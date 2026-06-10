DMCC की Future of Trade रिपोर्ट के अनुसार, अग्रणीयों को पांच में से चार व्यवसायों के लिए AI, टैरिफ और महत्वपूर्ण खनिजों की प्रतिस्पर्धा से वैश्विक कॉमर्स में स्थायी व्यवधान उत्पन्न होने की उम्मीद है

DMCC की Future of Trade 2026 रिपोर्ट में पाया गया है कि AI, टैरिफ में अचानक आए बदलाव, महत्वपूर्ण खनिजों और स्वच्छ टेक प्रतिस्पर्धा से वैश्विक व्यापार को आकार मिलेगा

वैश्विक व्यापार अग्रणीयों में से 80% से अधिक निरंतर व्यवधान के साथ धीमी व्यापार वृद्धि, जबकि केवल 4% ही सर्वोत्तम स्थिति की उम्मीद कर रहे हैं

गैर-AI वस्तुओं की तुलना में पांच गुना अधिक तेजी से बढ़ते हुए, 2025 की पहली छमाही में उत्पाद की वैश्विक व्यापार वृद्धि में AI-संबंधित वस्तुओं का 43% भाग था

उत्पाद आयात के लगभग एक-पांचवें भाग पर टैरिफ़ या उसी प्रकार के कारकों का प्रभाव पड़ा

दक्षिण-दक्षिण व्यापार वैश्विक व्यापार के लगभग 35% को कवर करता है, जो उत्तर-उत्तर प्रवाहों से कहीं अधिक है

Future of Trade 2026 का शुभारंभ लंदन में हुआ, जिसके बाद दुबई और सिंगापुर में भी इवेंट आयोजित किए जाएंगे

पूरी रिपोर्ट यहाँ से देखी और डाउनलोड की जा सकती है: www.futureoftrade.com

दुबई, UAE, 10 जून, 2026 /PRNewswire/ -- DMCC, दुबई के माध्यम से वैश्विक व्यापार प्रवाह को संचालित करने वाला अग्रणी अंतरराष्ट्रीय व्यवसाय डिस्ट्रिक्ट, ने आज अपनी Future of Trade 2026 रिपोर्ट जारी की है जिसमें पाया गया है कि अगले दो वर्षों में वैश्विक व्यापार लचीला बना रहेगा लेकिन आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस, संरचनात्मक टैरिफ अस्थिरता, आत्मनिर्भरता के लिए डिज़ाइन की गई सप्लाई चेनें तथा वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा और टेक्नोलॉजियों को सशक्त बनाने वाले महत्वपूर्ण खनिजों और इंफ्रास्ट्रक्चर में औद्योगिक लाभ के लिए प्रतिस्पर्धा द्वारा मौलिक रुप से नया रुप दिया जाएगा।

Four in Five Business Leaders Expect Permanent Disruption as AI, Tariffs and Critical Minerals Competition Reshape Global Commerce, Finds DMCC Future of Trade

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रिपोर्ट, Future of Trade 2026: Rebuilding Through Rupture, ऐसे समय में सामने आई है जब व्यवसायों को वैश्विक व्यापार परिदृश्य की पूर्वानुमानशीलता में तीव्र गिरावट का सामना करना पड़ रहा है। वैश्विक माल आयात का लगभग 20% भाग अब टैरिफ या इसी प्रकार के प्रतिबंधों के अधीन है, जो एक वर्ष पहले 12.6% था, जबकि DMCC द्वारा किए गए सर्वेक्षण में शामिल पांच में से चार से अधिक व्यापारिक अग्रणीयों को आने वाले वर्षों में धीमी वृद्धि, सप्लाई चेन में निरंतर व्यवधान और लंबे समय तक भू-राजनीतिक अस्थिरता की उम्मीद है। लगभग 12% लोगों को बढ़ते संघर्ष, टैरिफ, प्रतिबंधों और वित्तीय विखंडन के कारण सबसे खराब स्थिति की आशंका है। केवल 4% लोग ही सर्वोत्तम परिणाम की उम्मीद करते हैं।

साथ ही, व्यापार वृद्धि के प्रमुख चालक के रुप में, AI तेजी से उभर रहा है। 2025 की पहली छमाही में सेमीकंडक्टर, सर्वर और डेटा-सेंटर हार्डवेयर सहित AI से संबंधित वस्तुओं के व्यापार में 20% से अधिक की वृद्धि, जबकि गैर-AI वस्तुओं के व्यापार में 4% से कम की वृद्धि हुई है। रिपोर्ट के अनुसार, यद्यपि मात्रा के हिसाब से AI से संबंधित वस्तुओं का वैश्विक व्यापार में केवल 15% भाग है, लेकिन इस अवधि के दौरान कुल व्यापार वृद्धि में इनका योगदान 43% रहा है।

रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि 2026 में माल निर्यात की दर 2025 के 4.6% से घटकर 1.9% हो जाएगी, और फिर 2027 में मामूली रुप से बढ़कर 2.6% हो जाएगी। सेवाओं का निर्यात वस्तुओं के निर्यात से अधिक रहने का अनुमान है।

DMCC के कार्यकारी अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, Ahmed Bin Sulayem, ने कहा: "वैश्विक व्यापार में वृद्धि में, 2025 की पहली छमाही में AI से संबंधित वस्तुओं का योगदान 43% था , जबकि मात्रा के हिसाब से वैश्विक व्यापार में इनका योगदान केवल 15% है। यह वैश्विक व्यापार बढ़ने की दिशा को रेखांकित करता है। हम एक नए चरण में प्रवेश कर रहे हैं जिसमें प्रतिस्पर्धात्मकता को न केवल लागत या भूगोल से, बल्कि टेक्नोलॉजी, कनेक्टिविटी, ऊर्जा तक पहुंच और व्यवधानों के अनुकूल तेजी से ढलने की क्षमता से भी परिभाषित किया जाएगा। अधिक जटिल और विखंडित परिवेश में, वैश्विक स्तर पर जुड़े केंद्रों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है।

"खुला, कुशल और वैश्विक बाजारों से गहराई से जुड़ा रहने के कारण दुबई ने स्वयं को इन बदलावों के केंद्र में स्थापित कर लिया है। हमारे डिस्ट्रिक्ट में लगभग 27,000 कंपनियों के साथ, DMCC वस्तुओं, टेक्नोलॉजी, वित्त और व्यापार के क्षेत्र में इन परिवर्तनों को वास्तविक समय में घटित होते हुए देख रहा है। अगले दशक में आत्मनिर्भरता, टेक्नोलॉजी में निवेश, और वैश्विक बाजारों में मजबूत संबंध बनाने वाले व्यवसाय और अर्थव्यवस्थाएं अग्रणी भूमिका निभाएंगे। "

DMCC के डिप्टी-CEO और मुख्य परिचालन अधिकारी, Feryal Ahmadi, ने कहा: "व्यापारिक वातावरण अधिक जटिल परंतु अधिक जुड़ा हुआ बन रहा है। AI सीमा शुल्क, लॉजिस्टिक्स, अनुपालन और व्यापार वित्त के क्षेत्रों की दक्षता में पहले से ही सुधार कर रही है, और अब हम व्यावहारिक, ऑपरेशनल परिनियोजन की ओर बढ़ रहे हैं। स्टेबलकॉइन, टोकनाइजेशन और थोक केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राएं कुछ गलियारों में तेज और अधिक लचीले निपटान का समर्थन करना शुरु कर रही हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाले व्यवसायों के लिए डेटा विनियमन, साइबर सुरक्षा और डिजिटल संचालन तेजी से महत्वपूर्ण विचारणीय विषय बनते जा रहे हैं।

"इस परिवेश में, DMCC की व्यापार केंद्रों की वैश्विक व्यवसायों की आवश्यकताओं का अनुमान लगाने और व्यवधान तथा परिवर्तन के दौर में भी ऑपरेट, विकास और अनुकूलन करते रहने को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका है। टेक्नोलॉजी में निवेश, परिचालन लचीलेपन में वृद्धि, और वैश्विक व्यापार के निरंतर विकास के साथ-साथ कुशल बने रहने वाली कंपनियाँ सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली कंपनियां होंगी।"

The Future of Trade 2026, वैश्विक व्यापार की बदलती प्रकृति पर DMCC की द्विवार्षिक प्रमुख रिपोर्ट का छठा और दसवां वार्षिक संस्करण है। यह रिपोर्ट प्रमुख वैश्विक व्यापार केंद्रों में 200 से अधिक वरिष्ठ अग्रणीयों, नीति-निर्माताओं और व्यापार विशेषज्ञों के साथ आयोजित 12 गोलमेज सम्मेलनों और 130 से अधिक अग्रणी व्यवसायों तथा व्यापार विशेषज्ञों के सर्वेक्षण पर आधारित है।

