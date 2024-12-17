QUALITY HORTICULTURE تعلن عن توسيع نطاق محفظة العلامات التجارية المتميزة لتشمل سوق الولايات المتحدة الأمريكية

أونتاريو ، كاليفورنيا ، 17 ديسمبر 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم شركة Quality Horticulture Ltd. "كواليتي هورتيكالتشر ليمتد" ("كواليتي")، وهي موزع مستقل رائد لمعدات الزراعة في البيئات الخاضعة للسيطرة والإضاءة والأسمدة ووسائط الإنبات، عن توسيع منصة التوزيع الشاملة لتشمل سوق الولايات المتحدة.

ويعني تركيز "كواليتي"، التي احتفلت مؤخرًا بعامها الخامس والعشرين الناجح في الأعمال التجارية ، على الابتكار والنمو التكيفي أنها في وضع فريد لتقديم خبرة وإرشاد ودعم بمستوى لا يُضاهَى لعملائها.

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مع إضافة منشأة في مدينة أونتاريو بولاية كاليفورنيا إلى مراكز التوزيع الإقليمية الكندية الشرقية والغربية الراسخة ، تجلب "كواليتي هورتيكالتشر" أكثر من عقدين ونصف من الخبرة العملية لتلبية الطلب المتزايد في الولايات المتحدة على محفظة العلامات التجارية المتميزة.

تقول "أليسا راسل"، مدير المبيعات بشركة "كواليتي هورتيكالتشر": "نحن سعداء بالفرصة لدعم شركائنا في الولايات المتحدة وتقديم مستوى عالٍ من الخدمة والخبرة إلى السوق". "خلال السنوات الـ 25 الماضية ، نمت قاعدة عملائنا بما جعلهم يتوقعون منّا تقديم حلول متطورة ونظام توزيع عالي الكفاءة يلبي التوقعات ويتجاوزها".

لمعرفة المزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الرابط https://qualityhort.com/about-us

أو إرسال بريد إلكتروني إلى Alissa Russell ، مدير المبيعات (الولايات المتحدة الأمريكية) على عنوان البريد الإلكتروني [email protected].

حول Quality Horticulture Ltd.

تعد "كواليتي هورتيكالتشر" موزعًا مستقلًا رائدًا لمعدات الزراعة في البيئة الخاضعة للرقابة والإضاءة والأسمدة ووسائط الإنبات. بفضل محفظتها المتنوعة التي تضم أفضل العلامات التجارية المتميزة في فئتها بما في ذلك Grodan "جوردان"، وFluence "فلوينس"، وDosatron "دوساترون"، وNetafim "نيتافيم"، وMiiM Horticulture "إم آي آي إم هورتيكالتشر"، وMondi Products "موندي برودكتس"، وLost Coast Plant Therapy "لوست كوست بلانت ثيرابي"، وEagle Protect "إيجل بروتكت"، وAroya "آرويا"، وGeneral Hydroponics "جنرال هايدروبونكس"، وGavita "جافيتا"، وBotanicare "بوتانيكير"، وMother Earth "ماذر إيرث"، وغيرها من العلامات التجارية، تقدم "كواليتي" أكثر من 25 عامًا من الخبرة والقوة الموثوقة والرائدة في الصناعة.

الشعار- https://mma.prnewswire.com/media/2582431/Quality_Horticulture_QUALITY_HORTICULTURE_ANNOUNCES_PREMIUM_BRAN.jpg