瞬時識別：強大的利凌車牌和車輛識別系統

利凌多年來一直是車牌識別領域的先鋒，即使在AI應用之前就已提供高度准確的算法。近年來，隨著AI的融合，利凌進一步擴展了其能力，涵蓋車輛識別，提供了更加全面和多功能的解決方案。

利凌的智能交通解決方案不僅包括車牌識別，還包括車輛識別。該系統可以識別多種車牌類型，包括標准車輛、摩托車、重型摩托車、卡車、軍車、外交車輛和測試車牌等，幾乎涵蓋了當地車管所發放的所有車牌。此外，系統還能識別車輛的類型、顏色和品牌，覆蓋了廣泛的進口和國產車輛。

識別結果可以與利凌的行為分析系統集成，以觸發多種事件，如用於執法的闖紅燈、非法右轉等，或用於停車管理系統的出入口控制和費用整合。攝像頭配備內部訪問控制列表，支持基於時間、車輛類型或車牌進行控制，應用場景豐富。此外，識別結果可以通過利凌在GitHub上的官方開源SDK進行自定義。

所有的識別、行為分析和事件處理任務均由攝像頭本身完成，無需額外的計算機，大大降低了軟件和硬件的設置成本。該精簡的框架還使得操作和維護更加簡單。

除了智能交通應用外，利凌的AI解決方案還支持用戶在攝像頭內直接定義模型進行識別。有關更多信息，請訪問利凌官網。

關於利凌

利凌在監控行業擁有超過40年的經驗，是全球公認的AI監控解決方案提供商。其產品在台灣制造，並符合多項網絡安全認證，集成了AIoT、邊緣計算和安全設備，形成統一系統。利凌的解決方案廣泛應用於多個行業，包括建築、交通、海運、港口、軍事、零售、辦公室、學校、銀行、娛樂場所和工廠，並根據政府規定量身定制以滿足公共基礎設施的需求。

利凌致力於在不同環境中進行視頻集成和事件分析，提供高可靠性的產品和服務，應用領域包括車牌識別、面部識別、先進的虛擬圍欄、車輛和人流檢測、社交距離檢測、口罩檢測、遺失物體檢測以及施工現場安全應用。

SOURCE LILIN