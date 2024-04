DUBAI, Emirados Árabes Unidos, 19 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- A Bybit, uma das três principais corretoras de criptomoedas do mundo em volume, fez parceria com a Treehouse, o instituto de pesquisa líder do setor que oferece insights profissionais sobre ativos digitais, e lançou conjuntamente seu relatório institucional do setor 2024. Ele fornece uma análise extensa do estado atual da adoção da criptografia em todo o mundo, examinando como ela se compara ao setor financeiro tradicional (TradFi).

Relatório institucional 2024 da Bybit: instituições estão otimistas e miram redes desafiadoras, enquanto o financiamento de capital de risco ressurge para infraestrutura, jogos e IA

Durante o período de outubro de 2023 a março de 2024, o setor das criptomoedas registou um aumento significativo no valor, com a sua capitalização de mercado a aumentar de um pouco acima de US$ 1 trilhão para mais de 2,5 trilhões no final de março. Esta trajetória ascendente reflete a crescente confiança dos investidores e um influxo substancial de capital no ecossistema de criptomoedas.

Aprofundando as descobertas, o relatório revela tendências de alta no mercado de derivativos, juntamente com indicações de atividades on-chain cada vez mais agressivas para BTC e ETH. Ele também explora os comportamentos de investimento das instituições através de métricas on-chain e destaca o interesse crescente em projetos de ecossistemas de IA e BTC.

Além disso, o relatório investiga os potenciais impactos de longo prazo dos ETFs e oferece insights sobre o que pode ser esperado do próximo evento de halving do Bitcoin, bem como os principais temas destacados para uma corrida de touros em 2024, que está começando a mostrar sinais iniciais de aumento.

Áreas de foco institucional: Principais destaques

1. Mercado de derivativos se tornando cada vez mais otimista

O exame das distorções nas opções de compra de longo prazo ao longo dos 30 dias de março de 2024 revela um sentimento notavelmente otimista, apesar do movimento relativamente lateral no mercado durante o mês de março, com o BTC e o ETH geralmente exibindo um grande prêmio de compra.

Esta tendência sugere que os investidores mantêm uma perspectiva geralmente otimista sobre o potencial de preços a longo prazo destas duas principais criptomoedas em direção ao final do ano.

2. Bitcoin como o hedge TradFi perfeito

As correlações do BTC e do ETH com índices tradicionais, ações ou renda fixa permanecem abaixo de 3% em todos os casos. É digno de nota que o BTC demonstra especificamente correlações negativas de retornos com os principais índices de ações, indicando o seu papel potencial como cobertura de diversificação para carteiras focadas em ações.

Com uma alocação modesta de 5% em BTC e ETH (igualmente ponderada), o índice Sharpe do S&P 500 pode ser aumentado de 2,20 para 3,15, representando um aumento de 43,6%. Este efeito torna-se mais pronunciado à medida que os investidores assumem voluntariamente riscos adicionais e alocam mais capital às suas carteiras de criptomoedas.

3. Interesse renovado em redes desafiadoras

Desde o início do quarto trimestre de 2023, os tokens nativos das redes desafiadoras tiveram um desempenho significativo em comparação com o ETH. Por exemplo, a SOL emergiu como a de melhor desempenho entre esses tokens desafiadores, continuando a tendência observada em 2021 como a maior cadeia desafiadora em TVL e volume de transações.

4. Maior financiamento: projetos de infraestrutura, jogos e IA

O financiamento de capital de risco (VC) na indústria de criptomoedas teve um ressurgimento significativo. No quarto trimestre de 2023, a contagem de negócios de capital de risco aumentou 21%, alcançando 174 negócios, com o financiamento divulgado atingindo US$ 1,42 bilhão, um aumento de 29%. No primeiro trimestre de 2024, houve 243 negócios com financiamento divulgado totalizando US$ 1,94 bilhão, representando um aumento adicional de 36% em comparação com o quarto trimestre de 2023.

Os projetos de infraestrutura continuam sendo o foco principal dos investimentos de capital de risco, atraindo capital substancial para apoiar os elementos fundamentais do ecossistema blockchain. Estes projetos abrangem vários setores, incluindo carteiras de hardware e fornecedores de dados blockchain, oferecendo soluções cruciais para enfrentar os desafios da indústria e impulsionar a inovação.

À medida que o mercado tradicional se integra às criptomoedas, ele apresenta desafios constantes para os participantes do TradFi e para os recém-chegados navegarem pelas crescentes complexidades. Manter-se informado é crucial para permanecer à frente neste cenário em evolução.

Para ler o relatório completo, acesse: https://learn.bybit.com/crypto-insights/bybit-institutional-x-treehouse-crypto-landscape-in-q1-2024-análise-narratives/

