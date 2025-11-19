QS World University Rankings: Sustentabilidade 2026

Uma universidade sueca coroada como a melhor do mundo, Ásia em ascensão e Reino Unido em destaque enquanto os EUA caem

LONDRES, 19 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A QS Quacquarelli Symonds, especialista global em ensino superior, lançou a edição de 2026 do QS World University Rankings: Sustentabilidade .

A Universidade de Lund, na Suécia, conquistou o primeiro lugar pela primeira vez. A Universidade de Toronto caiu para o segundo lugar, seguida pela UCL subindo para o terceiro.

Este ano, mais de 2000 universidades estão presentes em 106 sistemas de ensino superior.

Os EUA são os mais representados (240 universidades), seguidos pela China (163), Reino Unido (109), Índia (103) e França (76).

Top-10 2026 2025



1 =3 Universidade de Lund Suécia 2 1 Universidade de Toronto Canadá 3 =5 UCL Reino Unido 4 =7 A Universidade de Edimburgo Reino Unido 5 =5 Universidade da Colúmbia Britânica Canadá 6 =39 LSE Reino Unido =7 =7 Imperial College London Reino Unido =7 =12 UNSW Sydney Austrália 9 =15 Universidade McGill Canadá 10 =9 Universidade de Manchester Reino Unido











Ben Sowter, VP Sênior da QS, disse, "A publicação do QS Sustainability Rankings chega em um momento crucial. Com apenas 17% dos 169 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável globais a caminho da entrega em 2030, a necessidade de uma ação acelerada sobre os desafios ambientais e sociais nunca foi tão clara."

Visão geral

Universidade da Califórnia, Berkeley (11ª ), permanece no topo nos EUA. A NYU se junta ao top-20.





O Reino Unido tem o maior número de instituições no top 10, top 50 e top 200.





O Canadá tem a maior concentração mundial das 10 melhores universidades (7%)





tem a maior concentração mundial das 10 melhores universidades (7%) UNSW Sydney reentra no top-10 (7ª). Quatro universidades australianas estão entre as 20 melhores.





estão entre as 20 melhores. A Université Paris-Saclay (45ª) é a única universidade francesa entre as 50 melhores.





A Alemanha possui 65 universidades classificadas, lideradas pela Universität Hamburg (46ª)





A Delft University of Technology (35ª) é a líder holandesa





58 universidades espanholas estão em destaque nesta edição, liderada pela Universitat Autònoma de Barcelona (83ª)





A Universidade Nacional de Seul (37ª) torna-se a melhor da Ásia, ultrapassando a Universidade de Tóquio (48ª).





A China adiciona mais instituições do que qualquer outro sistema — 49 novas entradas — quase o dobro de seu concorrente mais próximo, a Índia (+26). A Universidade Fudan é a mais bem classificada (140ª).





adiciona mais instituições do que qualquer outro sistema — 49 novas entradas — quase o dobro de seu concorrente mais próximo, a (+26). A Universidade Fudan é a mais bem classificada (140ª). O IIT Delhi continua sendo a instituição de melhor desempenho da Índia (205ª).





(205ª). A Universidade Nacional de Singapura (69ª) e a Universidade Tecnológica de Nanyang (99ª) estão empatadas em primeiro lugar em Pesquisa Ambiental





A Universidade de São Paulo é a única universidade latino-americana entre as 200 melhores (90ª).





A África do Sul possui todas as quatro universidades mais bem classificadas da África. A Universidade da Cidade do Cabo lidera (59ª)





possui todas as quatro universidades mais bem classificadas da África. A Universidade da Cidade do Cabo lidera (59ª) A Universidade Americana de Beirute mantém a classificação mais alta na Região Árabe (176ª)

Os rankings completos estão disponíveis aqui.

