La reconnaissance instantanée en un coup d'œil avec le puissant système de reconnaissance des plaques d'immatriculation et des véhicules de LILIN

TAIPEI, 9 septembre 2024 /PRNewswire/ -- LILIN annonce que ses caméras IA sont désormais avec traitement complet en périphérie et prennent en charge les modèles personnalisés. Parmi celles-ci, la caméra de reconnaissance des plaques d'immatriculation se distingue comme le produit le plus développé et le plus demandé sur le marché.

LILIN_edge_AI_cameras_recognize_key_vehicle_information_respecting_privacy Even with multiple vehicles in motion, the system still performs accurate recognition.

Dans le domaine en constante évolution des applications de l'IA, la reconnaissance des plaques d'immatriculation est l'une des technologies les plus demandées, utilisée dans des domaines tels que l'application intelligente de la loi, la gestion des parkings et le contrôle d'accès. Au-delà de la précision, l'étendue de la reconnaissance - comme la prise en charge de différentes plaques d'immatriculation, la couverture de différents pays et la capacité à gérer les plaques spéciales — joue un rôle essentiel dans la mise en œuvre de ces solutions.

LILIN est un pionnier de la reconnaissance des plaques d'immatriculation depuis des années, offrant des algorithmes très précis avant même l'adoption de l'IA. Avec l'intégration de l'IA ces dernières années, LILIN a étendu ses capacités à la reconnaissance des véhicules, créant ainsi une solution plus complète et plus polyvalente.

Les solutions de circulation intelligente de LILIN englobent la reconnaissance des plaques d'immatriculation et des véhicules. Le système peut identifier un large éventail de plaques, y compris celles des véhicules standard, des motos, des motos lourdes, des camions, des véhicules militaires, des véhicules diplomatiques et des plaques de test, c'est-à-dire toute plaque délivrée par le bureau local des véhicules à moteur. En outre, le système prend en charge la reconnaissance des types, des couleurs et des marques de véhicules, couvrant ainsi un large éventail de véhicules importés et domestiques.

Les résultats de la reconnaissance peuvent être intégrés au système propriétaire d'analyse du comportement de LILIN pour déclencher divers événements, tels que les infractions aux feux rouges, les virages à droite illégaux couramment utilisés dans le cadre du maintien de l'ordre, ou le contrôle d'accès et l'intégration des redevances dans les systèmes de gestion des parkings. Les caméras sont équipées d'une liste de contrôle d'accès interne, permettant un contrôle en fonction de l'heure, du type de véhicule ou de la plaque d'immatriculation, ce qui permet de nombreuses applications. En outre, les résultats de la reconnaissance peuvent être personnalisés à l'aide du kit de développement logiciel (SDK) open-source officiel de LILIN sur GitHub.

Toutes les tâches de reconnaissance, d'analyse du comportement et de traitement des événements sont prises en charge par la caméra elle-même, ce qui élimine le besoin d'ordinateurs supplémentaires et réduit considérablement les coûts de configuration des logiciels et du matériel. Ce cadre rationalisé facilite également les opérations et la maintenance.

Au-delà des applications de circulation intelligente, les solutions d'IA de LILIN prennent en charge des modèles définis par l'utilisateur pour la reconnaissance directement dans la caméra. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site web de LILIN .

À propos de LILIN

Avec plus de 40 ans d'expérience dans le secteur de la surveillance, LILIN est un fournisseur mondialement reconnu de solutions de surveillance IA. Fabriqués à Taïwan et conformes à diverses certifications de cybersécurité, les produits LILIN intègrent l'IAdO, l'informatique en périphérie et des dispositifs de sécurité dans un système unifié. Ses solutions sont appliquées dans de nombreux secteurs, notamment la construction, le transport, le secteur maritime, les ports, le secteur militaire, le commerce de détail, les bureaux, les écoles, les banques, les lieux de divertissement et les usines, et sont adaptées pour répondre aux besoins des infrastructures publiques, conformément aux réglementations gouvernementales.

LILIN se consacre à l'intégration vidéo et à l'analyse des événements dans différents environnements, offrant des produits et des services de haute fiabilité dans des domaines tels que la reconnaissance des plaques d'immatriculation, la reconnaissance faciale, les clôtures virtuelles avancées, la détection des flux de véhicules et de personnes, la détection de la distanciation sociale, la détection des masques, la détection des objets perdus et les applications de sécurité sur les chantiers de construction.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2491665/LILIN_edge_AI_cameras_recognize_key_vehicle_information_respecting_privacy.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2491666/Even_multiple_vehicles_motion_system_performs_accurate_recognition.jpg