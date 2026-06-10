Quatro em cada cinco líderes empresariais esperam uma disrupção permanente, à medida que a IA, as tarifas e a competição por minerais essenciais remodelam o comércio global, segundo o relatório DMCC Future of Trade

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10 jun, 2026, 10:00 GMT

  • O relatório "DMCC Futuro do Comércio 2026" aponta que o comércio mundial será moldado pela IA, pelo choque tarifário, pelos minerais críticos e pela concorrência no setor de tecnologias limpas
  • Mais de 80% dos líderes do comércio mundial prevêem um crescimento lento da atividade comercial, acompanhado de disrupções contínuas, enquanto apenas 4% esperam o melhor cenário possível
  • Os bens relacionados à IA representaram 43% do crescimento do comércio mundial de mercadorias no primeiro semestre de 2025, crescendo cinco vezes mais rápido do que os bens não relacionados à IA
  • Quase um quinto das importações de bens é afetado por tarifas ou medidas semelhantes
  • O comércio Sul-Sul responde por cerca de 35% do comércio global, superando os fluxos Norte-Norte
  • O lançamento do Futuro do Comércio 2026 ocorre em Londres, seguido de eventos em Dubai e Singapura
  • O relatório completo pode ser acessado e baixado aqui: www.futureoftrade.com 

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, 10 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- O DMCC, principal distrito de negócios internacionais que impulsiona o fluxo do comércio global através de Dubai, lançou hoje seu relatório Futuro do Comércio 2026, que conclui que o comércio global continuará resiliente nos próximos dois anos, mas será fundamentalmente remodelado pela inteligência artificial, pela volatilidade estrutural das tarifas, por cadeias de suprimentos projetadas para resiliência e por uma disputa pela vantagem industrial em minerais críticos e infraestrutura que abastecem a energia limpa e as tecnologias globais. 

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Four in Five Business Leaders Expect Permanent Disruption as AI, Tariffs and Critical Minerals Competition Reshape Global Commerce, Finds DMCC Future of Trade
Four in Five Business Leaders Expect Permanent Disruption as AI, Tariffs and Critical Minerals Competition Reshape Global Commerce, Finds DMCC Future of Trade

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O relatório, Futuro do Comércio 2026: Reconstrução através da Ruptura, surge quando as empresas enfrentam uma deterioração acentuada na previsibilidade do cenário de comércio global. Atualmente, quase 20% das importações globais de mercadorias estão sujeitas a tarifas ou restrições semelhantes, um aumento em relação aos 12,6% registrados no ano anterior, enquanto mais de quatro em cada cinco líderes empresariais entrevistados pelo DMCC esperam um crescimento lento, disrupções contínuas na cadeia de suprimentos e volatilidade geopolítica prolongada nos próximos anos. Quase 12% esperam um cenário de pior caso, impulsionado pela escalada de conflitos, tarifas, sanções e fragmentação financeira. Apenas 4% esperam o melhor resultado possível.

Ao mesmo tempo, a IA está rapidamente emergindo como o principal motor do crescimento comercial. O comércio de bens relacionados à IA, incluindo semicondutores, servidores e hardware para data centers, cresceu mais de 20% no primeiro semestre de 2025, em comparação com um crescimento inferior a 4% dos bens não relacionados à IA. Embora os bens relacionados à IA representem apenas 15% do comércio global em volume, eles geraram 43% do crescimento total do comércio durante o período, de acordo com o relatório.

O relatório prevê uma desaceleração das exportações de mercadorias para 1,9% em 2026, frente aos 4,6% registrados em 2025, antes de uma recuperação marginal para 2,6% em 2027. A previsão é de que as exportações de serviços continuem superando as de bens.

