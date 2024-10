QS World University Rankings: América Latina e Caribe 2025

Universidades brasileiras de ponta sobem em rankings regionais

LONDRES, 3 de outubro de 2024 /PRNewswire/ -- A QS Quacquarelli Symonds, analista global de educação superior, lançou a 14ª edição do QS World University Rankings: América Latina e Caribe. A edição de 2025 avalia 437 das melhores universidades da região em 23 países. A Universidade de São Paulo (USP), do Brasil, mantém sua posição como a instituição mais bem classificada, seguida de perto pela Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) e pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), que garantem o segundo e o terceiro lugares, respectivamente.

2025 QS World University Rankings: América Latina e Caribe: Top 10

2025 2024 Universidade País 1 1 Universidade de São Paulo Brasil 2 2 Pontifícia Universidade Católica do Chile Chile 3 3 Universidade Estadual de Campinas Brasil 4 4 Tecnológico de Monterrey México 5 8 Universidade Federal do Rio de Janeiro Brasil 6 5 Universidade do Chile Chile 7 6 Universidade de Los Andes Colômbia 8 10 UNESP Brasil 9 7 Universidade Nacional Autônoma do México México 10 9 Universidade de Buenos Aires Argentina

O Brasil continua a afirmar seu domínio na região com 96 universidades classificadas, o maior número da América Latina, seguido pelo México (63), Colômbia (61), Argentina (45) e Chile (41). Entre as instituições brasileiras classificadas, 27 melhoraram suas posições, 34 mantiveram sua posição e 34 registraram queda. A Universidade do Estado do Pará fez sua estreia na faixa 301-350. Nove universidades brasileiras figuram entre as 25 melhores da América Latina, sendo que três mantiveram suas posições em relação ao ano passado e seis tiveram melhorias notáveis.

QS World University Rankings: América Latina 2025

Universidades brasileiras entre as 100 melhores 2025 2024 Universidade 1 1 Universidade de São Paulo 3 3 Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) 5 8 Universidade Federal do Rio de Janeiro 8 10 UNESP 13 14 Universidade Federal de Minas Gerais 14 17 Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 16 18 Universidade Federal do Rio Grande do Sul 21 23 Universidade Federal de Santa Catarina 25 25 Universidade de Brasília 28 27 Universidade Federal de São Paulo 29 30 Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) 32 37 Universidade Federal do Paraná - UFPR 49 48 Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) 54 55 Universidade Federal Fluminense 62 61 Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) 68 =65 Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 69 73 Universidade Federal da Bahia 70 =70 Universidade Federal de Santa Maria 73 69 Universidade Federal do Ceará (UFC) 79 85 Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) 87 90 Pontifícia Universidade Católica do Paraná 89 112 Universidade Presbiteriana Mackenzie 94 =93 Universidade Federal de Viçosa (UFV) 95 86 Universidade Federal do Rio Grande do Norte 97 =91 Universidade Federal de Pelotas 99 101 Universidade Federal da Paraíba Classificações completas disponíveis em www.TopUniversities.com

O Brasil possui quatro universidades entre as 10 melhores, lideradas pela Universidade de São Paulo, em primeiro lugar. O país se destaca em indicadores-chave como Equipe com Doutorado (com a UNESP liderando regionalmente) e Impacto na Web, onde supera todas as outras nações da região. O Brasil também se destaca em Citações por Artigo, com três instituições entre as 10 primeiras: Universidade de São Paulo (4ª regionalmente), Universidade Estadual de Campinas (6ª) e Universidade Federal do Rio de Janeiro (9ª).

O Brasil também se destaca na produtividade de pesquisa, medida pelo indicador Artigo por Docente, garantindo sete dos 10 primeiros lugares e 50 dos 100 primeiros. Além disso, 66% das instituições brasileiras melhoraram sua Reputação do entre Empregador es , com base nas opiniões de especialistas de mais de 105.000 gerentes internacionais de RH e outros gerentes com responsabilidades de contratação, com a Universidade de São Paulo se destacando como a única instituição entre as 10 primeiras. O Brasil também domina o indicador International Research Network (Rede Internacional de Pesquisa ocupando seis das 10 primeiras posições, liderado pela Universidade de São Paulo, que lidera tanto nacional quanto regionalmente.

A tabela abaixo ilustra a principal universidade brasileira para cada indicador.

Apesar das conquistas significativas destacadas na classificação, o Brasil, assim como outros países latino-americanos, continua a enfrentar desafios como o subfinanciamento, a necessidade de ampliar o acesso e a participação de grupos sub - -representados no ensino superior e o declínio da competitividade global em termos de impacto da pesquisa.

Ben Sowter, vice-presidente sênior da QS, enfatizou a necessidade de maiores investimentos na região: "As universidades brasileiras continuam a demonstrar realizações acadêmicas significativas, mas o sucesso a longo prazo depende da diversificação das fontes de financiamento e do aumento da autonomia institucional. O Brasil lidera a região em número de funcionários docentes com doutorado, com uma vantagem substancial sobre o Chile. Também está em primeiro lugar em Impacto na Web, que mede a presença on-line de uma instituição, e em segundo lugar em Artigos por Corpo Docente, uma medida fundamental do impacto da pesquisa."

Embora as recentes iniciativas do governo, como aumentos salariais e financiamento adicional para bolsas de estudo, tenham contribuído para uma maior estabilidade no setor de ensino superior brasileiro, ainda há desafios. Para garantir o crescimento sustentado e a inovação, é essencial expandir os fluxos de financiamento e garantir que as universidades permaneçam livres de influência política. Nesse contexto, o setor de ensino superior do Brasil pode se beneficiar dos programas de integração regional. O Grupo Montevidéu (AUGM) é uma iniciativa importante que envolve universidades do Brasil, Argentina, Bolívia, Chile, Uruguai e Paraguai, com investimentos significativos nos próximos oito anos. A iniciativa Mova La América oferecerá 500 bolsas de mestrado e doutorado para estágios em instituições federais brasileiras, com o apoio de um investimento de R$ 120 milhões do governo brasileiro. Também a CAPES, coordenação dedicada ao desenvolvimento de profissionais da educação superior no Brasil, acaba de realizar o pré-lançamento do programa CAPES Global, que deverá favorecer redes internacionais lideradas por instituições de alto desempenho científico, e incluirão universidades brasileiras e de várias regiões do mundo.

Destaques regionais

O Chile continua a se destacar em volume de pesquisa e colaboração internacional, com a Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) liderando a região em Reputação entre Empregadores .

A Colômbia se destaca em Reputação entre Empregadores , com a Universidad de los Andes ocupando a sétima posição geral.

O México mantém sua posição de destaque, com a Tecnológico de Monterrey como a melhor universidade, em quarto lugar no ranking geral.

Cuba lidera a região do Caribe, com a Universidad de La Habana na 42ª posição.