Future of Trade को आकार देने वाली चार शक्तियाँ

रिपोर्ट में वैश्विक वाणिज्य को नया आकार देने वाली चार संरचनात्मक शक्तियों की पहचान की गई है: AI के प्रयोग से ऑपरेशनल परिनियोजन की ओर बढ़ना; एक स्थिर टैरिफ ढांचे का टूटना; दक्षता-आधारित से आत्मनिर्भरता-आधारित सप्लाई चेनों की ओर बदलाव; और ऊर्जा परिवर्तन का औद्योगिक और भू-राजनीतिक लाभ के लिए एक प्रतियोगिता बन जाना।

AI में बढ़ता अंतर

AI को रणनीतिक प्राथमिकता के रुप में मानने वाले व्यवसायों और अभी भी पायलट परियोजनाएं चला रहे व्यवसायों के बीच के अंतर में वृद्धि, रिपोर्ट के सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्षों में से एक है। सर्वेक्षण में शामिल 15% से भी कम फ़र्मों ने अपने AI परिनियोजन को पूरी तरह से एकीकृत बताया है; एक चौथाई से अधिक फ़र्मों ने किसी भी सार्थक अभिग्रहण की बात नहीं कही है। एजेंटिक AI सिस्टमों द्वारा जटिल लॉजिस्टिक्स, अनुपालन और व्यापार वित्त संबंधी निर्णय लेना शुरु करने के साथ, रिपोर्ट चेतावनी देती है कि यह अंतर एक संरचनात्मक प्रतिस्पर्धी विभाजन में बदल जाएगा। इस बीच, 2025 की पहली छमाही में सेमीकंडक्टर, सर्वर और डेटा सेंटर हार्डवेयर जैसी AI से संबंधित वस्तुओं की बिक्री में 20% की वृद्धि हुई, जो गैर-AI वस्तुओं की तुलना में पांच गुना अधिक है। WTO के अनुमान के अनुसार AI से संबंधित व्यापार में निरंतर वृद्धि से वैश्विक निर्यात मात्रा में 0.5 प्रतिशत अंकों की वृद्धि हो सकती है।

टैरिफ नियम पुस्तिका का अंत

अधिकांश पूर्वानुमानकर्ताओं की अपेक्षा से नियम-आधारित व्यापार को खत्म करने की प्रक्रिया कहीं अधिक तेजी से बढ़ रही है। यद्यपि Trump प्रशासन की टैरिफ व्यवस्था को कानूनी रुप से चुनौती दी गई थी और फरवरी 2026 में Supreme Court द्वारा इसे आंशिक रुप से रद्द कर दिया गया था, लेकिन इसकी जगह तेजी से अमरीकी आयात के 90-95% को कवर करने वाली धारा 122 और धारा 301 के प्रावधानों को लागू किया गया है। अब सर्वे में शामिल आधे से अधिक लोगों को उम्मीद है कि व्यापार अधिक क्षेत्रीय और गुट-आधारित हो जाएगा। केवल 17% लोग अधिक बहुपक्षीय समाधान की उम्मीद करते हैं।

आत्मनिर्भरता के लिए निर्मित सप्लाई चेनें

कई क्षेत्रों में "China + 1" विविधीकरण मॉडल को व्यापक "China + many" रणनीतियों ने पीछे छोड़ दिया है। 2014 और 2024 के बीच वियतनाम से U.S. की ओर आयात में 345% की वृद्धि हुई; इसी अवधि में भारत से आयात में 94% और मैक्सिको से 72% की वृद्धि हुई, जबकि चीन से आयात में 5% की कमी आई थी। ईरान के साथ 2026 के संघर्ष के कारण वैश्विक समुद्री तेल परिवहन का 25% और LNG का 19% आवागमन करने वाले Strait of Hormuz को बंद कर दिया गया है। इस संघर्ष ने स्थिति की गंभीरता को बढ़ा दिया और ब्रेंट क्रुड का मूल्य $120 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गया है, जिससे संघर्ष से पहले के स्तर की तुलना में टैंकरों का आवागमन लगभग 90% कम हो गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि 45% व्यवसाय पहले ही ऑनशोरिंग, नियरशोरिंग या फ्रेंडशोरिंग से जुड़ चुके हैं। DMCC के अपने सर्वेक्षण में शामिल उत्तरदाताओं में से, अपनी सप्लाई चेनों को अधिक क्षेत्रीय और आत्मनिर्भरता से संचालित बताने वालों की संख्या ने उन्हें अधिक वैश्वीकृत और दक्षता से संचालित बताने वालों की संख्या से लगभग दोगुना बना दिया है।