Ahmed Bin Sulayem, presidente executivo e CEO do DMCC, disse: "Os bens relacionados à IA representaram 43% do crescimento do comércio mundial no primeiro semestre de 2025, apesar de representarem apenas 15% do comércio mundial em volume. Isso mostra claramente para onde o comércio mundial está caminhando. Estamos entrando em uma nova fase em que a competitividade será definida não apenas pelo custo ou pela geografia, mas pela tecnologia, conectividade, acesso à energia e capacidade de se adaptar rapidamente às disrupções. Em um ambiente mais complexo e fragmentado, o papel dos centros interconectados mundialmente torna-se ainda mais importante.

"Dubai se posicionou no centro dessas mudanças, permanecendo aberta, ágil e profundamente conectada aos mercados internacionais. Com quase 27.000 empresas em nosso distrito, o DMCC vê essas mudanças se desdobrando em tempo real em commodities, tecnologia, finanças e comércio. As empresas e economias que liderarão na próxima década são aquelas que desenvolvem resiliência, investem em tecnologia e criam conexões mais fortes nos mercados globais."

Feryal Ahmadi, vice-presidente executivo e diretor de operações do DMCC, declarou: "O ambiente comercial está se tornando mais complexo, mas também está mais conectado. A IA já está aumentando a eficiência nas áreas de alfândega, logística, conformidade e financiamento comercial, e agora estamos avançando para uma implementação prática e operacional. As stablecoins, a tokenização e as moedas digitais de bancos centrais para o mercado atacadista estão começando a viabilizar liquidações mais rápidas e flexíveis em determinados corredores. A regulamentação de dados, a segurança cibernética e a governança digital estão se tornando considerações cada vez mais importantes para as empresas que operam internacionalmente.

"Nesse contexto, centros comerciais como o DMCC têm um papel importante a desempenhar na antecipação das necessidades das empresas globais e na garantia de que elas possam continuar a operar, crescer e se adaptar em períodos de turbulência e mudança." As empresas que terão melhor desempenho são aquelas que investem em tecnologia, desenvolvem resiliência operacional e permanecem ágeis à medida que o comércio mundial continua a evoluir."

O Futuro do Comércio 2026 é a sexta e a décima edição do principal relatório bienal do DMCC sobre a natureza mutável do comércio internacional. Ele se baseia em 12 mesas redondas com mais de 200 líderes seniores, formuladores de políticas e especialistas em comércio nos principais centros de comércio internacional, juntamente com uma pesquisa com mais de 130 empresas líderes e profissionais do comércio.

Quatro forças moldando o futuro do comércio

O relatório identifica quatro forças estruturais que remodelam o comércio internacional: a IA passando da experimentação para a implantação operacional; a quebra de uma estrutura tarifária estável; a mudança das cadeias de suprimentos lideradas pela eficiência para as lideradas pela resiliência; e a transição energética se tornando uma disputa por vantagem industrial e geopolítica.

A crescente divisão da IA

Uma das conclusões mais importantes do relatório é a crescente lacuna entre as empresas que tratam a IA como uma prioridade estratégica e as que ainda executam projetos-piloto. Menos de 15% das empresas pesquisadas descrevem sua implantação de IA como totalmente integrada; mais de um quarto relata nenhuma adoção significativa. Com os sistemas de IA agêntica começando a tomar decisões complexas de logística, conformidade e financiamento comercial, o relatório alerta que essa lacuna se tornará uma divisão competitiva estrutural. Enquanto isso, os bens relacionados à IA, como semicondutores, servidores e hardware para data centers, registraram um crescimento de 20% no primeiro semestre de 2025, o que representa cinco vezes a taxa de crescimento dos bens não relacionados à IA. A OMC estima que um crescimento sustentado do comércio relacionado à IA poderia aumentar em 0,5 pontos percentuais os volumes globais de exportação.

O fim do regulamento tarifário

O desmantelamento do comércio baseado em regras acelerou mais rápido do que a maioria dos meteorologistas previu. O regime tarifário do governo Trump, embora legalmente contestado e parcialmente derrubado pela Suprema Corte em fevereiro de 2026, foi rapidamente substituído pelos instrumentos da Seção 122 e da Seção 301, que cobrem 90-95% das importações dos EUA. Mais da metade dos entrevistados agora espera que o comércio se torne mais regional e baseado em blocos. Apenas 17% prevêem um resultado mais multilateral.

