Quatre dirigeants d'entreprise sur cinq s'attendent à des bouleversements permanents alors que l'IA, les tarifs douaniers et la concurrence pour les minéraux critiques remodèlent le commerce mondial, selon le rapport Future of Trade de DMCC

Le rapport Future of Trade 2026 de DMCC révèle que le commerce mondial sera façonné par l'IA, les chocs tarifaires, les minéraux critiques et la concurrence des technologies propres

Plus de 80 % des leaders du commerce mondial s'attendent à un ralentissement de la croissance du commerce et à des perturbations permanentes, tandis que 4 % seulement envisagent le meilleur scénario possible

Les biens liés à l'IA ont représenté 43 % de la croissance du commerce mondial de marchandises au premier semestre 2025, soit une croissance cinq fois plus rapide que celle des biens qui ne sont pas liés à l'IA

Près d'un cinquième des importations de marchandises sont touchées par des droits de douane ou des mesures similaires

Le commerce Sud-Sud représente environ 35 % du commerce mondial, dépassant les flux Nord-Nord

Lancement de Future of Trade 2026 à Londres avant les événements de suivi à Dubaï et Singapour

Le rapport complet peut être consulté et téléchargé ici : www.futureoftrade.com

DUBAÏ, ÉAU, 10 juin 2026 /PRNewswire/ -- DMCC, le principal quartier d'affaires international qui dirige le flux du commerce mondial via Dubaï, lance aujourd'hui son rapport Future of Trade 2026 qui constate que le commerce mondial restera résilient au cours des deux prochaines années, mais sera fondamentalement remodelé par l'intelligence artificielle, la volatilité structurelle des tarifs douaniers, les chaînes d'approvisionnement conçues pour la résilience, et une compétition pour l'avantage industriel dans les minéraux critiques et l'infrastructure alimentant l'énergie et les technologies propres à l'échelle mondiale.

Four in Five Business Leaders Expect Permanent Disruption as AI, Tariffs and Critical Minerals Competition Reshape Global Commerce, Finds DMCC Future of Trade

Pour visualiser le communiqué multimédia de presse, rendez-vous sur:

https://www.multivu.com/dmcc/9402751-en-ai-tariffs-critical-minerals-competition-reshape-global-commerce-dmcc-trade-report

Intitulé Future of Trade 2026: Rebuilding Through Rupture, le rapport est publié alors que les entreprises sont confrontées à une forte détérioration de la prévisibilité de l'écosystème commercial mondial. Près de 20 % des importations mondiales de marchandises sont désormais soumises à des droits de douane ou à des restrictions similaires, contre 12,6 % un an plus tôt, tandis que plus de quatre chefs d'entreprise sur cinq interrogés par DMCC s'attendent à un ralentissement de la croissance, à une perturbation continue de la chaîne d'approvisionnement et à une volatilité géopolitique prolongée dans les années à venir. Près de 12 % d'entre eux s'attendent à un scénario catastrophe dû à l'escalade des conflits, aux tarifs douaniers, aux sanctions et à la fragmentation financière. Seuls 4 % d'entre eux s'attendent à une évolution optimale.

Dans le même temps, l'IA s'impose rapidement comme le principal moteur de la croissance du commerce. Les échanges de biens liés à l'IA, notamment les semiconducteurs, les serveurs et le matériel pour les centres de données, ont augmenté de plus de 20 % au premier semestre 2025, contre une croissance de moins de 4 % pour les biens non liés à l'IA. Bien que les produits liés à l'IA ne représentent que 15 % du commerce mondial en volume, ils ont généré 43 % de la croissance totale du commerce au cours de la période, selon le rapport.

Le rapport prévoit un ralentissement des exportations de marchandises à 1,9 % en 2026, contre 4,6 % en 2025, avant une légère reprise à 2,6 % en 2027. Les exportations de services devraient continuer à dépasser les exportations de biens.

Ahmed Bin Sulayem, président exécutif et CEO de DMCC, déclare : « Les biens liés à l'IA ont représenté 43 % de la croissance du commerce mondial au premier semestre 2025, bien qu'ils ne représentent que 15 % du commerce mondial en volume. Cela montre bien la direction que prend le commerce mondial. Nous entrons dans une nouvelle phase où la compétitivité ne sera pas seulement définie par le coût ou la géographie, mais par la technologie, la connectivité, l'accès à l'énergie et la capacité à s'adapter rapidement aux perturbations. Dans un environnement plus complexe et plus fragmenté, le rôle des pôles connectées au niveau mondial devient encore plus important.

