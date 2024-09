Reconhecimento instantâneo em um piscar de olhos: O poderoso sistema de reconhecimento de placas e veículos da LILIN

TAIPEI, 10 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- A LILIN anuncia que suas câmeras de IA são de ponta, agora totalmente processadas e suportam modelos personalizados. Dentre estes, a Câmera de Reconhecimento de Placas se destaca como o produto mais desenvolvido e procurado do mercado.

(PRNewsfoto/LILIN) Mesmo com diversos veículos em movimento, o sistema ainda faz um reconhecimento preciso. (PRNewsfoto/LILIN)

No campo em constante evolução das aplicações de IA, o reconhecimento de placas de veículos é uma das tecnologias mais procuradas, utilizada em áreas como aplicação inteligente da lei, gerenciamento de estacionamento e controle de acesso. Além da precisão, a amplitude do reconhecimento—como suporte para várias placas de veículos, cobertura de diferentes países e a capacidade de lidar com placas especiais—desempenha um papel crítico na implementação dessas soluções.

Há anos, a LILIN é pioneira no reconhecimento de placas de veículos, oferecendo algoritmos altamente precisos antes mesmo da adoção da IA. Com a integração da IA nos últimos anos, a LILIN ampliou seus recursos e passou a incluir o reconhecimento de veículos, criando uma solução mais completa e versátil.

As Soluções Inteligentes de Tráfego da LILIN incluem o reconhecimento de placas e de veículos. O sistema pode identificar uma ampla gama de placas, incluindo aquelas para veículos padrão, motocicletas, bicicletas pesadas, caminhões, veículos militares, veículos diplomáticos e placas de teste - essencialmente qualquer placa emitida pelo escritório local de veículos motorizados. Além disso, o sistema suporta o reconhecimento de tipos, cores e marcas de veículos, cobrindo um amplo espectro de veículos importados e nacionais.

Os resultados do reconhecimento podem ser integrados ao sistema de análise de comportamento proprietário da LILIN para acionar vários eventos, como violações de sinal vermelho, curvas ilegais à direita comumente usadas na aplicação da lei ou controle de acesso e integração de taxas em sistemas de gerenciamento de estacionamento. As câmeras vêm equipadas com uma lista de controle de acesso interno, que permite o controle com base no horário, no tipo de veículo ou na placa, possibilitando diversas aplicações. Além disso, os resultados do reconhecimento podem ser personalizados usando o SDK oficial de código aberto da LILIN no GitHub.

Todas as tarefas de reconhecimento, análise de comportamento e processamento de eventos são tratadas pela própria câmera, eliminando a necessidade de computadores adicionais, reduzindo significativamente os custos de configuração de software e hardware. Essa estrutura simplificada também facilita as operações e a manutenção.

Além das aplicações de tráfego inteligente, as soluções de IA da LILIN oferecem suporte a modelos definidos pelo usuário para reconhecimento diretamente na câmera. Para obter mais informações, visite o site da LILIN.

Sobre a LILIN

Com mais de 40 anos de experiência no setor de vigilância, a LILIN é uma fornecedora de soluções de vigilância com IA reconhecida mundialmente. Fabricados em Taiwan e em conformidade com várias certificações de segurança cibernética, os produtos LILIN combinam AIoT, computação de ponta e dispositivos de segurança em um sistema unificado. Suas soluções são aplicadas em vários segmentos, incluindo construção, transporte, marítimo, portos, militar, varejo, escritórios, escolas, bancos, locais de entretenimento e fábricas, e são adaptadas para atender às necessidades da infraestrutura pública de acordo com as regulamentações governamentais.

A LILIN está comprometida com a integração de vídeo e análise de eventos em diferentes ambientes, oferecendo produtos e serviços de alta confiabilidade em áreas como reconhecimento de placas, reconhecimento facial, cercas virtuais avançadas, detecção de fluxo de veículos e pessoas, detecção de distanciamento social, detecção de máscara, detecção de objetos perdidos e aplicações de segurança em canteiros de obras.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2497273/LILIN_edge_AI_cameras_recognize_key_vehicle_information_respecting_privacy.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2497274/Even_multiple_vehicles_motion_system_performs_accurate_recognition.jpg

FONTE LILIN