Cadeias de suprimentos feitas para a resiliência

O modelo de diversificação "China + 1" foi superado em muitos setores por estratégias mais amplas de "China + muitas". As importações dos EUA provenientes do Vietnã aumentaram 345% entre 2014 e 2024; as importações da Índia aumentaram 94% e as do México, 72% no mesmo período, enquanto as importações da China diminuíram 5%. O conflito de 2026 com o Irã, que levou ao fechamento do Estreito de Ormuz — por onde transitam 25% do petróleo transportado por via marítima e 19% do GNL —, aumentou a urgência e fez com que o preço do petróleo Brent ultrapassasse os US$ 120 por barril, reduzindo o tráfego de petroleiros em aproximadamente 90% em relação aos níveis anteriores ao conflito. O relatório destaca que 45% das empresas já adotaram práticas de onshoring, nearshoring ou friendshoring. Entre os participantes da pesquisa realizada pela próprio DMCC, o número daqueles que descrevem suas cadeias de suprimentos como mais regionalizadas e orientadas para a resiliência é quase o dobro daqueles que as descrevem como mais globalizadas e orientadas para a eficiência.

A transição energética como nova competição industrial

O investimento em energia limpa atingiu um recorde de US$ 2,3 trilhões em 2025, superando em US$ 102 bilhões o investimento em combustíveis fósseis. Mas a transição tornou-se tanto uma competição por vantagem industrial quanto um imperativo ambiental. A China controla 94% da produção mundial de ímãs permanentes sinterizados, um insumo crítico para veículos elétricos, turbinas eólicas, data centers de IA e sistemas de defesa, e lidera o refino de 19 dos 20 minerais estratégicos rastreados pela AIE. Com prazos médios de 16 anos desde a descoberta de minerais até a produção, o relatório argumenta que a diversificação da oferta é uma solução de longo prazo para um problema de curto prazo.

A próxima geração de finanças

O déficit global no financiamento do comércio mundial manteve-se em US$ 2,5 trilhões, sendo que as PMEs e os exportadores das economias em desenvolvimento arcam com uma parcela desproporcional desse montante. O relatório identifica a infraestrutura financeira de última geração como uma solução parcial em potencial, com a oferta global de stablecoins ultrapassando US$ 300 bilhões no início de 2026, os pagamentos B2B com stablecoins crescendo 733% em relação ao ano anterior em 2025 e a primeira transação transfronteiriça com CBDC na plataforma mBridge processada com sucesso em novembro de 2025.

Ascensão do comércio Sul-Sul

Uma das conclusões menos divulgadas, mas estruturalmente significativas do relatório, é o aumento contínuo do comércio Sul-Sul e a crescente influência das potências intermediárias. Os fluxos comerciais entre economias em desenvolvimento representam atualmente cerca de 35% do comércio mundial, ultrapassando os fluxos Norte-Norte e apresentando um ritmo crescente. O FMI prevê que, até 2030, as economias emergentes e em desenvolvimento serão responsáveis por cerca de dois terços do crescimento global. O relatório destaca os Emirados Árabes Unidos, a Índia e Singapura como "pontos de conexão" globais e exemplos de economias emergentes que capturam fluxos comerciais e de investimento redirecionados por meio de infraestrutura e relações comerciais diversificadas.

