Bybit報告：在比特幣減半之前，按當前價格計算，交易所只剩九個月的供應量

17 4月, 2024, 13:28 CST
阿聯酋迪拜2024年4月17日 /美通社/ -- 全球交易量排名前三的加密貨幣交易所Bybit發佈了一份新報告。該報告顯示，從目前的比特幣供應情況來看，交易所只剩下9個月的供應量。這是因為即將發生的比特幣減半事件將導致供應量減少50%。
比特幣減半後，供應擠壓預計將加劇。此報告稱：「所有中心化交易所的比特幣儲備都在加速消耗。由於只剩下200萬枚比特幣，如果我們假設每天有5億美元流入比特幣現貨ETF，則相當於交易所的比特幣儲備每天約減少7142枚，這表明只需9個月就能消耗掉所有剩餘儲備。」
報告稱，事實上，減半將使比特幣的稀缺程度達到黃金的兩倍。「庫存流動Stock-to-Flow（S2F）比率的計算方法是將商品的流通供應量除以年產量，從而得出稀缺程度。在即將到來的減半之前，比特幣的S2F比率約為56，而黃金則為60。2024年4月減半後，比特幣的S2F比率預計將翻一番，達到112。」
鑒於這點，機構投資者預見了這一市場趨勢，並且提前為此事件做好了準備，尤其是在美國批准比特幣現貨ETF之後。此報告稱：「即使對於加密貨幣領域最成熟的投資者來說，比特幣也正在成為最安全的投資選擇。比特幣與其他加密貨幣的價格相關性一直很高，比特幣也被視為貝塔係數最低的加密貨幣。」
Bybit聯合創辦人兼行政總裁Ben Zhou表示：「每一次比特幣減半都會讓人們更加清楚地認識到，比特幣不僅僅是一種貨幣，更是一種稀缺的數碼資產，類似于數碼黃金。2024年即將發生的下一次比特幣減半將使比特幣進入一個前所未有的稀缺時代，使其稀缺程度達到黃金的兩倍。」
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SOURCE Bybit
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