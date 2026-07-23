Quantinuum nomeia diretores jurídico e de recursos humanos

BROOMFIELD, Colorado, 23 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- A Quantinuum, Inc. (NASDAQ:QNT), uma das principais empresas de computação quântica, anunciou nesta quarta-feira as recentes nomeações de Robin Schulman para os cargos de diretora jurídica e secretária da companhia, com efeito desde 13 de julho de 2026, e de Rory O'Byrne para o cargo de diretor de recursos humanos, com efeito desde 26 de maio de 2026. Schulman e O'Byrne se reportam ao presidente e CEO da Quantinuum, Rajeeb Hazra.

"Com a Quantinuum iniciando uma nova e promissora etapa como empresa de capital aberto, temos satisfação em receber Robin e Rory em nossa equipe de liderança", afirmou Rajeeb Hazra, presidente e CEO da Quantinuum. "Robin e Rory são líderes de trajetória reconhecida e têm ampla experiência na condução de empresas de tecnologia em períodos de transformação. A experiência comprovada de ambos na formação de organizações de alto desempenho e de áreas de excelência será de valor inestimável para a Quantinuum à medida que ampliamos nossos negócios e avançamos na comercialização da computação quântica."

Schulman chega à Quantinuum com mais de duas décadas de experiência em liderança jurídica e executiva. Ao longo da carreira, conduziu empresas de tecnologia de rápido crescimento em fases de expansão acelerada, transformação estratégica e abertura de capital, com histórico de converter estratégia em execução e estabelecer bases para um crescimento sustentável. Mais recentemente, Schulman foi diretora jurídica e chefe de assuntos corporativos da GitLab, onde permaneceu por quase sete anos à frente das estratégias globais da empresa nas áreas jurídica, de conformidade, políticas públicas, concorrência, propriedade intelectual, desenvolvimento corporativo, sustentabilidade e privacidade. Antes disso, foi diretora jurídica da Couchbase e da New Relic e ocupou cargos de alta liderança na Adobe Inc.

"A Quantinuum ocupa uma posição singular na confluência entre ciência de ponta e impacto comercial concreto. Estou muito entusiasmada em integrar a equipe neste momento decisivo da trajetória da empresa", afirmou Robin Schulman, diretora jurídica e secretária da Quantinuum. "Pretendo trabalhar em estreita colaboração com Raj, o conselho de administração e a equipe de liderança para construir bases sólidas que sustentem o crescimento contínuo e o sucesso da Quantinuum no longo prazo."

O'Byrne tem mais de 25 anos de experiência internacional em recursos humanos e na liderança de empresas de capital aberto e companhias controladas por fundos de private equity nos setores de tecnologia, energia, mineração e indústria. Mais recentemente, O'Byrne foi diretor de recursos humanos da Advanced Energy, onde liderou a área durante um período de integração, transformação e expansão das operações. Antes disso, foi diretor de recursos humanos da Jonah Energy LLC e vice-presidente sênior global de recursos humanos da MRC Global.

"Estou muito entusiasmado por chegar à Quantinuum em um momento tão decisivo para a empresa e para a computação quântica como um todo", afirmou Rory O'Byrne, diretor de recursos humanos da Quantinuum. "Passei minha carreira ajudando organizações a ganhar escala em períodos de crescimento acelerado. Agora, estou entusiasmado com a oportunidade de formar equipes, fortalecer a cultura e criar a estrutura necessária para sustentar a próxima etapa da Quantinuum como empresa de capital aberto. É uma oportunidade rara de ajudar a moldar uma organização na vanguarda de uma tecnologia que definirá as próximas décadas."

Sobre a Quantinuum

A Quantinuum é uma empresa líder em computação quântica que oferece uma plataforma completa (full-stack) projetada para tornar a computação quântica aplicável em ambientes do mundo real. A empresa já implantou comercialmente várias gerações de sistemas quânticos baseados em íons aprisionados, construídos sobre a consolidada arquitetura QCCD. A Quantinuum incorporou projetos e recursos inéditos a essa tecnologia para alcançar os maiores níveis de precisão do setor, medidos pela fidelidade média de portas de dois qubits.[1] A companhia mantém projetos com empresas líderes dos setores farmacêutico, de ciência dos materiais, serviços financeiros, indústria e governo, além de instituições acadêmicas e de pesquisa em todo o mundo. A empresa conta com uma força de trabalho global de aproximadamente 700 funcionários, incluindo cientistas e pesquisadores de renome. Mais de 70% da equipe de tecnologia possui doutorado ou mestrado. A sede da Quantinuum fica em Broomfield, Colorado, com instalações adicionais nos Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, Japão, Catar e Singapura.

Para obter mais informações, acesse www.quantinuum.com

Declaração de Advertência Sobre Declarações Prospectivas

Este comunicado de imprensa contém certas declarações que podem ser consideradas "declarações prospectivas" nos termos da Lei de Reforma de Litígios de Valores Mobiliários Privados de 1995. Declarações prospectivas incluem todas as declarações que não são fatos históricos. As palavras "antecipar", "assumir", "acreditar", "continuar", "poderia", "estimar", "esperar", "pretender", "pode", "planejar", "potencial", "prever", "projetar", "futuro", "vai", "buscar", "previsível", a versão negativa dessas palavras, ou termos e frases semelhantes têm como objetivo identificar declarações prospectivas. Tais declarações são baseadas em certas suposições e avaliações feitas pela nossa administração à luz de sua experiência e percepção de tendências históricas, condições econômicas e industriais atuais, desenvolvimentos futuros esperados e outros fatores que acreditam ser apropriados. As declarações prospectivas incluídas neste comunicado também estão sujeitas a diversos riscos e incertezas materiais, incluindo, mas não se limitando a, fatores econômicos, competitivos, governamentais e tecnológicos que afetam nossas operações, mercados, produtos, serviços e preços. Novos fatores surgem de tempos em tempos, e não é possível para Quantinuum prever todos esses fatores. Qualquer declaração prospectiva se refere apenas à data em que foi feita e, salvo conforme exigido por lei, a Quantinuum não assume qualquer obrigação de atualizar ou revisar qualquer declaração prospectiva, seja em decorrência de novas informações, eventos futuros ou de outra forma.

[1] Em 31 de dezembro de 2025

FONTE Quantinuum