एक नई औद्योगिक चुनौती के रुप में ऊर्जा संक्रमण

2025 में स्वच्छ ऊर्जा में निवेश रिकॉर्ड $2.3 ट्रिलियन तक पहुंच गया, जो जीवाश्म ईंधन में निवेश से $102 बिलियन अधिक है। लेकिन यह संक्रमण पर्यावरणीय अनिवार्यता के साथ-साथ औद्योगिक लाभ के लिए एक प्रतिस्पर्धा भी बन गया है। वैश्विक स्तर पर चीन EVs, पवन टर्बाइनों, AI डेटा केंद्रों और रक्षा प्रणालियों के लिए एक महत्वपूर्ण इनपुट है, और IEA द्वारा ट्रैक किए गए 20 रणनीतिक खनिजों में से 19 के शोधन में अग्रणी सिंटर्ड स्थायी चुंबक उत्पादन के 94% भाग को नियंत्रित करता है। खनिज की खोज से लेकर उत्पादन तक औसतन 16 वर्षों के समय को देखते हुए, रिपोर्ट में तर्क दिया गया है कि सप्लाई में विविधता लाना अल्पकालिक समस्या का दीर्घकालिक समाधान है।

वित्त की अगली पीढ़ी

वैश्विक व्यापार वित्त अंतर $2.5 ट्रिलियन पर स्थिर बना हुआ है, जिसमें लघु एवं मध्यम उद्यम और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के निर्यातकों का भाग असंतुलित है। रिपोर्ट में अगली पीढ़ी के वित्तीय इंफ्रास्ट्रक्चर को एक संभावित आंशिक समाधान के रुप में पहचाना गया है, जिसमें 2026 की शुरुआत में वैश्विक स्टेबलकॉइन सप्लाई $300 बिलियन से अधिक हो जाएगी, 2025 में B2B स्टेबलकॉइन भुगतान में साल-दर-साल 733% की वृद्धि होगी, और नवंबर 2025 में mBridge प्लेटफ़ार्म पर पहले सीमा-पार CBDC सौदे को सफलतापूर्वक प्रोसेस किया जाएगा।

दक्षिण-दक्षिण व्यापार का उदय

रिपोर्ट के कम चर्चित लेकिन संरचनात्मक रुप से महत्वपूर्ण निष्कर्षों में से एक दक्षिण-दक्षिण व्यापार में निरंतर वृद्धि और मध्यम शक्तियों के बढ़ते प्रभाव का उल्लेख है। विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के बीच होने वाला प्रवाह अब वैश्विक व्यापार का लगभग 35% भाग है, जो उत्तर-उत्तर प्रवाह से कहीं अधिक है और इसमें तेजी आ रही है। IMF का अनुमान है कि 2030 तक, उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं वैश्विक विकास का लगभग दो-तिहाई भाग होंगी। रिपोर्ट में UAE, भारत और सिंगापुर को वैश्विक "कनेक्टर" के रुप में और इंफ्रास्ट्रक्चर और विविध व्यापार संबंधों के माध्यम से पुनर्निर्देशित व्यापार और निवेश प्रवाह को आकर्षित करने वाली मध्यम शक्ति अर्थव्यवस्थाओं के उदाहरण के रुप में इंगित किया गया है।

DMCC की Future of Trade 2026 रिपोर्ट व्यापार की मजबूती और विकास को बढ़ावा देने के लिए व्यवसायों और सरकारों के समक्ष कई महत्वपूर्ण अनुशंसाएं प्रस्तुत करती है:

व्यवसायों के लिए नीतिगत अनुशंसाएं:

निरंतर परिचालन अनुशासन के रुप में आत्मनिर्भरता का निर्माण। एकल-देश, एकल-मार्ग और एकल-सप्लायर निर्भरताओं का मानचित्रण करना; टैरिफ, प्रतिबंध, शिपिंग व्यवधान और ऊर्जा मूल्य परिदृश्यों का तनाव परीक्षण करना; और रणनीतिक इन्वेंट्री बनाए रखेना, जहां निरंतरता महत्वपूर्ण है।

