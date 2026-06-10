Quatro em cada cinco líderes empresariais esperam uma disrupção permanente, à medida que a IA, as tarifas e a competição por minerais essenciais remodelam o comércio global, segundo o relatório DMCC Future of Trade

O relatório "DMCC Futuro do Comércio 2026" aponta que o comércio mundial será moldado pela IA, pelo choque tarifário, pelos minerais críticos e pela concorrência no setor de tecnologias limpas

Mais de 80% dos líderes do comércio mundial prevêem um crescimento lento da atividade comercial, acompanhado de disrupções contínuas, enquanto apenas 4% esperam o melhor cenário possível

Os bens relacionados à IA representaram 43% do crescimento do comércio mundial de mercadorias no primeiro semestre de 2025, crescendo cinco vezes mais rápido do que os bens não relacionados à IA

Quase um quinto das importações de bens é afetado por tarifas ou medidas semelhantes

O comércio Sul-Sul responde por cerca de 35% do comércio global, superando os fluxos Norte-Norte

O lançamento do Futuro do Comércio 2026 ocorre em Londres, seguido de eventos em Dubai e Singapura

O relatório completo pode ser acessado e baixado aqui: www.futureoftrade.com

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, 10 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- O DMCC, principal distrito de negócios internacionais que impulsiona o fluxo do comércio global através de Dubai, lançou hoje seu relatório Futuro do Comércio 2026, que conclui que o comércio global continuará resiliente nos próximos dois anos, mas será fundamentalmente remodelado pela inteligência artificial, pela volatilidade estrutural das tarifas, por cadeias de suprimentos projetadas para resiliência e por uma disputa pela vantagem industrial em minerais críticos e infraestrutura que abastecem a energia limpa e as tecnologias globais.

Four in Five Business Leaders Expect Permanent Disruption as AI, Tariffs and Critical Minerals Competition Reshape Global Commerce, Finds DMCC Future of Trade

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O relatório, Futuro do Comércio 2026: Reconstrução através da Ruptura, surge quando as empresas enfrentam uma deterioração acentuada na previsibilidade do cenário de comércio global. Atualmente, quase 20% das importações globais de mercadorias estão sujeitas a tarifas ou restrições semelhantes, um aumento em relação aos 12,6% registrados no ano anterior, enquanto mais de quatro em cada cinco líderes empresariais entrevistados pelo DMCC esperam um crescimento lento, disrupções contínuas na cadeia de suprimentos e volatilidade geopolítica prolongada nos próximos anos. Quase 12% esperam um cenário de pior caso, impulsionado pela escalada de conflitos, tarifas, sanções e fragmentação financeira. Apenas 4% esperam o melhor resultado possível.

Ao mesmo tempo, a IA está rapidamente emergindo como o principal motor do crescimento comercial. O comércio de bens relacionados à IA, incluindo semicondutores, servidores e hardware para data centers, cresceu mais de 20% no primeiro semestre de 2025, em comparação com um crescimento inferior a 4% dos bens não relacionados à IA. Embora os bens relacionados à IA representem apenas 15% do comércio global em volume, eles geraram 43% do crescimento total do comércio durante o período, de acordo com o relatório.

O relatório prevê uma desaceleração das exportações de mercadorias para 1,9% em 2026, frente aos 4,6% registrados em 2025, antes de uma recuperação marginal para 2,6% em 2027. A previsão é de que as exportações de serviços continuem superando as de bens.

Ahmed Bin Sulayem, presidente executivo e CEO do DMCC, disse: "Os bens relacionados à IA representaram 43% do crescimento do comércio mundial no primeiro semestre de 2025, apesar de representarem apenas 15% do comércio mundial em volume. Isso mostra claramente para onde o comércio mundial está caminhando. Estamos entrando em uma nova fase em que a competitividade será definida não apenas pelo custo ou pela geografia, mas pela tecnologia, conectividade, acesso à energia e capacidade de se adaptar rapidamente às disrupções. Em um ambiente mais complexo e fragmentado, o papel dos centros interconectados mundialmente torna-se ainda mais importante.

"Dubai se posicionou no centro dessas mudanças, permanecendo aberta, ágil e profundamente conectada aos mercados internacionais. Com quase 27.000 empresas em nosso distrito, o DMCC vê essas mudanças se desdobrando em tempo real em commodities, tecnologia, finanças e comércio. As empresas e economias que liderarão na próxima década são aquelas que desenvolvem resiliência, investem em tecnologia e criam conexões mais fortes nos mercados globais."

