QUALITY HORTICULTURE 宣佈其高端品牌組合擴展至美國

加州安大略市2024年12月17日 /美通社/ -- Quality Horticulture Ltd. （簡稱「Quality」）是領先的受控環境農業設備、照明、肥料和種植介質獨立經銷商，今天宣佈其完善的分銷平台已擴展至美國。

Quality 最近慶祝了其 25 週年的成功歷程，其致力於適應性創新及業務增長，這意味著憑藉獨特優勢，他們能為客戶提供卓越的專業知識、指導及支援。

Quality Horticulture 其完善的加拿大東、西部地區分銷中心之外，增設加州安大略市的設施，憑藉逾 25 年的實戰經驗，滿足美國市場對其優質品牌系列日益增長的需求。

「我們很高興能夠支持美國的合作夥伴，並為當地市場帶來高水平的服務及專業知識，」Quality Horticulture 銷售總監 Alissa Russell 表示，「過去 25 年，我們的客戶一直期望獲得最尖端的解決方案及高效的分銷系統，而我們提供的服務亦總是達到甚至超越他們的期望。」

如欲了解更多資訊，請瀏覽：https://qualityhort.com/about-us/ 或電郵聯絡美國銷售總監 Alissa Russell ([email protected])。

關於 Quality Horticulture Ltd.

Quality Horticulture 是領先的受控環境農業設備、照明、肥料及種植介質獨立經銷商。Quality 擁有逾 25 年的可靠信譽及業界領先地位，代理多個頂級品牌，包括 Eazy Plug, Grodan、Fluence、Dosatron、Netafim、MiiM Horticulture、Mondi Products、Lost Coast Plant Therapy、Eagle Protect、Aroya、General Hydroponics、Gavita、Botanicare、Mother Earth 等。

SOURCE Quality Horticulture