« Dubaï s'est positionné au centre de ces changements en restant ouvert, agile et profondément connecté aux marchés mondiaux. Avec près de 27 000 entreprises dans notre district, DMCC observe ces changements en temps réel dans les domaines des matières premières, de la technologie, de la finance et du commerce. Les entreprises et les économies qui seront en tête au cours de la prochaine décennie sont celles qui renforcent la résilience, investissent dans la technologie et créent des liens plus forts sur les marchés mondiaux. »

Feryal Ahmadi, CEO adjoint et directeur de l'exploitation DMCC, déclare : « L'environnement commercial est de plus en plus complexe, mais aussi de plus en plus connecté. L'IA renforce déjà l'efficacité dans les domaines des douanes, de la logistique, de la conformité et du financement du commerce, et nous nous dirigeons maintenant vers un déploiement pratique et opérationnel. Les stablecoins, la tokenisation et les monnaies numériques des banques centrales de gros commencent à favoriser un règlement plus rapide et plus souple dans certains corridors. La réglementation des données, la cybersécurité et la gouvernance numérique deviennent des considérations de plus en plus importantes pour les entreprises opérant à l'échelle internationale.

« Dans cet environnement, les centres commerciaux tels que DMCC ont un rôle important à jouer pour anticiper les besoins des entreprises mondiales et veiller à ce qu'elles puissent continuer à exercer leurs activités, à se développer et à s'adapter pendant les périodes de perturbation et de changement. Les entreprises qui obtiendront les meilleurs résultats sont celles qui investissent dans la technologie, qui renforcent leur capacité d'adaptation opérationnelle et qui restent agiles alors que le commerce mondial continue d'évoluer. »

Le rapport Future of Trade 2026 marque la sixième édition et le dixième anniversaire du rapport biennal phare de DMCC sur la nature changeante du commerce mondial. Il s'appuie sur 12 tables rondes réunissant plus de 200 hauts responsables, décideurs politiques et experts en commerce dans les principaux centres commerciaux mondiaux, ainsi que sur une enquête menée auprès de plus de 130 entreprises et spécialistes du commerce.

Quatre forces façonnent l'avenir du commerce

Le rapport identifie quatre forces structurelles qui remodèlent le commerce mondial : l'IA passe de l'expérimentation au déploiement opérationnel ; l'effondrement d'un cadre tarifaire stable ; le passage de chaînes d'approvisionnement axées sur l'efficacité à des chaînes d'approvisionnement axées sur la résilience ; et la transition énergétique devient une course pour un avantage industriel et géopolitique.

Le fossé qui se creuse en matière d'IA

L'une des conclusions les plus importantes du rapport est le fossé qui se creuse entre les entreprises qui considèrent l'IA comme une priorité stratégique et celles qui en sont encore au stade des projets pilotes. Moins de 15 % des entreprises interrogées décrivent leur déploiement de l'IA comme totalement intégré ; plus d'un quart d'entre elles indiquent qu'elles n'ont pas du tout adopté l'IA de manière significative. Les systèmes d'IA agentique commençant à prendre en charge des décisions complexes en matière de logistique, de conformité et de financement du commerce, le rapport prévient que cet écart va se durcir pour devenir un fossé concurrentiel structurel. Par ailleurs, les produits liés à l'IA, tels que les semiconducteurs, les serveurs et le matériel pour centres de données, ont augmenté de 20 % au cours du premier semestre 2025, soit cinq fois plus que les produits qui ne sont pas liés à l'IA. L'OMC estime qu'une croissance soutenue du commerce lié à l'IA pourrait ajouter 0,5 point de pourcentage aux volumes d'exportation mondiaux.

La fin du cadre tarifaire

Le démantèlement du commerce fondé sur des règles s'est accéléré plus rapidement que ne le prévoyaient la plupart des prévisionnistes. Le régime tarifaire de l'administration Trump, bien que juridiquement contesté et partiellement invalidé par la Cour suprême en février 2026, a été rapidement remplacé par des instruments de la section 122 et de la section 301 couvrant 90 à 95 % des importations américaines. Plus de la moitié des personnes interrogées s'attendent désormais à ce que le commerce devienne plus régional et basé sur des blocs. Seuls 17 % anticipent une issue plus multilatérale.