एकल-देश, एकल-मार्ग और एकल-सप्लायर निर्भरताओं का मानचित्रण करना; टैरिफ, प्रतिबंध, शिपिंग व्यवधान और ऊर्जा मूल्य परिदृश्यों का तनाव परीक्षण करना; और रणनीतिक इन्वेंट्री बनाए रखेना, जहां निरंतरता महत्वपूर्ण है। उच्च घर्षण वाली व्यापार प्रोसेसों में AI को बड़े पैमाने पर लागू करना। मापनीय बचत और उत्पादकता लाभ को ट्रैक किए जाने वाली स्थितियों में मांग पूर्वानुमान, सीमा शुल्क, अनुपालन, दस्तावेज़ीकरण, लॉजिस्टिक्स रुटिंग, व्यापार वित्त और जोखिम मूल्यांकन को प्राथमिकता देना।

मापनीय बचत और उत्पादकता लाभ को ट्रैक किए जाने वाली स्थितियों में मांग पूर्वानुमान, सीमा शुल्क, अनुपालन, दस्तावेज़ीकरण, लॉजिस्टिक्स रुटिंग, व्यापार वित्त और जोखिम मूल्यांकन को प्राथमिकता देना। डेटा को व्यापारिक संपत्ति के रुप में मानना। प्रमुख बाजारों में प्रवेश करने या विस्तार करने से पहले स्वच्छ, अंतरसंचालनीय डेटा सिस्टम में निवेश और डेटा स्थानीयकरण और सीमा पार डेटा नियमों के प्रति जोखिम का आकलन करना।

प्रमुख बाजारों में प्रवेश करने या विस्तार करने से पहले स्वच्छ, अंतरसंचालनीय डेटा सिस्टम में निवेश और डेटा स्थानीयकरण और सीमा पार डेटा नियमों के प्रति जोखिम का आकलन करना। भुगतान और वित्त में विकल्प उपलब्ध कराना। गति, लागत और तरलता के स्पष्ट लाभ प्रस्तुत करने वाले क्षेत्रों में फिनटेक, टोकनाइज्ड और डिजिटल सेटलमेंट रेल का परीक्षण करते हुए पारंपरिक बैंकिंग संबंधों को बनाए रखना।

गति, लागत और तरलता के स्पष्ट लाभ प्रस्तुत करने वाले क्षेत्रों में फिनटेक, टोकनाइज्ड और डिजिटल सेटलमेंट रेल का परीक्षण करते हुए पारंपरिक बैंकिंग संबंधों को बनाए रखना। महत्वपूर्ण जानकारियों को सुरक्षित रखना। सेमीकंडक्टर, कंप्यूटर, ऊर्जा, जल और महत्वपूर्ण खनिजों के प्रति जोखिम का आकलन, और सप्लाई के केंद्रीकरण से महत्वपूर्ण जोखिम पैदा होने वाले क्षेत्रों में सप्लायर विविधीकरण और दीर्घकालिक सोर्सिंग व्यवस्था का निर्माण करना।

सरकारों के लिए नीतिगत अनुशंसाएं:

व्यावहारिक डिजिटल मानक स्थापित करने के लिए व्यापार समझौतों का उपयोग करना। केवल टैरिफ अनुसूचियों पर निर्भर रहने के बजाय, AI, डेटा, ई-कॉमर्स, कागज-रहित व्यापार और डिजिटल पहचान प्रावधानों को प्राथमिकता देना।

केवल टैरिफ अनुसूचियों पर निर्भर रहने के बजाय, AI, डेटा, ई-कॉमर्स, कागज-रहित व्यापार और डिजिटल पहचान प्रावधानों को प्राथमिकता देना। कागज-रहित व्यापार को गति देना। इलेक्ट्रॉनिक बिल ऑफ लैडिंग, डिजिटल कस्टम्स, ई-इनवॉइसिंग और इंटरऑपरेबल दस्तावेज़ीकरण के लिए स्पष्ट समयसीमा निर्धारित करने के साथ-साथ डिजिटल विभाजन को बढ़ने से रोकने के लिए SME द्वारा इन्हें अपनाने के लिए वित्तपोषण करना।

इलेक्ट्रॉनिक बिल ऑफ लैडिंग, डिजिटल कस्टम्स, ई-इनवॉइसिंग और इंटरऑपरेबल दस्तावेज़ीकरण के लिए स्पष्ट समयसीमा निर्धारित करने के साथ-साथ डिजिटल विभाजन को बढ़ने से रोकने के लिए SME द्वारा इन्हें अपनाने के लिए वित्तपोषण करना। व्यापार वित्त तक पहुंच का विस्तार करना। बैंकों, विकास वित्त संस्थानों और फिनटेक कंपनियों के साथ मिलकर ड्यू डिलिजेंस की लागत को कम करना, जोखिम मूल्यांकन में सुधार करना और SMEs और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के निर्यातकों को वित्त उपलब्ध कराना।

