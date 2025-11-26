Ragnarok Online Landverse America, la prueba beta cerrada comienza el 20 de noviembre para Latinoamérica y Norteamérica

BANGKOK, 26 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Maxion Tech Co., Ltd. se complace en anunciar que la prueba beta cerrada (CBT, por sus siglas en inglés) para Ragnarok Online Landverse America, con licencia oficial de GRAVITY Co., Ltd. (NasdaqGM: GRVY) se llevará a cabo del 20 al 26 de noviembre de 2025.

Esta prueba beta cerrada ofrece a los jugadores la primera oportunidad de experimentar cómo el legendario universo de Ragnarok Online se ha reinventado para la era Web3, al combinar el estilo de juego nostálgico de los MMORPG con la propiedad de objetos basada en blockchain y una economía verdaderamente impulsada por los jugadores. Los participantes podrán ver con antelación cómo son los sistemas principales, probar el equilibrio del juego y explorar las funciones mejoradas de Web3 antes de su lanzamiento oficial.

Junto con la prueba beta cerrada, los eventos de prerregistro y preventa también estarán abiertos del 13 de noviembre al 10 de diciembre de 2025, lo que permitirá a los jugadores obtener artículos y recompensas exclusivas antes del gran lanzamiento del 11 de diciembre.

Experimenta el juego de forma anticipada en la prueba beta cerrada

Durante el período de la prueba beta cerrada (del 20 al 26 de noviembre, a partir de las 9:00 a. m. GMT+7), los jugadores podrán explorar un extenso mundo de fantasía lleno del encanto clásico de Ragnarok, mejorado con sistemas de última generación, que incluyen:

Estilo de juego nostálgico de Ragnarok Online para PC con características Web3, criptomonedas y NFT

Un ecosistema de juego para ganar justo y seguro que ofrece verdadera propiedad digital

Una estructura MMORPG reinventada que se ha construido sobre la infraestructura blockchain

La prueba beta cerrada se centrará en la progresión temprana del juego, las pruebas de clases, el comportamiento de la economía del jugador y el rendimiento del servidor, lo que brindará a los participantes un primer vistazo significativo a la próxima versión que será lanzada.

Prerregistro y preventa (del 13 de noviembre al 10 de diciembre de 2025)

Si bien la prueba beta cerrada acapara la atención, los jugadores también pueden unirse al evento de prerregistro en curso para recibir recompensas por hitos como:

Sombrero arcoíris que cambia de color

Token de Sigfrido

Bendición adamantina

[Evento] Pergamino de mascota

…y más.

En la preventa, los primeros compradores podrán adquirir paquetes exclusivos dentro del juego y preparar artículos antes del lanzamiento.

Haz el prerregistro ahora en: https://rola.maxion.gg/pre-register

Cronología del evento

Prueba beta cerrada: del 20 al 26 de noviembre de 2025

Prerregistro: del 13 de noviembre al 10 de diciembre de 2025

Preventa: del 13 de noviembre al 10 de diciembre de 2025

Lanzamiento oficial: 11 de diciembre de 2025

Cómo unirse a la prueba beta cerrada (CBT)

Cualquier persona puede participar en la CBT

Visita https://rola.maxion.gg/ Descarga el archivo de instalación del cliente (el enlace oficial se publicará más adelante cuando esté listo para su descarga) Abre el archivo del cliente y juega

Permanece conectado

Sitio web: https://rola.maxion.gg

Facebook: https://www.facebook.com/ROLAmericas

X: https://x.com/ROLAmericas

Discord: https://discord.com/invite/ArndECVJrn

Acerca de Maxion Tech Co., Ltd.

Fundada en 2021, Maxion Tech es una empresa mundial de tecnología de juegos especializada en entretenimiento interactivo basado en Web3 y blockchain. Maxion colabora con socios globales para integrar la propiedad digital y las economías descentralizadas en las experiencias de juego de próxima generación.

Acerca de Gravity Co., Ltd.

Gravity se fundó en abril de 2000, cotiza en la Nasdaq Global Market (GRVY) y es una empresa líder mundial de juegos conocida principalmente por su MMORPG insignia, Ragnarok Online, y continúa expandiéndose a nivel mundial con diversos títulos en línea y para dispositivos móviles.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2828293/image_5018407_7568018.jpg

FUENTE Maxion Tech Co., ltd.