Rapport de Bybit : les bourses n'ont plus que neuf mois d'approvisionnement aux prix actuels avant que le bitcoin ne soit divisé par deux

DUBAÏ, Émirats arabes unis, 18 avril 2024 /PRNewswire/ -- Bybit , l'une des trois principales bourses de cryptomonnaies au monde en termes de volume, a publié un nouveau rapport montrant que la dynamique actuelle de l'offre de bitcoins ne laisse que neuf mois d'approvisionnement sur les bourses. Cela est dû au fait que le bitcoin sera bientôt divisé par deux, ce qui réduira l'offre de 50 %.

Après la réduction de moitié, la compression de l'offre de bitcoins devrait s'intensifier. « Les réserves de bitcoins de toutes les bourses centralisées se sont épuisées plus rapidement, indique le rapport. Avec seulement 2 millions de bitcoins restants, si nous supposons un afflux quotidien de 500 millions de dollars vers les ETF Bitcoin Spot, l'équivalent d'environ 7 142 bitcoins quittera les réserves des bourses chaque jour, ce qui suggère qu'il ne faudra que neuf mois pour consommer toutes les réserves restantes. »

En effet, la réduction de moitié du cours du Bitcoin le rendra deux fois plus rare que l'or, selon le rapport. « Le ratio stock/flux (S2F) est calculé en divisant l'offre circulante d'une marchandise par sa production annuelle, ce qui donne une mesure de la rareté, indique le rapport. Le ratio S2F du Bitcoin est d'environ 56 avant la prochaine réduction de moitié de son cours, tandis que celui de l'or est de 60. Après la réduction de moitié en avril 2024, le ratio S2F du bitcoin devrait doubler pour atteindre 112. »

Les investisseurs institutionnels ont donc anticipé cet événement et se sont positionnés à l'avance, en particulier depuis l'approbation par les États-Unis des ETF Bitcoin Spot. « Le bitcoin est en train de devenir le choix d'investissement le plus sûr, même pour les investisseurs les plus sophistiqués dans le domaine des cryptomonnaies, indique le rapport. La corrélation des prix entre le bitcoin et le reste des cryptomonnaies a été constamment élevée, et l'investissement dans le bitcoin a également été considéré comme la cryptomonnaie avec le bêta le plus faible. »

« Chaque réduction de moitié du cours du Bitcoin renforce l'idée que le Bitcoin n'est pas seulement une monnaie, mais un actif numérique rare, proche de l'or numérique, a déclaré Ben Joe, Co-Founder et CEO de Bybit. La prochaine réduction de moitié en 2024 fera entrer le bitcoin dans une ère de rareté sans précédent, le rendant deux fois plus rare que l'or. »

