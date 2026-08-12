Quantinuum e Oracle firmam parceria para acelerar a adoção da computação quântica híbrida na infraestrutura de nuvem da Oracle

O computador quântico mais avançado da Quantinuum, o Helios, será implantado em um centro de dados de IA do OCI nos EUA para permitir cargas de trabalho híbridas de IA quântica como um serviço do OCI.

A Quantinuum e a Oracle têm como objetivo dar suporte a aplicações empresariais, de laboratórios de IA, acadêmicas e de pesquisa, abrangendo s descoberta de medicamentos, ciência de materiais, modelagem financeira e otimização em larga escala, incluindo cargas de trabalho de IA.

BROOMFIELD, Colorado e AUSTIN, Texas, 12 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- A Quantinuum (NASDAQ: QNT, uma empresa líder em computação quântica, e a Oracle anunciaram hoje uma parceria estratégica plurianual para integrar a computação quântica ao Oracle Cloud Infrastructure (OCI). Com esta parceria, os clientes do OCI poderão acessar diretamente o Helios da Quantinuum, o computador quântico comercial mais preciso do mundo,[1] por meio do serviço quântico do OCI, juntamente com a infraestrutura de computação de alto desempenho (HPC) e GPU também do OCI.

Juntas, a Quantinuum e a Oracle planejam explorar como uma infraestrutura híbrida de computação quântica e IA pode abordar alguns dos desafios computacionalmente mais intensos que as empresas enfrentam, além de ampliar o acesso para universidades e instituições de pesquisa que promovem a descoberta científica e a educação. A parceria reflete uma visão compartilhada de que o futuro da computação empresarial será construído sobre a convergência de IA, supercomputação clássica e computação quântica. Muitos problemas complexos nas áreas de descoberta de materiais, desenvolvimento de medicamentos, logística, energia e modelagem financeira já estão no limite das arquiteturas computacionais atuais.

"Acreditamos que a próxima fase da computação empresarial será moldada pela união da computação quântica, da IA e da computação de alto desempenho", disse o Dr. Rajeeb Hazra, presidente e CEO da Quantinuum. "Implantar o Helios dentro do OCI oferece à Quantinuum e à Oracle a oportunidade de criar um ambiente exclusivo e profundamente integrado para cargas de trabalho híbridas, explorar casos de uso corporativos com clientes e acelerar a adoção comercial."

A computação quântica oferece uma abordagem fundamentalmente diferente à computação, com o potencial de solucionar problemas que são impraticáveis apenas para sistemas tradicionais. Além disso, a computação quântica utiliza significativamente menos energia do que os supercomputadores. Um único sistema Helios tem um consumo de energia estimado em menos de um por cento do consumo relatado para os principais supercomputadores,[2] oferecendo um recurso complementar de menor consumo de energia para cargas de trabalho híbridas adequadas.

"A IA mudou o que as empresas podem imaginar, e acreditamos que a computação quântica pode expandir o que elas são capazes de solucionar", disse Mahesh Thiagarajan, vice-presidente executivo do Oracle Cloud Infrastructure. "Ao trazer o Helios da Quantinuum para o Oracle Cloud Infrastructure, queremos oferecer aos desenvolvedores uma maneira prática e segura de explorar como a computação quântica pode complementar suas cargas de trabalho de IA e HPC existentes no Oracle Cloud Infrastructure, ao mesmo tempo que melhora a eficiência computacional e o uso de energia."

Com o Helios da Quantinuum no OCI, os clientes podem esperar obter acesso gerenciado e seguro à computação quântica hospedada na nuvem, sem precisar adquirir, instalar ou operar hardware dedicado ou instalações especializadas. O Helios, com lançamento comercial previsto para novembro de 2025, é o computador quântico de terceira geração da Quantinuum. O sistema de íons aprisionados com 98 qubits físicos foi utilizado em demonstrações envolvendo 48 qubits lógicos e alcançou uma fidelidade média de porta de dois qubits de 99,921%, superando o amplamente citado limite de "três noves". O Helios foi projetado para integração híbrida com ambientes clássicos de HPC e IA.

