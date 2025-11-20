Ragnarok Online Landverse America: ya está disponible el registro anticipado para Latinoamérica y Norteamérica

BANGKOK, 19 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Maxion Tech Co., ltd. se complace en anunciar que el registro anticipado para Ragnarok Online Landverse America, que cuenta con licencia oficial de GRAVITY Co., Ltd. (NasdaqGM: GRVY), ya se encuentra abierto.

Este título, que tendrá su estreno el 11 de diciembre de 2025, lleva el legendario universo de Ragnarok Online a la era Web3, combinando la nostálgica mecánica de juego de los MMORPG con la propiedad de objetos basada en blockchain y una economía impulsada por los jugadores.

A partir del 13 de noviembre de 2025, los jugadores pueden unirse al evento de registro anticipado y Preventa, donde tendrán la oportunidad exclusiva de adquirir paquetes y objetos del juego por adelantado, lo que permite a los primeros seguidores prepararse para su aventura antes del lanzamiento oficial.

Tras el éxito de la versión global, Ragnarok Online Landverse America reinventa la clásica aventura de Ragnarok con elementos visuales mejorados, una economía impulsada por los jugadores y una mecánica de juego modernizada diseñada para satisfacer las expectativas de los seguidores actuales de los MMORPG.

"Ragnarok Online Landverse America representa nuestro compromiso de revitalizar uno de los RPG en línea más queridos con nueva tecnología y una dirección creativa renovada", señaló Net, propietario del producto en Maxion.

"Estamos trabajando estrechamente con Gravity para ofrecer una versión que evoque el encanto nostálgico de Ragnarok y que, al mismo tiempo, adapte la experiencia a la era moderna".

Qué esperar en Ragnarok Online Landverse America

Los jugadores pueden explorar un mundo de fantasía extenso que combina el encanto de Ragnarok con sistemas de juego de última generación. Las características claves incluyen:

Juegos nostálgicos para PC de Ragnarok Online (RO) con criptomonedas, NFT y funciones Web3.

Un ecosistema Play-to-Earn justo y seguro, impulsado por la propiedad real de los jugadores.

Una revolución del mundo de los juegos virtuales gracias a la colaboración entre el MMORPG más querido y la innovadora tecnología de la infraestructura blockchain.

Recompensas exclusivas durante el registro anticipado

Para celebrar el próximo lanzamiento, quienes se registren de forma anticipada pueden recibir recompensas exclusivas, incluyendo:

Traje: sombrero Poring de arcoíris

Token de Siegfried

Bendición adamantina

[Evento] Pergamino de mascota

¡Y mucho más!

Los jugadores ya pueden registrarse en https://rola.maxion.gg/pre-register y desbloquear recompensas por hitos a medida que aumenta el número total de participantes.

Cronología del evento

Periodo de registro anticipado: 13 de noviembre al 10 de diciembre de 2025

13 de noviembre al 10 de diciembre de 2025 Periodo de preventa: 13 de noviembre al 10 de diciembre de 2025

Prueba Beta cerrada: 20 de noviembre al 26 de noviembre de 2025

20 de noviembre al 26 de noviembre de 2025 Lanzamiento oficial: 11 de diciembre de 2025

Cómo unirse

Visita https://rola.maxion.gg/pre-register Haz clic en "Pre-Register" (Registro anticipado) y crea tu cuenta Sigue los canales oficiales de la comunidad para actualizaciones, recompensas y detalles del evento

Permanece conectado

Recibe las últimas noticias, actualizaciones de parches y eventos de lanzamiento a través de nuestros canales oficiales:

Sitio web: https://rola.maxion.gg

Facebook: https://www.facebook.com/ROLAmericas

X: https://x.com/ROLAmericas

Discord: https://discord.com/invite/ArndECVJrn

Acerca de Maxion Tech Co., ltd.

Creada en 2021, Maxion Tech Co., ltd. es una empresa global de tecnología para videojuegos especializada en juegos basados en Web3 y blockchain. La empresa colabora con desarrolladores y editores para integrar la propiedad de activos digitales y las economías descentralizadas en los juegos, conectando la mecánica de juego tradicional con la tecnología Web3 de última generación.

Acerca de Gravity Co., Ltd.

Fundada en abril de 2000 y cotizada en el Nasdaq Global Market (GRVY), Gravity Co., Ltd. es una empresa líder en videojuegos con sede en Corea. Mejor conocida por su MMORPG emblemático, Ragnarok Online, Gravity continúa expandiendo su presencia global con un catálogo de juegos en línea y para dispositivos móviles que cautivan la imaginación de jugadores de todo el mundo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2824258/image_5018407_4096547.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2824259/1.jpg

FUENTE Maxion Tech Co., ltd.