickeln, hat PV01 seinen Konzeptnachweis erbracht, indem es eine digitale Emission in Höhe von 5 Mio. $ über ein spezielles Vehikel mit Investoren wie B2C2, Keyrock und BlockTower erfolgreich strukturiert und geleitet hat. Der Erlös wurde für den Kauf eines US-Schatzbriefs verwendet und gegen einen entsprechenden ERC-20-Anleihe-Token eingetauscht, der eins zu eins durch die Staatsanleihe gedeckt ist. Der gesamte Lebenszyklus dieses digital nativen Vermögenswerts fand auf der Blockchain statt, von der Emission über die Abrechnung und den Handel bis hin zur Übertragung und Rücknahme, ohne dass eine zentrale Wertpapierverwahrungsstelle erforderlich war. Damit ist der erste Schritt in der Mission von PV01, den ersten Blockchain-Kreditmarkt zu entwickeln, abgeschlossen.

„Die Anleihen von PV01 stellen eine entscheidende Innovation im Finanzbereich dar", sagte Thomas Restout, Geschäftsführer von B2C2. „Die Möglichkeit, das Eigentum an Anleihen auf der Blockchain vollständig zu wechseln, bietet die Chance, schnelllebige und sichere Sicherheiten zur Unterstützung von Handelsaktivitäten mit Börsen und Gegenparteien zu nutzen."

„Die Verschmelzung der Sicherheit und Zuverlässigkeit traditioneller Anleihen mit der Unveränderlichkeit und Transparenz der Blockchain-Technologie hat ein wirklich bahnbrechendes und überlegenes Finanzinstrument hervorgebracht", sagte Kevin de Patoul, CEO von Keyrock. „Wir sind begeistert von der Zusammenarbeit mit PV01 und fühlen uns geehrt, zu den Pionieren bei der Tokenisierung von Anleihen zu gehören. Diese Initiative fügt sich nahtlos in die übergreifende Mission von Keyrock ein, alle Formen von Werten zu tokenisieren und damit eine neue Ära der Finanzinnovation einzuleiten.

Das Engagement von PV01 für die Entwicklung einer vertrauenswürdigen institutionellen Plattform, die den Markt für festverzinsliche Wertpapiere auf einer Blockchain möglich macht, zeigt sich im führenden Ruf von Bermuda als bevorzugtem Gerichtsstand für Unternehmen mit digitalen Vermögenswerten und in der kombinierten Rechtsexpertise von Hogan Lovells und Walkers Global. Sie haben dazu beigetragen, die erste digitale native Anleihe zu ermöglichen, die auf einer öffentlichen Blockchain nach englischem Recht ausgegeben wurde.

Informationen zu PV01:

PV01 ist ein führender globaler Blockchain-Finanzanbieter, der 2023 von den B2C2-Gründern Max Boonen und Flavio Molendini gegründet wurde. Das Unternehmen fungiert als Arranger und Broker-Dealer für Emittenten digitaler Anleihen und verwaltet die Strukturierung, das Bookbuilding und den Verkaufsprozess an qualifizierte institutionelle Anleger außerhalb der USA über eine Plattform ohne Depotbank. PV01 erhielt eine Startfinanzierung in Höhe von 9 Mio. $ von Tioga Capital, BlockTower und Ryze Labs. Weitere Informationen unter www.pv0.one

