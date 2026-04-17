Quantitative Brokers 在 2026 年債券市場大獎中，憑藉利率與固定收益交易的創新表現獲得嘉許

紐約及倫敦2026年4月17日 /美通社/ -- 獨立全球執行演算法及數據驅動分析服務供應商 Quantitative Brokers（「QB」）今天公佈，於 Markets Media 與 The DESK 合辦的 2026 年債券市場大獎 (Bond Markets Awards 2026) 中，獲得「市場參與者科技創新應用之最」(Most Innovative Use of Technology in a Market Participant) 殊榮。

此獎表彰利用科技、數據及執行流程的創新，促進固定收益與債券交易的企業。QB 之所以備受肯定，源於其在利率市場（包括美國國債、利率期貨及期貨期權）努力不懈開發量化執行方案。

QB 的行政總裁 David Kalita 表示：「獲此殊榮，我們不勝榮幸。 這印證我們矢志開發植根於量化研究的務實執行技術，同時協助客戶在固定收益與利率市場中更得心應手地交易。」

過去一年，QB 在利率及衍生產品市場上，既擴充又深化了其執行能力。 這包括持續研發 QB 旗下的期貨期權執行演算法 Striker，以及不斷強化其美國現貨國債與期貨演算法系列的效能。 QB 更將演算法執行服務延伸至巴西上市的衍生產品，從而回應客戶在全球利率產品上對貫徹一致的數據為本執行方案之殷切需求。

Quantitative Brokers 美洲銷售主管 Andrew Picardi 說：「QB 的期貨期權與美國國債執行演算法，是現今機構市場參與者可用的頂尖交易技術。 Striker 能以低於最小報價單位的增量作探索和交易，這在市場上實屬首創，而我們的國債系列亦不斷為利率市場的數據驅動量化執行樹立標準。 這些能力相輔相成，建基於 QB 在期貨執行領域的既有領導地位，為客戶提供一套真正全面的演算法方案，涵蓋整個利率體系。」

關於 Quantitative Brokers

Quantitative Brokers 是獨立的環球金融科技公司，專注為機構交易者提供執行演算法與數據驅動分析服務。 QB 提供橫跨期貨、期權、美國現貨國債及外匯 (FX) 的先進交易方案，利用量化洞察分析、自動化技術以及與機構交易流程的無縫對接，協助客戶提升執行表現及交易績效。

SOURCE Quantitative Brokers