Ragnarok Online Landverse America - Pré-registro já disponível para a América Latina e América do Norte

BANGKOK, 19 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Maxion Tech Co., ltd. tem o prazer de anunciar que o Pré-registro para o Ragnarok Online Landverse America, sob licença oficial da GRAVITY Co., Ltd. (NasdaqGM: GRVY) está aberto agora!

Lançando em 11 de dezembro de 2025, este título traz o lendário universo de Ragnarok Online para a era Web3, combinando a jogabilidade nostálgica de MMORPG com a propriedade de itens baseada em blockchain e uma economia conduzida pelos jogadores.

image_5018407_4096547 1

A partir de 13 de novembro de 2025, os jogadores poderão participar do evento de Pré-registro e Pré-venda, onde terão a oportunidade exclusiva de adquirir pacotes e itens do jogo antecipadamente, permitindo que os apoiadores iniciais se preparem para sua aventura antes do lançamento oficial.

Seguindo o sucesso da versão global, Ragnarok Online Landverse America reimagina a clássica aventura de Ragnarok com visuais aprimorados, uma economia conduzida pelos jogadores e uma jogabilidade modernizada, projetada para atender às expectativas dos fãs de MMORPG de hoje.

"Ragnarok Online Landverse America representa nosso compromisso em revitalizar um dos RPGs online mais amados com nova tecnologia e uma direção criativa renovada", disse Net, Product Owner da Maxion.

"Estamos trabalhando em estreita colaboração com a Gravity para entregar uma versão que ressoe com o charme nostálgico de Ragnarok, ao mesmo tempo em que evolui a experiência para a era moderna."

O que esperar em Ragnarok Online Landverse America

Os jogadores podem explorar um vasto mundo de fantasia que combina o charme clássico de Ragnarok com sistemas de jogabilidade de última geração. Os principais recursos incluem:

Jogos nostálgicos de Ragnarok Online (RO) para PC integrados com recursos de cripto, NFTs e funcionalidades da Web3.

Um ecossistema justo e seguro de Play-to-Earn impulsionado pela verdadeira propriedade dos jogadores.

Revolucionando o mundo dos jogos virtuais ao unir o MMORPG mais amado com a tecnologia inovadora da infraestrutura blockchain.

Recompensas exclusivas durante o pré-registro

Para celebrar o lançamento que se aproxima, os primeiros inscritos poderão receber recompensas exclusivas, incluindo:

Chapéu Arco-Íris de Poring

Token de Siegfried

Bênção de Adamantina

[Evento] Pergaminho de Mascote

E mais!

Os jogadores já podem se pré-registrar em https://rola.maxion.gg/pre-register e desbloquear recompensas por conquistas conforme o número total de participantes aumenta.

Linha do tempo do evento

Período de pré-registro: 13 de novembro – 10 de dezembro de 2025

13 de novembro – 10 de dezembro de 2025 Período de pré-venda: 13 de novembro – 10 de dezembro de 2025

Teste beta fechado: 20 de novembro – 26 de novembro de 2025

20 de novembro – 26 de novembro de 2025 Lançamento oficial: 11 de dezembro de 2025

Como participar

Acesse https://rola.maxion.gg/pre-register Clique em "Pré-registrar" e crie sua conta Siga os canais oficiais da comunidade para receber atualizações, recompensas e detalhes dos eventos

Permanece conectado

Receba as últimas notícias, atualizações de patches e eventos de lançamento através dos nossos canais oficiais:

Site: https://rola.maxion.gg

Facebook: https://www.facebook.com/ROLAmericas

X: https://x.com/ROLAmericas

Discord: https://discord.com/invite/ArndECVJrn

Sobre a Maxion Tech Co., ltd.

Fundada em 2021, a Maxion Tech Co., ltd. é uma empresa global de tecnologia de jogos especializada em jogos baseados em Web3 e blockchain. A empresa faz parcerias com desenvolvedores e publicadoras para integrar a propriedade de ativos digitais e economias descentralizadas nos jogos, conectando a jogabilidade tradicional com a tecnologia Web3 de última geração.

Sobre a Gravity Co., Ltd.

Fundada em abril de 2000 e listada na Nasdaq Global Market (GRVY), a Gravity Co., Ltd. é uma empresa global líder em jogos com sede na Coreia. Mais conhecida por seu MMORPG carro-chefe Ragnarok Online, a Gravity continua a expandir sua presença global com um portfólio de jogos online e mobile que capturam a imaginação de jogadores em todo o mundo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2824258/image_5018407_4096547.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2824259/1.jpg

FONTE Maxion Tech Co., ltd.