Ao operar localmente dentro da infraestrutura do OCI, espera-se que o Helios possa se integrar perfeitamente aos serviços existentes de computação, rede, armazenamento, identidade e dados do OCI, sob a mesma governança e controles de acesso que os clientes já utilizam. A Oracle planeja apresentar uma prévia de seu serviço quântico do OCI nos próximos meses, oferecendo aos desenvolvedores uma maneira simplificada de passar da simulação para a execução em hardware de computação quântica real. O serviço quântico do OCI planejado deverá combinar a plataforma de desenvolvimento da Quantinuum com suporte para frameworks de programação híbrida de código aberto, ajudando os desenvolvedores a criar, testar e aprimorar aplicações quântico-clássicas de forma mais eficiente.

Novas possibilidades para a computação híbrida quântica e de IA

"Nosso roteiro inclui explorar a computação híbrida quântico-clássica para acelerar descobertas científicas", disse Johannes Blaschke, chefe de computação científica do GBI no Ellison Institute of Technology. "As QPUs prometem revelar novas perspectivas, já que são muito diferentes do hardware ao qual estamos acostumados. Assim, ter GPUs e QPUs disponíveis no OCI deve proporcionar uma plataforma completa, simplificar a operação de novos hardwares e ajudar a avançar rapidamente do conceito à execução, permitindo que nossos pesquisadores se concentrassem na inovação. Isso pode marcar o início de uma nova e empolgante fase para o nosso trabalho."

"À medida que a computação quântica se aproxima da adoção empresarial, simplificar a forma como as empresas acessam e integram os recursos quânticos tornou-se tão importante quanto o avanço do próprio hardware", disse Heather West, PhD, líder global de Pesquisa Quântica da IDC. "A implantação de sistemas quânticos em ambientes de nuvem privada permite que as empresas integrem a computação quântica aos fluxos de trabalho de IA e HPC existentes por meio de infraestrutura de nuvem e ferramentas de desenvolvimento familiares, reduzindo as barreiras à adoção e tornando a computação quântico-clássica uma parte prática da TI empresarial."

Sobre a Quantinuum

A Quantinuum é uma empresa líder em computação quântica que oferece uma plataforma completa, desenvolvida para tornar a computação quântica implantável em ambientes do mundo real. A empresa implantou comercialmente múltiplas gerações de sistemas quânticos baseados em íons aprisionados, construídos na arquitetura QCCD bem estabelecida, que implementou com designs e capacidades inovadoras para atingir os mais altos níveis de precisão do setor, com base na fidelidade média de porta de dois qubits.[3] A Quantinuum mantém relações ativas com líderes de mercado nos setores farmacêutico, de ciência de materiais, de serviços financeiros e nos mercados governamentais e industriais, bem como com instituições acadêmicas e de pesquisa em todo o mundo. A empresa conta com uma força de trabalho global de aproximadamente 800 funcionários, incluindo cientistas e pesquisadores de ponta. Mais de 70% de sua equipe de tecnologia possui doutorado ou mestrado. A sede da Quantinuum fica em Broomfield, Colorado, com instalações adicionais nos Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, Japão, Catar e Singapura. Para obter mais informações, visite www.quantinuum.com.

Sobre a Oracle

A Oracle oferece conjuntos integrados de aplicativos, além de uma infraestrutura segura e autônoma na Oracle Cloud. Para obter mais informações sobre a Oracle, acesse www.oracle.com.

Marcas registradas

Oracle, Java, MySQL e NetSuite são marcas registradas da Oracle Corporation. A NetSuite foi a primeira empresa de nuvem, inaugurando a nova era da computação em nuvem.

Declaração de advertência sobre declarações prospectivas

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Aviso sobre produtos futuros

O texto acima tem como objetivo descrever nossa direção geral de produto. Este documento tem caráter meramente informativo e não pode ser incorporado a nenhum contrato. Não se trata de um compromisso de entrega de qualquer material, código ou funcionalidade, e não deve ser considerado como base para decisões de compra. O desenvolvimento, o lançamento, o cronograma e o preço de quaisquer recursos ou funcionalidades descritos para os produtos da Oracle podem sofrer alterações e permanecem a critério exclusivo da Oracle Corporation.

[1] Com base na fidelidade da porta de dois qubits em 31 de dezembro de 2025.

[2] De acordo com Tchakoute, R.N., et al. (2026) Energy-Aware Computing in the Year 2026., os principais supercomputadores utilizam de 16 MW a 39 MW de energia, enquanto uma única unidade Helios utiliza aproximadamente 60 kW sem um sistema HVAC.

[3] Em 31 de dezembro de 2025.

FONTE Quantinuum