Feryal Ahmadi, vice-presidente executivo e diretor de operações do DMCC, declarou: "O ambiente comercial está se tornando mais complexo, mas também está mais conectado. A IA já está aumentando a eficiência nas áreas de alfândega, logística, conformidade e financiamento comercial, e agora estamos avançando para uma implementação prática e operacional. As stablecoins, a tokenização e as moedas digitais de bancos centrais para o mercado atacadista estão começando a viabilizar liquidações mais rápidas e flexíveis em determinados corredores. A regulamentação de dados, a segurança cibernética e a governança digital estão se tornando considerações cada vez mais importantes para as empresas que operam internacionalmente.

"Nesse contexto, centros comerciais como o DMCC têm um papel importante a desempenhar na antecipação das necessidades das empresas globais e na garantia de que elas possam continuar a operar, crescer e se adaptar em períodos de turbulência e mudança." As empresas que terão melhor desempenho são aquelas que investem em tecnologia, desenvolvem resiliência operacional e permanecem ágeis à medida que o comércio mundial continua a evoluir."

O Futuro do Comércio 2026 é a sexta e a décima edição do principal relatório bienal do DMCC sobre a natureza mutável do comércio internacional. Ele se baseia em 12 mesas redondas com mais de 200 líderes seniores, formuladores de políticas e especialistas em comércio nos principais centros de comércio internacional, juntamente com uma pesquisa com mais de 130 empresas líderes e profissionais do comércio.

Quatro forças moldando o futuro do comércio

O relatório identifica quatro forças estruturais que remodelam o comércio internacional: a IA passando da experimentação para a implantação operacional; a quebra de uma estrutura tarifária estável; a mudança das cadeias de suprimentos lideradas pela eficiência para as lideradas pela resiliência; e a transição energética se tornando uma disputa por vantagem industrial e geopolítica.

A crescente divisão da IA

Uma das conclusões mais importantes do relatório é a crescente lacuna entre as empresas que tratam a IA como uma prioridade estratégica e as que ainda executam projetos-piloto. Menos de 15% das empresas pesquisadas descrevem sua implantação de IA como totalmente integrada; mais de um quarto relata nenhuma adoção significativa. Com os sistemas de IA agêntica começando a tomar decisões complexas de logística, conformidade e financiamento comercial, o relatório alerta que essa lacuna se tornará uma divisão competitiva estrutural. Enquanto isso, os bens relacionados à IA, como semicondutores, servidores e hardware para data centers, registraram um crescimento de 20% no primeiro semestre de 2025, o que representa cinco vezes a taxa de crescimento dos bens não relacionados à IA. A OMC estima que um crescimento sustentado do comércio relacionado à IA poderia aumentar em 0,5 pontos percentuais os volumes globais de exportação.

O fim do regulamento tarifário

O desmantelamento do comércio baseado em regras acelerou mais rápido do que a maioria dos meteorologistas previu. O regime tarifário do governo Trump, embora legalmente contestado e parcialmente derrubado pela Suprema Corte em fevereiro de 2026, foi rapidamente substituído pelos instrumentos da Seção 122 e da Seção 301, que cobrem 90-95% das importações dos EUA. Mais da metade dos entrevistados agora espera que o comércio se torne mais regional e baseado em blocos. Apenas 17% prevêem um resultado mais multilateral.

Cadeias de suprimentos feitas para a resiliência

O modelo de diversificação "China + 1" foi superado em muitos setores por estratégias mais amplas de "China + muitas". As importações dos EUA provenientes do Vietnã aumentaram 345% entre 2014 e 2024; as importações da Índia aumentaram 94% e as do México, 72% no mesmo período, enquanto as importações da China diminuíram 5%. O conflito de 2026 com o Irã, que levou ao fechamento do Estreito de Ormuz — por onde transitam 25% do petróleo transportado por via marítima e 19% do GNL —, aumentou a urgência e fez com que o preço do petróleo Brent ultrapassasse os US$ 120 por barril, reduzindo o tráfego de petroleiros em aproximadamente 90% em relação aos níveis anteriores ao conflito. O relatório destaca que 45% das empresas já adotaram práticas de onshoring, nearshoring ou friendshoring. Entre os participantes da pesquisa realizada pela próprio DMCC, o número daqueles que descrevem suas cadeias de suprimentos como mais regionalizadas e orientadas para a resiliência é quase o dobro daqueles que as descrevem como mais globalizadas e orientadas para a eficiência.

