Bybit報告：在比特幣減半之前，按當前價格計算，交易所只剩九個月的供應量

報告稱，事實上，減半將使比特幣的稀缺程度達到黃金的兩倍。「庫存流動Stock-to-Flow（S2F）比率的計算方法是將商品的流通供應量除以年產量，從而得出稀缺程度。在即將到來的減半之前，比特幣的S2F比率約為56，而黃金則為60。2024年4月減半後，比特幣的S2F比率預計將翻一番，達到112。」

鑒於這點，機構投資者預見了這一市場趨勢，並且提前為此事件做好了準備，尤其是在美國批准比特幣現貨ETF之後。此報告稱：「即使對於加密貨幣領域最成熟的投資者來說，比特幣也正在成為最安全的投資選擇。比特幣與其他加密貨幣的價格相關性一直很高，比特幣也被視為貝塔係數最低的加密貨幣。」

Bybit聯合創辦人兼行政總裁Ben Zhou表示：「每一次比特幣減半都會讓人們更加清楚地認識到，比特幣不僅僅是一種貨幣，更是一種稀缺的數碼資產，類似于數碼黃金。2024年即將發生的下一次比特幣減半將使比特幣進入一個前所未有的稀缺時代，使其稀缺程度達到黃金的兩倍。」

請在此處參閱報告

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