PV01 向藍籌穩定幣投資者發行第一筆數碼債券

B2C2、Keyrock 和 BlockTower Capital 認購了根據百慕達《數字資產商業法》發行且以 USDC 計價的 500 萬美元債券。

百慕達漢密爾頓2024年4月18日 /美通社/ -- PV01 (www.pv0.one) 宣佈根據英國法律（全球債券市場的黃金標準）在公共乙太坊區塊鏈上首次發售數碼原生債券。

該債券於 4 月 8 日發行，一週後成功贖回，並由美國國庫券支持，收益率為 5.10%。債券以可轉讓代幣的形式，也可用作抵押品。使用 Coinbase 轉換 USDC，可在當天實現對美國國庫券的快速投資。此類債券在區塊鏈上交收，交易過程僅需幾秒，交易效率遠高於傳統債券。

繼去年為發展債務資本市場募資 900 萬美元後，PV01 現時已完成概念驗證，成功構建並牽頭完成 500 萬美元專用工具的數碼發行，其中投資者包括 B2C2、Keyrock 和 BlockTower。所得款項用於購買美國國庫券並兌換相應的 ERC-20 債券代幣，由政府債券提供一兌一支援。這種數碼原生資產從發行到結算、交易、轉賬再到贖回的整個生命週期，均在鏈上進行，無需中央證券託管。這是 PV01 發展同類首個鏈上債務市場使命的第一步。

B2C2 的行政總裁 Thomas Restout 表示，「PV01 的債券是金融管道中一項重要創新，這種顛覆鏈上債券所有權的創新，提供了使用快速流動和安全抵押品支援與交易所和交易對手開展交易活動的機會。」

Keyrock 的行政總裁 Kevin de Patoul 表示，「傳統債券的安全性和可靠性與區塊鏈技術固有的不可篡改和透明的特徵相融合，形成了一種在真正意義上具有開創性的卓越金融工具。我們很高興能與 PV01 合作，也很榮幸能成為實現債券代幣化的先驅之一。此舉與 Keyrock 將所有形式的價值代幣化、開創金融創新新時代的總體使命不謀而合。」

PV01 致力於開發一個值得信賴的機構級平台，將固定收益市場鏈條化。這種承諾不僅體現在百慕達作為數碼資產公司首選司法管轄區的領導地位，更反映在 Hogan Lovells 和 Walkers Global 聯合法律專業知識的協助下，促成了首筆根據英國法律發行於公共區塊鏈上的原生數碼債券。

關於 PV01：

PV01 是一家全球領先的區塊鏈金融供應商，由 B2C2 創始人 Max Boonen 和 Flavio Molendini 於 2023 年創立。該公司擔任數碼債券發行人的安排人和經紀商，並透過非託管平台，管理結構設計、建簿以及向合格的非美國機構投資者銷售的過程。PV01 獲得了來自 Tioga Capital、BlockTower 和 Ryze Labs 的 900 萬美元種子資金。若要了解更多資訊，請瀏覽 https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=4141713-1&h=1457059139&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4141713-1%26h%3D2683224108%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.pv0.one%252F%26a%3D%25C2%25A0&a=%C2%A0www.pv0.one。

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SOURCE PV01