O relatório Futuro do Comércio 2026 do DMCC apresenta uma série de recomendações importantes para empresas e governos para apoiar a resiliência e o crescimento do comércio:

Recomendações de políticas para empresas:

  • Construir resiliência como uma disciplina operacional contínua. Identificar dependências de um único país, uma única rota e um único fornecedor; realizar testes de estresse com cenários de tarifas, sanções, interrupções no transporte e preços de energia; e manter estoques estratégicos nos casos em que a continuidade é fundamental.
  • Aplicar a IA em processos comerciais com alta complexidade. Priorize a previsão da demanda, os trâmites alfandegários, a conformidade, a documentação, o planejamento logístico, o financiamento comercial e a avaliação de riscos, áreas nas quais é possível monitorar economias mensuráveis e ganhos de produtividade.
  • Tratar os dados como um ativo comercial. Investir em sistemas de dados limpos e interoperáveis e avaliar a exposição às regras de localização de dados e de transferência internacional de dados antes de entrar ou expandir-se em mercados críticos.
  • Criar opcionalidade em pagamentos e finanças. Manter as relações bancárias tradicionais enquanto se testam canais de liquidação digitais, tokenizados e de fintech em corredores onde as vantagens em termos de velocidade, custo e liquidez são evidentes.
  • Garantir os insumos essenciais. Avaliar a exposição a semicondutores, computação, energia, água e minerais críticos e construir acordos de diversificação de fornecedores e fornecimento de longo prazo em que a concentração de suprimentos represente risco material.

Recomendações de políticas para governos:

  • Usar acordos comerciais para definir padrões digitais práticos. Priorizar disposições relativas à IA, aos dados, ao comércio eletrônico, ao comércio sem papel e à identidade digital, em vez de se basear exclusivamente em tarifas aduaneiras.
  • Acelerar o comércio sem papel. Definir cronogramas claros para conhecimentos de embarque eletrônicos, alfândega digital, faturamento eletrônico e documentação interoperável, e ao mesmo tempo financiar a adoção de PMEs para evitar o aumento da exclusão digital.
  • Ampliar o acesso ao financiamento comercial Trabalhar com bancos, instituições financeiras de desenvolvimento e fintechs para reduzir os custos de due diligence, melhorar a avaliação de risco e canalizar financiamento para PMEs e exportadores da economia em desenvolvimento.
  • Construir corredores comerciais resilientes. Investir em portos, logística, redes de energia, data centers e sistemas alfandegários que possa compensar eventuais interrupções na rota e apoiar o comércio assistido por IA.
  • Estabelecer parcerias na área de minerais críticos e tecnologia limpa. Usar acordos de compra a longo prazo, capacidade de reciclagem, alinhamento de padrões e cadeias de suprimentos transparentes para reduzir os pontos de estrangulamento sem fragmentar ainda mais os mercados.

 Usar acordos de compra a longo prazo, capacidade de reciclagem, alinhamento de padrões e cadeias de suprimentos transparentes para reduzir os pontos de estrangulamento sem fragmentar ainda mais os mercados.

Lançamento do relatório

Ahmed Bin Sulayem, presidente e CEO do DMCC, apresentou o relatório para uma multidão lotada no One Marylebone em Londres, Reino Unido. Após o lançamento em Londres, o DMCC apresentará o relatório às principais partes interessadas do negócio em Dubai e Singapura.

O Futuro do Comércio é a principal pesquisa bienal do DMCC sobre a natureza mutável do comércio internacional. O relatório analisa o impacto das tendências econômicas globais, da geopolítica, da tecnologia, da sustentabilidade, do financiamento comercial e da infraestrutura no futuro do cenário comercial, apresentando recomendações para empresas e governos que precisam lidar com uma economia global cada vez mais fragmentada e em rápida evolução.

Para ler o relatório completo do DMCC, acesse: www.futureoftrade.com 

Sobre o DMCC

O DMCC é um importante distrito comercial internacional que impulsiona o fluxo do comércio mundial através de Dubai. Facilitamos a vida dos nossos membros, ajudando-os a acessar os mercados que mais crescem no mundo a partir de um distrito dinâmico que oferece tudo o que eles precisam para prosperar. É graças a essa abordagem que somos o local preferido por mais de 26.000 grandes multinacionais e startups de grande impacto, contribuindo significativamente para a posição de Dubai como um centro global de comércio e inovação. O DMCC é onde o mundo faz negócios.

Para mais informações, acesse dmcc.ae.

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FONTE DMCC