Des chaînes d'approvisionnement conçues pour la résilience

Le modèle de diversification « Chine + 1 » a été dépassé dans de nombreux secteurs par des stratégies plus larges « Chine + plusieurs ». Les importations américaines en provenance du Viêt Nam ont augmenté de 345 % entre 2014 et 2024 ; les importations en provenance de l'Inde ont augmenté de 94 % et celles en provenance du Mexique de 72 % au cours de la même période, tandis que les importations en provenance de la Chine ont diminué de 5 %. Le conflit de 2026 avec l'Iran, qui a précipité la fermeture du détroit d'Ormuz, par lequel transitent 25 % du pétrole maritime mondial et 19 % du GNL, a rendu la situation encore plus urgente et a fait passer le prix du Brent au-dessus de 120 dollars le baril, réduisant le transit de pétroliers d'environ 90 % par rapport aux niveaux d'avant le conflit. Le rapport indique que 45 % des entreprises se sont déjà engagées dans l'onshoring, le nearshoring ou le friendshoring. Parmi les personnes interrogées par DMCC, celles qui décrivent leurs chaînes d'approvisionnement comme étant plus régionalisées et axées sur la résilience sont presque deux fois plus nombreuses que celles qui les décrivent comme étant plus mondialisées et axées sur l'efficacité.

La transition énergétique comme nouvelle course industrielle

Les investissements dans les énergies propres ont atteint le chiffre record de 2 300 milliards de dollars en 2025, dépassant de 102 milliards de dollars les investissements dans les combustibles fossiles. Mais la transition est devenue autant une compétition pour l'avantage industriel qu'un impératif environnemental. La Chine contrôle 94 % de la production mondiale d'aimants permanents frittés, un intrant essentiel pour les VE, les turbines éoliennes, les centres de données d'intelligence artificielle et les systèmes de défense, et domine le raffinage de 19 des 20 minéraux stratégiques recensés par l'AIE. Avec des délais moyens de 16 ans entre la découverte d'un minerai et sa production, le rapport affirme que la diversification de l'offre est une solution à long terme à un problème à court terme.

La nouvelle génération de financement

Le déficit de financement du commerce mondial s'est maintenu à 2 500 milliards de dollars, les PME et les exportateurs des pays en développement en supportant une part disproportionnée. Le rapport identifie l'infrastructure financière de nouvelle génération comme un remède partiel potentiel, avec une offre mondiale de stablecoins dépassant 300 milliards de dollars au début de 2026, des paiements B2B en stablecoins augmentant de 733 % en glissement annuel en 2025, et la première opération CBDC transfrontalière sur la plateforme mBridge traitée avec succès en novembre 2025.

L'essor du commerce Sud-Sud

L'une des conclusions les plus discrètes mais structurellement importantes du rapport est l'essor continu du commerce Sud-Sud et l'influence croissante des puissances moyennes. Les flux entre les économies en développement représentent aujourd'hui environ 35 % du commerce mondial, dépassant les flux Nord-Nord et s'accélérant. Le FMI prévoit que d'ici 2030, les économies émergentes et en développement représenteront environ deux tiers de la croissance mondiale. Le rapport cite les ÉAU, l'Inde et Singapour comme des « connecteurs » mondiaux et des exemples d'économies de puissance moyenne qui ont réussi à réorienter les flux commerciaux et d'investissement grâce à des infrastructures et à des relations commerciales diversifiées.

Le rapport Future of Trade 2026 de DMCC propose une série de recommandations clés aux entreprises et aux gouvernements pour soutenir la résilience et la croissance du commerce :

Recommandations politiques pour les entreprises :

Faire de la résilience une discipline opérationnelle permanente. Cartographier les dépendances vis-à-vis d'un seul pays, d'un seul itinéraire et d'un seul fournisseur ; tester des scénarios de tarifs, de sanctions, d'interruption du transport maritime et de prix de l'énergie ; et maintenir des stocks stratégiques là où la continuité est essentielle.

Cartographier les dépendances vis-à-vis d'un seul pays, d'un seul itinéraire et d'un seul fournisseur ; tester des scénarios de tarifs, de sanctions, d'interruption du transport maritime et de prix de l'énergie ; et maintenir des stocks stratégiques là où la continuité est essentielle. L'IA à grande échelle dans les processus commerciaux à forte friction. Donner la priorité à la prévision de la demande, aux douanes, à la conformité, à la documentation, à l'acheminement logistique, au financement du commerce et à l'évaluation des risques pour lesquels des économies et des gains de productivité mesurables peuvent être constatés.

Donner la priorité à la prévision de la demande, aux douanes, à la conformité, à la documentation, à l'acheminement logistique, au financement du commerce et à l'évaluation des risques pour lesquels des économies et des gains de productivité mesurables peuvent être constatés. Traiter les données comme un actif commercial. Investir dans des systèmes de données propres et interopérables et cartographier l'exposition à la localisation des données et aux règles transfrontalières en matière de données avant de s'implanter ou de se développer sur des marchés clés.

