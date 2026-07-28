Quantinuum divulgará resultados financeiros do segundo trimestre em 11 de agosto de 2026

BROOMFIELD, Colorado, 28 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- A Quantinuum Inc. (Nasdaq: QNT) ("Quantinuum") anunciou hoje que divulgará seus resultados financeiros do segundo trimestre (encerrado em 30 de junho de 2026) após o fechamento do mercado em 11 de agosto de 2026.

A Quantinuum realizará uma teleconferência às 17h, no horário da Costa Leste dos Estados Unidos, no mesmo dia, para comentar seus resultados financeiros. A teleconferência terá transmissão ao vivo disponível aqui.

Uma gravação da transmissão ficará disponível no site de Relações com Investidores da Quantinuum após a teleconferência e poderá ser acessada por um ano.

Sobre a Quantinuum

A Quantinuum é uma empresa líder em computação quântica que oferece uma plataforma completa (full-stack) projetada para tornar a computação quântica aplicável em ambientes do mundo real. A empresa implantou comercialmente múltiplas gerações de sistemas quânticos construídos sobre a já estabelecida arquitetura QCCD, que implementou com designs e capacidades inovadoras para alcançar os mais altos níveis de precisão da indústria, baseados na fidelidade média de portas de dois qubits até 31 de dezembro de 2025. A Quantinuum mantém engajamentos ativos com líderes de mercado nos setores farmacêutico, ciência dos materiais, serviços financeiros e governamentais e industriais. A sede da Quantinuum fica em Broomfield, Colorado, com instalações adicionais nos Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, Japão, Catar e Singapura.

FONTE Quantinuum