बैंकों, विकास वित्त संस्थानों और फिनटेक कंपनियों के साथ मिलकर ड्यू डिलिजेंस की लागत को कम करना, जोखिम मूल्यांकन में सुधार करना और SMEs और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के निर्यातकों को वित्त उपलब्ध कराना। मजबूत व्यापार गलियारे बनाना। मार्ग व्यवधान को अवशोषित और AI-सक्षम व्यापार का समर्थन करने के लिए बंदरगाहों, लॉजिस्टिक्स, ऊर्जा ग्रिड, डेटा केंद्रों और सीमा शुल्क सिस्टमों में निवेश करना।

मार्ग व्यवधान को अवशोषित और AI-सक्षम व्यापार का समर्थन करने के लिए बंदरगाहों, लॉजिस्टिक्स, ऊर्जा ग्रिड, डेटा केंद्रों और सीमा शुल्क सिस्टमों में निवेश करना। महत्वपूर्ण खनिजों और स्वच्छ टेक्नोलॉजी के क्षेत्रों में भागीदारियाँ विकसित करना। बाजारों को और अधिक खंडित किए बिना अवरोधों को कम करने के लिए दीर्घकालिक ऑफटेक समझौतों, पुनर्चक्रण क्षमता, मानकों के संरेखण और पारदर्शी सप्लाई श्रृंखलाओं का उपयोग करना।

बाजारों को और अधिक खंडित किए बिना अवरोधों को कम करने के लिए दीर्घकालिक ऑफटेक समझौतों, पुनर्चक्रण क्षमता, मानकों के संरेखण और पारदर्शी सप्लाई श्रृंखलाओं का उपयोग करना।

रिपोर्ट लॉन्च

DMCC के कार्यकारी अध्यक्ष और CEO, Ahmed Bin Sulayem, ने ब्रिटेन के लंदन स्थित One Marylebone में खचाखच भरी भीड़ के सामने रिपोर्ट का अनावरण किया था। लंदन में लॉन्च के बाद, DMCC दुबई और सिंगापुर में प्रमुख व्यावसायिक हितधारकों के सामने रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

The Future of Trade, वैश्विक व्यापार की बदलती प्रकृति पर DMCC का द्विवार्षिक प्रमुख शोध कार्यक्रम है। यह रिपोर्ट वैश्विक आर्थिक रुझानों, भू-राजनीति, टेक्नोलॉजी, स्थिरता, व्यापार वित्त और इंफ्रास्ट्रक्चर के व्यापार परिदृश्य के भविष्य पर पड़ने वाले प्रभाव की जांच करने के साथ-साथ व्यवसायों और सरकारों के लिए विकासशील अधिक खंडित और तेजी से बदलती वैश्विक अर्थव्यवस्था में अनुशंसाएं भी प्रस्तुत करती है।

DMCC की पूरी रिपोर्ट पढ़ने के लिए, कृपया यहाँ जाएं: www.futureoftrade.com

DMCC का परिचय

दुबई के माध्यम से वैश्विक व्यापार के प्रवाह को संचालित करने वाली DMCC एक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक डिस्ट्रिक्ट है। हम अपने सदस्यों के लिए व्यापार करना आसान बनाते हैं, उन्हें फलने-फूलने के लिए आवश्यक सब कुछ प्रदान करने वाले गतिशील डिस्ट्रिक्ट से विश्व के सबसे तेजी से बढ़ते बाजारों तक पहुंचने में सहायता करते हैं। इसी दृष्टिकोण के कारण हम 26,000 से अधिक शीर्ष बहुराष्ट्रीय कंपनियों और उच्च प्रभाव वाले स्टार्टअप्स के लिए व्यापार तथा नवाचार के वैश्विक केंद्र के रुप में दुबई की स्थिति में महत्वपूर्ण योगदान देने वाला एक पसंदीदा इकाई हैं। DMCC वह इकाई है जहां से पूरा विश्व व्यापार करता है।

अधिक जानकारी के लिए, dmcc.ae पर जाएं।

फ़ोटो: https://mma.prnewswire.com/media/2995056/DMCC_Future_of_Trade_Report.jpg

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