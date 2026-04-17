Quantitative Brokers é reconhecida por inovação em negociação de renda fixa no Bond Markets Awards 2026

NOVA YORK e LONDRES, 17 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A Quantitative Brokers ("QB"), fornecedora independente de algoritmos globais de execução e análises baseadas em dados, anunciou hoje ter sido premiada na categoria "Uso mais inovador de tecnologia por um participante de mercado" no Bond Markets Awards 2026, organizado pela Markets Media em parceria com a The DESK.

O prêmio reconhece instituições que impulsionam a negociação de renda fixa por meio de inovação em tecnologia, dados e processos de execução. A QB foi destacada pelo desenvolvimento contínuo de soluções quantitativas de execução em mercados de taxas de juros, incluindo títulos do Tesouro dos EUA, futuros de juros e opções sobre futuros.

"Estamos honrados com este reconhecimento", afirmou David Kalita, CEO da QB. "Ele reflete nosso compromisso em desenvolver tecnologias de execução práticas, baseadas em pesquisa quantitativa, e em ajudar nossos clientes a negociar de forma mais eficiente nos mercados de renda fixa e juros."

Ao longo do último ano, a QB expandiu e aprimorou suas capacidades de execução em mercados de taxas e derivativos. Isso inclui a evolução contínua do Striker, algoritmo de execução de opções sobre futuros da empresa, além de melhorias de desempenho em toda sua suíte de algoritmos para títulos do Tesouro dos EUA, tanto à vista quanto futuros. A QB também ampliou sua cobertura algorítmica em derivativos listados no Brasil, atendendo à crescente demanda dos clientes por execução consistente e orientada por dados em produtos globais de taxas de juros.

"Os algoritmos de opções sobre futuros e de execução de títulos do Tesouro dos EUA da QB estão entre as tecnologias mais avançadas disponíveis hoje para investidores institucionais", afirmou Andrew Picardi, chefe de vendas para as Américas da Quantitative Brokers. "A capacidade do Striker de operar e identificar oportunidades em variações sub-tick representa uma verdadeira inovação de mercado, e nossa suíte de execução de títulos do Tesouro dos EUA continua sendo referência em execução quantitativa em mercados de juros. Juntas, essas soluções reforçam a liderança da QB em execução de futuros e oferecem aos clientes uma plataforma algorítmica completa para o universo de juros."

Sobre a Quantitative Brokers

A Quantitative Brokers é uma empresa global independente de tecnologia financeira, especializada em algoritmos de execução e análise de dados para traders institucionais. A QB desenvolve soluções avançadas para negociação de Futuros, Opções, Títulos do Tesouro dos EUA à vista e câmbio (FX), ajudando clientes a melhorar a qualidade de execução e os resultados de negociação por meio de insights quantitativos, automação e integração aos fluxos institucionais.

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FONTE Quantitative Brokers