A transição energética como nova competição industrial

O investimento em energia limpa atingiu um recorde de US$ 2,3 trilhões em 2025, superando em US$ 102 bilhões o investimento em combustíveis fósseis. Mas a transição tornou-se tanto uma competição por vantagem industrial quanto um imperativo ambiental. A China controla 94% da produção mundial de ímãs permanentes sinterizados, um insumo crítico para veículos elétricos, turbinas eólicas, data centers de IA e sistemas de defesa, e lidera o refino de 19 dos 20 minerais estratégicos rastreados pela AIE. Com prazos médios de 16 anos desde a descoberta de minerais até a produção, o relatório argumenta que a diversificação da oferta é uma solução de longo prazo para um problema de curto prazo.

A próxima geração de finanças

O déficit global no financiamento do comércio mundial manteve-se em US$ 2,5 trilhões, sendo que as PMEs e os exportadores das economias em desenvolvimento arcam com uma parcela desproporcional desse montante. O relatório identifica a infraestrutura financeira de última geração como uma solução parcial em potencial, com a oferta global de stablecoins ultrapassando US$ 300 bilhões no início de 2026, os pagamentos B2B com stablecoins crescendo 733% em relação ao ano anterior em 2025 e a primeira transação transfronteiriça com CBDC na plataforma mBridge processada com sucesso em novembro de 2025.

Ascensão do comércio Sul-Sul

Uma das conclusões menos divulgadas, mas estruturalmente significativas do relatório, é o aumento contínuo do comércio Sul-Sul e a crescente influência das potências intermediárias. Os fluxos comerciais entre economias em desenvolvimento representam atualmente cerca de 35% do comércio mundial, ultrapassando os fluxos Norte-Norte e apresentando um ritmo crescente. O FMI prevê que, até 2030, as economias emergentes e em desenvolvimento serão responsáveis por cerca de dois terços do crescimento global. O relatório destaca os Emirados Árabes Unidos, a Índia e Singapura como "pontos de conexão" globais e exemplos de economias emergentes que capturam fluxos comerciais e de investimento redirecionados por meio de infraestrutura e relações comerciais diversificadas.

O relatório Futuro do Comércio 2026 do DMCC apresenta uma série de recomendações importantes para empresas e governos para apoiar a resiliência e o crescimento do comércio:

Recomendações de políticas para empresas:

Construir resiliência como uma disciplina operacional contínua. Identificar dependências de um único país, uma única rota e um único fornecedor; realizar testes de estresse com cenários de tarifas, sanções, interrupções no transporte e preços de energia; e manter estoques estratégicos nos casos em que a continuidade é fundamental.

Identificar dependências de um único país, uma única rota e um único fornecedor; realizar testes de estresse com cenários de tarifas, sanções, interrupções no transporte e preços de energia; e manter estoques estratégicos nos casos em que a continuidade é fundamental. Aplicar a IA em processos comerciais com alta complexidade. Priorize a previsão da demanda, os trâmites alfandegários, a conformidade, a documentação, o planejamento logístico, o financiamento comercial e a avaliação de riscos, áreas nas quais é possível monitorar economias mensuráveis e ganhos de produtividade.

Priorize a previsão da demanda, os trâmites alfandegários, a conformidade, a documentação, o planejamento logístico, o financiamento comercial e a avaliação de riscos, áreas nas quais é possível monitorar economias mensuráveis e ganhos de produtividade. Tratar os dados como um ativo comercial. Investir em sistemas de dados limpos e interoperáveis e avaliar a exposição às regras de localização de dados e de transferência internacional de dados antes de entrar ou expandir-se em mercados críticos.

Investir em sistemas de dados limpos e interoperáveis e avaliar a exposição às regras de localização de dados e de transferência internacional de dados antes de entrar ou expandir-se em mercados críticos. Criar opcionalidade em pagamentos e finanças. Manter as relações bancárias tradicionais enquanto se testam canais de liquidação digitais, tokenizados e de fintech em corredores onde as vantagens em termos de velocidade, custo e liquidez são evidentes.

