Relatório da Bybit: Bolsas têm apenas nove meses de oferta a preços atuais antes que o Bitcoin caia pela metade

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, 17 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- A Bybit, uma das três maiores bolsas de criptomoedas do mundo em volume, divulgou um novo relatório mostrando que a atual dinâmica de oferta de Bitcoin deixa apenas nove meses de oferta nas bolsas. Isso se deve ao próximo 'halving', ou seja, à redução do Bitcoin pela metade, o que reduz a oferta em 50%.

Relatório da Bybit: As bolsas têm apenas nove meses de oferta a preços atuais antes que o Bitcoin caia pela metade

Após o 'halving', espera-se que o aperto na oferta de Bitcoin se intensifique. "As reservas de Bitcoin em todas as bolsas centralizadas estão se esgotando mais rapidamente", diz o relatório. "Com apenas 2 milhões de bitcoins restantes, se presumirmos um influxo diário de US$ 500 milhões para ETFs Bitcoin Spot, o equivalente a cerca de 7.142 bitcoins deixará as reservas das bolsas diariamente, sugerindo que levará apenas nove meses para consumir todas as reservas restantes."

De fato, o 'halving' tornará o Bitcoin duas vezes mais raro que o ouro, de acordo com o relatório. "A relação estoque-fluxo (S2F) é calculada dividindo-se a oferta circulante de uma mercadoria por sua produção anual, produzindo um indicador de escassez", diz o relatório. "O índice S2F do Bitcoin está em torno de 56 antes do próxima 'halving', enquanto o ouro está em 60. Após o 'halving' em abril de 2024, o índice S2F do Bitcoin deverá dobrar para 112."

Diante disso, os investidores institucionais têm se antecipado e se posicionado para esse evento com antecedência, especialmente desde a aprovação dos ETFs Bitcoin Spot pelos EUA. "O Bitcoin está se tornando a opção de investimento mais segura, mesmo para os investidores mais sofisticados no campo das criptomoedas", diz o relatório. "A correlação de preços entre o Bitcoin e o restante das criptomoedas tem sido consistentemente alta, e o investimento em Bitcoin também tem sido considerado como a criptomoeda com o menor beta."

"Cada redução do Bitcoin pela metade aguça a narrativa do Bitcoin não apenas como uma moeda, mas como um ativo digital escasso, semelhante ao ouro digital", afirmou Ben Joe, Co-Founder e CEO da Bybit. "O próximo 'halving' (redução pela metade) em 2024 levará o Bitcoin a uma era de escassez sem precedentes, tornando-o duas vezes mais raro que o ouro."

Leia o relatório aqui

#Bybit / #TheCryptoArk

Sobre a Bybit

A Bybit é uma das três principais bolsas de criptomoedas do mundo por volume de negociação, com 25 milhões de usuários. Fundada em 2018, ela oferece uma plataforma profissional ponde os investidores e traders de criptomoedas podem encontrar um mecanismo de correspondência ultrarrápido, atendimento ao cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana e um suporte à sua comunidade multilíngue. A Bybit tem o orgulho de ser a parceria dos atuais campeões de construtores e pilotos da Fórmula 1: a equipe Oracle Red Bull Racing.

Para obter mais detalhes sobre a Bybit, acesse a imprensa da Bybit.

Para consultas de mídia, entre em contato com: [email protected] Para mais informações, acesse: https://www.bybit.com Para atualizações, siga: comunidades e mídia social da Bybit

Discord | Facebook | Instagram | LinkedIn | Reddit | Telegram | TikTok | X | Youtube

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2388225/Bybit_Report_Exchanges_Have_Only_Nine_Months_Supply_Current_Prices.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2267288/Logo.jpg

FONTE Bybit