Investir dans des systèmes de données propres et interopérables et cartographier l'exposition à la localisation des données et aux règles transfrontalières en matière de données avant de s'implanter ou de se développer sur des marchés clés. Développer l'optionnalité dans les paiements et les finances. Maintenir les relations bancaires traditionnelles tout en testant des rails de règlement fintech, tokenisés et numériques dans les couloirs où les avantages en termes de rapidité, de coût et de liquidité sont évidents.

Maintenir les relations bancaires traditionnelles tout en testant des rails de règlement fintech, tokenisés et numériques dans les couloirs où les avantages en termes de rapidité, de coût et de liquidité sont évidents. Sécuriser les intrants critiques. Évaluer l'exposition aux semiconducteurs, à l'informatique, à l'énergie, à l'eau et aux minéraux critiques, et mettre en place une diversification des fournisseurs et des accords d'approvisionnement à long terme lorsque la concentration de l'offre présente un risque important.

Recommandations politiques pour les gouvernements :

Utiliser les accords commerciaux pour établir des normes numériques pratiques. Donner la priorité à l'IA, aux données, au commerce électronique, au commerce sans papier et aux dispositions relatives à l'identité numérique, plutôt que de s'appuyer uniquement sur les barèmes tarifaires.

Donner la priorité à l'IA, aux données, au commerce électronique, au commerce sans papier et aux dispositions relatives à l'identité numérique, plutôt que de s'appuyer uniquement sur les barèmes tarifaires. Accélérer le commerce sans papier. Fixer des délais clairs pour les connaissements électroniques, les douanes numériques, la facturation électronique et la documentation interopérable, tout en finançant l'adoption par les PME afin d'éviter d'aggraver la fracture numérique.

Fixer des délais clairs pour les connaissements électroniques, les douanes numériques, la facturation électronique et la documentation interopérable, tout en finançant l'adoption par les PME afin d'éviter d'aggraver la fracture numérique. Élargir l'accès au financement du commerce. Travailler avec les banques, les institutions de financement du développement et les fintechs pour réduire les coûts de diligence raisonnable, améliorer l'évaluation des risques et canaliser les financements vers les PME et les exportateurs des économies en développement.

Travailler avec les banques, les institutions de financement du développement et les fintechs pour réduire les coûts de diligence raisonnable, améliorer l'évaluation des risques et canaliser les financements vers les PME et les exportateurs des économies en développement. Construire des corridors commerciaux résilients. Investir dans les ports, la logistique, les réseaux énergétiques, les centres de données et les systèmes douaniers capables d'absorber les perturbations des itinéraires et de soutenir le commerce basé sur l'IA.

Investir dans les ports, la logistique, les réseaux énergétiques, les centres de données et les systèmes douaniers capables d'absorber les perturbations des itinéraires et de soutenir le commerce basé sur l'IA. Développer des partenariats dans le domaine des minéraux critiques et des technologies propres. Utiliser les accords d'enlèvement à long terme, les capacités de recyclage, l'alignement des normes et les chaînes d'approvisionnement transparentes pour réduire les points d'étranglement sans fragmenter davantage les marchés.

Utiliser les accords d'enlèvement à long terme, les capacités de recyclage, l'alignement des normes et les chaînes d'approvisionnement transparentes pour réduire les points d'étranglement sans fragmenter davantage les marchés.

Lancement du rapport

Ahmed Bin Sulayem, président exécutif et CEO de DMCC, a dévoilé le rapport devant une salle comble au One Marylebone à Londres, au Royaume-Uni. Après le lancement à Londres, DMCC présentera le rapport aux principales parties prenantes à Dubaï et à Singapour.

Le rapport Future of Trade est la recherche phare biennale de DMCC sur la nature changeante du commerce mondial. Il examine l'impact des tendances économiques mondiales, de la géopolitique, de la technologie, du développement durable, du financement du commerce et de l'infrastructure sur l'avenir de l'écosystème commercial, et formule des recommandations à l'intention des entreprises et des gouvernements qui naviguent dans une économie mondiale plus fragmentée et en évolution rapide.

Retrouvez le rapport de DMCC dans son intégralité sur : www.futureoftrade.com

À propos de DMCC

DMCC est un quartier d'affaires international de premier plan qui fait transiter les flux commerciaux mondiaux par Dubaï. Nous facilitons les activités de nos membres en les aidant à accéder aux marchés à la croissance la plus rapide du monde à partir d'un district dynamique qui leur offre tout ce dont ils ont besoin pour prospérer. C'est pourquoi nous sommes le lieu de prédilection de plus de 26 000 multinationales de premier plan et startups à fort impact, ce qui contribue de manière significative à la position de Dubaï en tant que plaque tournante mondiale du commerce et de l'innovation. Le commerce mondial passe par DMCC.

Pour plus d'informations, consultez le site dmcc.ae.

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