Manter as relações bancárias tradicionais enquanto se testam canais de liquidação digitais, tokenizados e de fintech em corredores onde as vantagens em termos de velocidade, custo e liquidez são evidentes. Garantir os insumos essenciais. Avaliar a exposição a semicondutores, computação, energia, água e minerais críticos e construir acordos de diversificação de fornecedores e fornecimento de longo prazo em que a concentração de suprimentos represente risco material.

Recomendações de políticas para governos:

Usar acordos comerciais para definir padrões digitais práticos. Priorizar disposições relativas à IA, aos dados, ao comércio eletrônico, ao comércio sem papel e à identidade digital, em vez de se basear exclusivamente em tarifas aduaneiras.

Priorizar disposições relativas à IA, aos dados, ao comércio eletrônico, ao comércio sem papel e à identidade digital, em vez de se basear exclusivamente em tarifas aduaneiras. Acelerar o comércio sem papel. Definir cronogramas claros para conhecimentos de embarque eletrônicos, alfândega digital, faturamento eletrônico e documentação interoperável, e ao mesmo tempo financiar a adoção de PMEs para evitar o aumento da exclusão digital.

Definir cronogramas claros para conhecimentos de embarque eletrônicos, alfândega digital, faturamento eletrônico e documentação interoperável, e ao mesmo tempo financiar a adoção de PMEs para evitar o aumento da exclusão digital. Ampliar o acesso ao financiamento comercial Trabalhar com bancos, instituições financeiras de desenvolvimento e fintechs para reduzir os custos de due diligence, melhorar a avaliação de risco e canalizar financiamento para PMEs e exportadores da economia em desenvolvimento.

Trabalhar com bancos, instituições financeiras de desenvolvimento e fintechs para reduzir os custos de due diligence, melhorar a avaliação de risco e canalizar financiamento para PMEs e exportadores da economia em desenvolvimento. Construir corredores comerciais resilientes. Investir em portos, logística, redes de energia, data centers e sistemas alfandegários que possa compensar eventuais interrupções na rota e apoiar o comércio assistido por IA.

Investir em portos, logística, redes de energia, data centers e sistemas alfandegários que possa compensar eventuais interrupções na rota e apoiar o comércio assistido por IA. Estabelecer parcerias na área de minerais críticos e tecnologia limpa. Usar acordos de compra a longo prazo, capacidade de reciclagem, alinhamento de padrões e cadeias de suprimentos transparentes para reduzir os pontos de estrangulamento sem fragmentar ainda mais os mercados.

Usar acordos de compra a longo prazo, capacidade de reciclagem, alinhamento de padrões e cadeias de suprimentos transparentes para reduzir os pontos de estrangulamento sem fragmentar ainda mais os mercados.

Lançamento do relatório

Ahmed Bin Sulayem, presidente e CEO do DMCC, apresentou o relatório para uma multidão lotada no One Marylebone em Londres, Reino Unido. Após o lançamento em Londres, o DMCC apresentará o relatório às principais partes interessadas do negócio em Dubai e Singapura.

O Futuro do Comércio é a principal pesquisa bienal do DMCC sobre a natureza mutável do comércio internacional. O relatório analisa o impacto das tendências econômicas globais, da geopolítica, da tecnologia, da sustentabilidade, do financiamento comercial e da infraestrutura no futuro do cenário comercial, apresentando recomendações para empresas e governos que precisam lidar com uma economia global cada vez mais fragmentada e em rápida evolução.

Para ler o relatório completo do DMCC, acesse: www.futureoftrade.com

Sobre o DMCC

O DMCC é um importante distrito comercial internacional que impulsiona o fluxo do comércio mundial através de Dubai. Facilitamos a vida dos nossos membros, ajudando-os a acessar os mercados que mais crescem no mundo a partir de um distrito dinâmico que oferece tudo o que eles precisam para prosperar. É graças a essa abordagem que somos o local preferido por mais de 26.000 grandes multinacionais e startups de grande impacto, contribuindo significativamente para a posição de Dubai como um centro global de comércio e inovação. O DMCC é onde o mundo faz negócios.

Para mais informações, acesse dmcc.ae.

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FONTE DMCC