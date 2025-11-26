Ragnarok Online Landverse America, Teste Beta Fechado começa em 20 de novembro para a América Latina e América do Norte

BANGKOK, 26 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Maxion Tech Co., Ltd. tem o prazer de anunciar que o Teste Beta Fechado (CBT) do Ragnarok Online Landverse America — oficialmente licenciado pela GRAVITY Co., Ltd. (NasdaqGM: GRVY) ocorrerá entre 20 e 26 de novembro de 2025.

Este CBT oferece aos jogadores a primeira oportunidade de experimentar como o lendário universo de Ragnarok Online foi reinventado para a era Web3, combinando a jogabilidade nostálgica de MMORPG com a propriedade de itens baseada em blockchain e uma economia verdadeiramente conduzida pelos próprios jogadores. Os participantes poderão visualizar os sistemas centrais, testar o equilíbrio do jogo e explorar recursos aprimorados de Web3 antes do lançamento oficial.

Junto com o CBT, os eventos de Pré-Registro e Pré-Venda também estão abertos de 13 de novembro a 10 de dezembro de 2025, permitindo que os jogadores garantam itens e recompensas exclusivas antes do grande lançamento em 11 de dezembro.

Experimente o jogo antecipadamente no Teste Beta Fechado

Durante o período do CBT (20 a 26 de novembro, começando às 9h GMT+7), os jogadores poderão explorar um vasto mundo de fantasia repleto do charme clássico de Ragnarok, aprimorado por sistemas de última geração, incluindo:

Jogabilidade nostálgica de Ragnarok Online para PC, enriquecida com recursos Web3, criptomoedas e NFTs

Um ecossistema Play-to-Earn justo e seguro, com verdadeira propriedade digital

Uma estrutura de MMORPG reinventada, construída sobre infraestrutura de blockchain

O CBT se concentrará na progressão inicial da jogabilidade, nos testes de classes, no comportamento da economia dos jogadores e no desempenho do servidor, oferecendo aos participantes uma primeira visão expressiva da versão de lançamento que está por vir.

Pré-Registro e Pré-Venda (13 de novembro – 10 de dezembro de 2025)

Enquanto o CBT ganha os holofotes, os jogadores também podem participar do evento de Pré-Registro em andamento para desbloquear recompensas de conquista, tais como:

Chapéu Arco-Íris de Poring

Token de Siegfried

Bênção de Adamantina

[Evento] Pergaminho de Mascote

…e mais.

Através da Pré-Venda, os apoiadores iniciais poderão adquirir pacotes exclusivos dentro do jogo e preparar itens com antecedência ao lançamento.

Faça já o pré-registro em: https://rola.maxion.gg/pre-register

Linha do tempo do evento

Teste Beta Fechado: 20 – 26 de novembro de 2025

Pré-Registro: 13 de novembro – 10 de dezembro de 2025

Pré-Venda: 13 de novembro – 10 de dezembro de 2025

Lançamento Oficial: 11 de dezembro de 2025

Como participar do CBT

Todos podem participar do CBT

Acesse https://rola.maxion.gg/ Baixe o cliente (as redes sociais oficiais serão publicadas posteriormente quando estiver pronto para download) Abra o cliente e jogue

Permanece conectado

Site: https://rola.maxion.gg

Facebook: https://www.facebook.com/ROLAmericas

X: https://x.com/ROLAmericas

Discord: https://discord.com/invite/ArndECVJrn

Sobre Maxion Tech Co., Ltd.

Fundada em 2021, a Maxion Tech é uma empresa global de tecnologia de jogos especializada em entretenimento interativo baseado em Web3 e blockchain. A Maxion colabora com parceiros globais para integrar a propriedade digital e economias descentralizadas em experiências de jogo de última geração.

Sobre a Gravity Co., Ltd.

Fundada em abril de 2000 e listada no Nasdaq Global Market (GRVY), a Gravity é uma empresa global líder em jogos, mais conhecida por seu MMORPG de destaque, Ragnarok Online, e continua a se expandir mundialmente com diversos títulos online e mobile.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2828293/image_5018407_7568018.jpg

FONTE Maxion Tech Co., ltd.