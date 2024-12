QUALITY HORTICULTURE ANUNCIA EXPANSÃO DO PORTFÓLIO DE MARCAS PREMIUM NOS EUA

ONTÁRIO, Califórnia, 17 de dezembro de 2024 /PRNewswire/ -- Quality Horticulture Ltd. ("Quality"), uma distribuidora independente líder de equipamentos agrícolas de ambiente controlado, iluminação, fertilizantes e mídia de cultivo, anunciou hoje que expandiu sua plataforma de distribuição abrangente para os Estados Unidos.

Recentemente celebrando seu 25º ano de sucesso nos negócios, o foco da Quality em inovação e crescimento adaptativos significa que eles estão posicionados de forma única para oferecer aos seus clientes experiência, orientação e suporte inigualáveis.

Com a adição de uma instalação em Ontário, Califórnia, aos seus bem estabelecidos centros de distribuição regionais do leste e oeste do Canadá, a Quality Horticulture traz mais de duas décadas e meia de experiência prática para atender à crescente demanda dos EUA por seu portfólio de marcas premium.

"Estamos entusiasmados com a oportunidade de apoiar nossos parceiros nos EUA e trazer um alto nível de serviço e experiência para o mercado", diz Alissa Russell, Diretora de Vendas - Quality Horticulture. "Nos últimos 25 anos, nossos clientes passaram a esperar soluções de ponta e um sistema de distribuição altamente eficiente que atenda e exceda as expectativas."

Para saber mais, visite: https://qualityhort.com/about-us/

ou envie um e-mail para Alissa Russell, Diretora de Vendas (EUA) em [email protected].

Sobre a Quality Horticulture Ltd.

A Quality Horticulture é uma distribuidora independente líder de equipamentos agrícolas de ambiente controlado, iluminação, fertilizantes e meios de cultivo. Com as melhores marcas da categoria, incluindo Eazy Plug, Grodan, Fluence, Dosatron, Netafim, MiiM Horticulture, Mondi Products, Lost Coast Plant Therapy, Eagle Protect, Aroya, General Hydroponics, Gavita, Botanicare, Mother Earth e muito mais, a Quality oferece mais de 25 anos de experiência e força confiáveis e líderes do setor.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2582431/Quality_Horticulture_QUALITY_HORTICULTURE_ANNOUNCES_PREMIUM_BRAN.jpg

FONTE Quality Horticulture